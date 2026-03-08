Sinh viên đội chủ nhà đến sớm cổ vũ nồng nhiệt cho đội bạn, sân chơi sinh viên tuyệt vời!

Chiều 7.3, bầu không khí tại sân vận động Trường ĐH Nha Trang trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Không chỉ chờ đợi khung giờ thi đấu của đội nhà, nhóm sinh viên hùng hậu của nhà trường đã có mặt ngay từ những trận đấu đầu tiên để cổ vũ cho các đội khách trong khuôn khổ giải TNSV THACO CUP 2026.

Hàng ngàn CĐV khuấy động bầu không khí tại SVĐ Trường ĐH Nha Trang ẢNH: BÁ DUY

Chia sẻ về tinh thần này, sinh viên Trần Ngọc Bích Quyên hào hứng nói: "Đội hình của chúng em huy động hơn 500 người để tiếp thêm năng lượng cho các cầu thủ. Dù đội chủ nhà thi đấu ở trận sau nhưng ngay từ trận đầu, chúng em vẫn tới sớm để cổ vũ cho các bạn đội khách. Chúng em muốn tiếp thêm động lực và sức mạnh để tất cả các đội đều có thể thi đấu hết mình".

Sự xuất hiện của HLV Park Hang-seo đã khiến cho hàng ngàn CĐV không khỏi bất ngờ ẢNH: BÁ DUY

CĐV nhí cầm tay bức có chữ ký của HLV Park Hang-seo ẢNH: BÁ DUY

Để có được sự cổ động nồng nhiệt trên khán đài, nhóm sinh viên chủ nhà Trường ĐH Nha Trang đã lên kế hoạch từ rất sớm. Từ việc phân công người đánh trống, thổi kèn cho đến chuẩn bị băng rôn, cờ, tất cả đều được chuẩn bị kỹ lưỡng từ một tuần trước khi bóng lăn.

Những "bóng hồng" cổ vũ nồng nhiệt cho các cầu thủ ẢNH: BÁ DUY

CĐV Trường ĐH Nha Trang tiếp sức cho đội bạn ẢNH: BÁ DUY

Khi được hỏi về việc phải đối mặt với thời tiết nắng nóng, Ngọc Quyên khẳng định rằng không thể cản được sức trẻ và sự nhiệt huyết của các CĐV Trường ĐH Nha Trang cổ vũ cho đội bạn.

Không chỉ mang đến sự náo nhiệt, nhóm CĐV Trường ĐH Nha Trang còn hướng tới việc xây dựng một văn hóa cổ vũ văn minh. Mong muốn lớn nhất của các bạn không chỉ là chiến thắng cho đội nhà, mà là một giải đấu thành công về mặt tinh thần.

Sự nồng nhiệt trên khán đài đã khiến cho các trận đấu thêm phần hấp dẫn ẢNH: BÁ DUY

CĐV tiếp sức cho các cầu thủ Trường ĐH Tôn Đức Thắng ẢNH: BÁ DUY

"Tinh thần của chúng em cũng chính là thông điệp mà giải đấu đã truyền tải Chơi hết mình, chơi hết sức và đặc biệt là phải chơi đẹp, thắng đẹp, cổ vũ đẹp", bạn Ngọc Quyên chia sẻ thêm.

Điều đáng chú ý, trên khán đài xuất hiện rất nhiều sinh viên của phân hiệu Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Trường CĐ FPT Polytechnic để cổ vũ, tiếp thêm tinh thần thi đấu cho các cầu thủ.

Không khí náo nhiệt trên khán đài trong ngày khai màn giải TNSV THACO CUP 2026. ẢNH: BÁ DUY