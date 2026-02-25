Sở GD-ĐT TP.HCM nêu yêu cầu đến các trường học liên quan đến sách giáo khoa

Sở GD-ĐT TP.HCM nêu những yêu cầu cụ thể về việc bồi dưỡng và tập huấn sách giáo khoa cho giáo viên ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH





Tránh lãng phí khi tập huấn sách giáo khoa cho giáo viên

Cụ thể, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, đề nghị hiệu trưởng các trường phổ thông chỉ đạo các tổ chuyên môn tổ chức nghiên cứu cấu trúc, nội dung bộ sách giáo khoa thống nhất theo các quyết định của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt cụm chuyên môn gắn với việc sử dụng sách giáo khoa trong tổ chức dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông.

Đồng thời, xây dựng, điều chỉnh kế hoạch giáo dục của nhà trường, phân phối chương trình và kế hoạch giáo dục của giáo viên phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sử dụng từ năm học 2026-2027.

Tăng cường công tác quản lý, tư vấn, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc trong dạy học và kiểm tra đánh giá.

Rà soát nhu cầu sách giáo khoa năm học 2026-2027 theo từng lớp học, môn học và báo cáo về Sở GD-ĐT qua hệ thống https://quanly.hcm.edu.vn. Chủ động bảo đảm điều kiện tiếp cận sách giáo khoa với học sinh vùng khó khăn, học sinh thuộc diện chính sách.

Theo yêu cầu của ông Quốc, các trường rà soát nhu cầu bồi dưỡng, tập huấn giáo viên và cán bộ quản lý về sử dụng sách giáo khoa trong tổ chức dạy học và báo cáo về Sở GD-ĐT. Việc bồi dưỡng, tập huấn giáo viên được thực hiện trên cơ sở kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cơ sở giáo dục phổ thông và các hình thức sinh hoạt chuyên môn, tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh lãng phí.

Giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục giúp học sinh có năng lực, khả năng học tập tốt, phát triển tối đa năng lực cá nhân ẢNH: BẢO CHÂU

Yêu cầu học sinh không viết, vẽ vào sách giáo khoa

Theo quy định, từ năm học 2026-2027, tất cả các trường học trên toàn quốc sử dụng bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống. Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu nhà trường thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục phổ thông với bộ sách nói trên, đảm bảo đạt được mục tiêu, yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực học sinh.

Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường phù hợp điều kiện thực tế, đảm bảo sau mỗi học kỳ, học sinh đạt mức độ nhận thức và năng lực theo chuẩn đầu ra của chương trình giáo dục phổ thông. Đồng thời tạo điều kiện để học sinh có năng lực, khả năng học tập tốt được phát triển tối đa năng lực cá nhân.

Ngoài ra, lãnh đạo Sở GD-ĐT nhấn mạnh, đối với những bộ sách giáo khoa khác, yêu cầu hiệu trưởng chủ động xây dựng phương án tiếp tục sử dụng với vai trò là tài liệu tham khảo, bổ trợ nội dung dạy học đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình và phù hợp với điều kiện thực tế. Không gây xáo trộn, lãng phí, không làm phát sinh thêm gánh nặng cho học sinh và phụ huynh học sinh.

Đề nghị các trường hướng dẫn học sinh sử dụng, bảo quản sách giáo khoa, không viết, vẽ vào sách để sử dụng tiết kiệm, lâu dài. Nghiêm cấm hành vi ép học sinh mua mới khi sách giáo khoa còn có thể sử dụng được.