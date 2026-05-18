Giáo dục

Sinh viên được tiếp cận 25.000 khóa học miễn phí cho kỹ năng nghề nghiệp tương lai

Mỹ Quyên
18/05/2026 16:46 GMT+7

25.000 khóa học kỹ năng nghề nghiệp và hàng trăm chứng chỉ chuyên nghiệp (Microsoft, Zendesk, Adobe…) do chuyên gia quốc tế giảng dạy được cung cấp cho sinh viên tại một trường ĐH.

Chiều nay 18.5, Trường ĐH Hoa Sen ký kết hợp tác với LinkedIn (mạng xã hội nghề nghiệp lớn nhất thế giới của Mỹ) nhằm triển khai nền tảng học tập nghề nghiệp toàn cầu cho sinh viên của trường.

Có mặt tại buổi ký kết, ông Darren Cheng, Giám đốc Tăng trưởng khu vực Đông Nam Á LinkedIn, cho biết 80% số công việc đang trên đà phát triển của LinkedIn chưa từng tồn tại cách đây 20 năm; 10% các chuyên gia được tuyển dụng ngày nay sở hữu những chức danh công việc thậm chí còn chưa xuất hiện vào năm 2000.

Sinh viên sẽ được tiếp cận 25.000 khóa học miễn phí các kỹ năng nghề nghiệp tương lai

"Các chức danh phổ biến mới là chuyên viên phân tích dữ liệu, nhà khoa học dữ liệu, kỹ sư dữ liệu, lập trình viên Front-end, lập trình viên Full Stack, quản lý mạng xã hội, chuyên viên phát triển kinh doanh...", ông Darren Cheng cho hay.

Bên cạnh đó, dự kiến đến năm 2030, 70% sự thay đổi trong các kỹ năng nghề nghiệp là do tác động của GenAI, mức độ thay đổi phần trăm của các kỹ năng nghề nghiệp trên toàn cầu tăng mạnh dưới tác động của GenAI.

Theo ông Darren Cheng, LinkedIn hiện có hơn 7 triệu thành viên tại Việt Nam. Đa số người dùng thuộc nhóm trẻ từ 24–35 tuổi, trong đó sinh viên và người mới đi làm ngày càng hiện diện mạnh mẽ trên nền tảng này.

"Tính đến tháng 3.2026, có khoảng 25.000 vị trí tuyển dụng tại Việt Nam yêu cầu từ 0–1 năm kinh nghiệm. 31% tổng số tin tuyển dụng trên LinkedIn phù hợp với sinh viên mới tốt nghiệp và thực tập sinh", ông Darren Cheng cho hay.

Theo vị giám đốc, sự hợp tác này sẽ hỗ trợ sinh viên trang bị lộ trình nghề nghiệp rõ ràng để tự tin bước vào thị trường lao động toàn cầu.

Lãnh đạo Trường ĐH Hoa Sen, LinkedIn và sinh viên của trường

Theo thỏa thuận hợp tác, sinh viên Trường ĐH Hoa Sen sẽ được tiếp cận kho học liệu trực tuyến đa dạng với hơn 25.000 khóa học và hàng trăm chứng chỉ chuyên nghiệp (Microsoft, Zendesk, Adobe…) do chuyên gia quốc tế giảng dạy thông qua các hình thức như video ngắn, bài giảng trực tuyến, âm thanh, phát sóng trực tiếp…

Các khóa nâng cao kỹ năng được xây dựng trên danh mục kỹ năng thực tế và xu hướng nghề nghiệp mới nhất từ LinkedIn, đồng thời, nội dung được thiết kế theo từng nhóm ngành nghề, bao gồm kinh doanh, marketing, công nghệ, truyền thông, quản trị, thiết kế, dữ liệu, kỹ năng mềm… với lộ trình phát triển theo từng năm học.

PGS-TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt, Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen, khẳng định trong bối cảnh hiện nay, năng lực tự học của sinh viên chính là lợi thế cạnh tranh về dài lâu của mỗi cá nhân. "Nền tảng học tập này sẽ đồng hành thực chiến trong quá trình trưởng thành nghề nghiệp của sinh viên, giúp các em chủ động chuẩn bị năng lực vững vàng để bước vào tương lai", PGS-TS Nhựt nhận định.

Doanh nghiệp Bắc Âu nói về kỹ năng quan trọng nhất với sinh viên Việt Nam

Những doanh nghiệp nổi tiếng của Na Uy, Đan Mạch đang hoạt động đầu tư và kinh doanh thành công tại Việt Nam đã chia sẻ với sinh viên những kỹ năng quan trọng để làm việc trong thị trường lao động toàn cầu hiện nay.

