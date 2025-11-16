Sinh viên khối ngành y - sinh học đang có cơ hội rộng mở

Ngày 15.11, tại Trường ĐH Y Dược Cần Thơ, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên lĩnh vực y – sinh học tiên tiến với chủ đề "Khoa học trẻ vì sức khỏe Việt – Ứng dụng công nghệ trong nghiên cứu y – sinh".

Đây là 1 trong chuỗi 11 hội thảo khoa học sinh viên toàn quốc về các nhóm ngành công nghệ chiến lược Việt Nam, hướng đến việc cụ thể hóa Nghị quyết 57 của T.Ư về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Ngoài hình thức trực tiếp, hội thảo có sự tham gia trực tuyến của Hội Sinh viên Việt Nam tại một số nước, các tỉnh thành và các trường trực thuộc T.Ư.

Báo cáo viên trình bày tại hội thảo Hội thảo khoa học sinh viên lĩnh vực y - sinh học tiên tiến ẢNH: THANH DUY

Anh Lâm Tùng, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội sinh viên Việt Nam, cho biết hiện nay các lĩnh vực về khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ sinh học đang phát triển mạnh mẽ. Lĩnh vực y - sinh học tiên tiến cũng đang trở thành trụ cột quan trọng đối với tương lai y học và sức khỏe con người.

Trong nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Việt Nam xác định rõ khoa học và công nghệ là động lực trung tâm của phát triển. Trong đó, lĩnh vực y - sinh học tiên tiến đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc đảm bảo an ninh y tế, an sinh xã hội và chất lượng dân số. Có thể nói, chưa bao giờ cơ hội tiếp cận tri thức và công nghệ mới đối với sinh viên khối ngành y - sinh học tiên tiến lại rộng mở như hôm nay.

Anh Lâm Tùng, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội sinh viên Việt Nam, chia sẻ tại hội thảo ẢNH: THANH DUY

Bởi hiện nay, những tiến bộ về y học chính xác, công nghệ gen, kỹ thuật tế bào gốc, mô phỏng não bộ, y sinh nano… đang mở ra hướng tiếp cận mới trong chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Bên cạnh đó, sự phát triển những ứng dụng như AI trong chẩn đoán, dữ liệu lớn trong dự báo dịch bệnh, công nghệ sinh học trong vaccine và dược phẩm, kỹ thuật cấy ghép, tái tạo mô - cơ quan nhân tạo… cũng đang tạo nên những bước tiến quan trọng của y học hiện đại.

Trên tinh thần đó, hội thảo khối ngành y - sinh học tiên tiến nhằm thúc đẩy các ý tưởng, đề tài, mô hình nghiên cứu về công nghệ y sinh, chẩn đoán thông minh, dược sinh học, công nghệ tế bào, vật liệu sinh học mới... Để qua đó, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam sẽ thu thập, tổng hợp các ý kiến, sáng kiến, đề xuất từ các sinh viên và chuyên gia nhằm góp phần vào chiến lược phát triển nền y học Việt Nam hiện đại, nhân văn và bền vững.