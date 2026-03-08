Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sinh viên đội chủ nhà đến sớm cổ vũ nồng nhiệt cho đội bạn, sân chơi sinh viên tuyệt vời!

Hữu Tú - Bá Duy
08/03/2026 11:45 GMT+7

Dù thời tiết Nha Trang những ngày này khá oi bức nhưng hàng ngàn sinh viên của các trường đã tập trung từ rất sớm với đầy đủ kèn, trống, băng rôn để tiếp sức cho các đội bóng tham dự giải TNSV THACO CUP 2026.

Chiều 7.3, bầu không khí tại sân vận động Trường ĐH Nha Trang trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Không chỉ chờ đợi khung giờ thi đấu của đội nhà, nhóm sinh viên hùng hậu của nhà trường đã có mặt ngay từ những trận đấu đầu tiên để cổ vũ cho các đội khách trong khuôn khổ giải TNSV THACO CUP 2026.

Sinh viên đội chủ nhà đến sớm cổ vũ nồng nhiệt cho đội bạn, sân chơi sinh viên tuyệt vời!- Ảnh 1.

Hàng ngàn CĐV khuấy động bầu không khí tại SVĐ Trường ĐH Nha Trang

ẢNH: BÁ DUY

Chia sẻ về tinh thần này, sinh viên Trần Ngọc Bích Quyên hào hứng nói: "Đội hình của chúng em huy động hơn 500 người để tiếp thêm năng lượng cho các cầu thủ. Dù đội chủ nhà thi đấu ở trận sau nhưng ngay từ trận đầu, chúng em vẫn tới sớm để cổ vũ cho các bạn đội khách. Chúng em muốn tiếp thêm động lực và sức mạnh để tất cả các đội đều có thể thi đấu hết mình".

Sinh viên đội chủ nhà đến sớm cổ vũ nồng nhiệt cho đội bạn, sân chơi sinh viên tuyệt vời!- Ảnh 2.

Sự xuất hiện của HLV Park Hang-seo đã khiến cho hàng ngàn CĐV không khỏi bất ngờ

ẢNH: BÁ DUY

Sinh viên đội chủ nhà đến sớm cổ vũ nồng nhiệt cho đội bạn, sân chơi sinh viên tuyệt vời!- Ảnh 3.

CĐV nhí cầm tay bức có chữ ký của HLV Park Hang-seo

ẢNH: BÁ DUY

Để có được sự cổ động nồng nhiệt trên khán đài, nhóm sinh viên chủ nhà Trường ĐH Nha Trang đã lên kế hoạch từ rất sớm. Từ việc phân công người đánh trống, thổi kèn cho đến chuẩn bị băng rôn, cờ, tất cả đều được chuẩn bị kỹ lưỡng từ một tuần trước khi bóng lăn.

Sinh viên đội chủ nhà đến sớm cổ vũ nồng nhiệt cho đội bạn, sân chơi sinh viên tuyệt vời!- Ảnh 4.

Những "bóng hồng" cổ vũ nồng nhiệt cho các cầu thủ

ẢNH: BÁ DUY

Sinh viên đội chủ nhà đến sớm cổ vũ nồng nhiệt cho đội bạn, sân chơi sinh viên tuyệt vời!- Ảnh 5.

CĐV Trường ĐH Nha Trang tiếp sức cho đội bạn

ẢNH: BÁ DUY

Khi được hỏi về việc phải đối mặt với thời tiết nắng nóng, Ngọc Quyên khẳng định rằng không thể cản được sức trẻ và sự nhiệt huyết của các CĐV Trường ĐH Nha Trang cổ vũ cho đội bạn.

Không chỉ mang đến sự náo nhiệt, nhóm CĐV Trường ĐH Nha Trang còn hướng tới việc xây dựng một văn hóa cổ vũ văn minh. Mong muốn lớn nhất của các bạn không chỉ là chiến thắng cho đội nhà, mà là một giải đấu thành công về mặt tinh thần.

Sinh viên đội chủ nhà đến sớm cổ vũ nồng nhiệt cho đội bạn, sân chơi sinh viên tuyệt vời!- Ảnh 6.

Sự nồng nhiệt trên khán đài đã khiến cho các trận đấu thêm phần hấp dẫn

ẢNH: BÁ DUY

Sinh viên đội chủ nhà đến sớm cổ vũ nồng nhiệt cho đội bạn, sân chơi sinh viên tuyệt vời!- Ảnh 7.

CĐV tiếp sức cho các cầu thủ Trường ĐH Tôn Đức Thắng

ẢNH: BÁ DUY

"Tinh thần của chúng em cũng chính là thông điệp mà giải đấu đã truyền tải Chơi hết mình, chơi hết sức và đặc biệt là phải chơi đẹp, thắng đẹp, cổ vũ đẹp", bạn Ngọc Quyên chia sẻ thêm.

Điều đáng chú ý, trên khán đài xuất hiện rất nhiều sinh viên của phân hiệu Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Trường CĐ FPT Polytechnic để cổ vũ, tiếp thêm tinh thần thi đấu cho các cầu thủ.

Sinh viên đội chủ nhà đến sớm cổ vũ nồng nhiệt cho đội bạn, sân chơi sinh viên tuyệt vời!- Ảnh 8.

Không khí náo nhiệt trên khán đài trong ngày khai màn giải TNSV THACO CUP 2026.

ẢNH: BÁ DUY

Sinh viên đội chủ nhà đến sớm cổ vũ nồng nhiệt cho đội bạn, sân chơi sinh viên tuyệt vời!- Ảnh 9.

CĐV "cháy hết mình" trong các trận đấu sinh viên

ẢNH: BÁ DUY

