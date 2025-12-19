Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Sợ mập, không dám ăn sáng: Chuyên gia nói gì?

19/12/2025 00:22 GMT+7

Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người phải bỏ bữa sáng, trong khi một số người vì muốn giảm cân cũng làm điều này. Vậy rốt cuộc nên ăn hay bỏ bữa sáng? Sau đây, chuyên gia sẽ làm rõ.

Bỏ bữa sáng tưởng chừng như vô hại nhưng các bác sĩ cảnh báo nó có thể khiến lượng đường trong máu tăng đột biến, gây thèm ăn và làm cho mức năng lượng không ổn định.

Bác sĩ Vijay Negalur, Trưởng khoa Nội tiết, Bệnh viện KIMS (Ấn Độ), giải thích tác hại của việc bỏ bữa sáng đến quá trình trao đổi chất và chia sẻ thực đơn bữa sáng đơn giản giúp ổn định lượng glucose một cách tự nhiên.

Tại sao bỏ bữa sáng có thể âm thầm gây hại cho đường huyết?

Nhiều người tin rằng bỏ bữa sáng giúp giảm cân, nhưng đối với quá trình trao đổi chất, đặc biệt là mức đường huyết, thói quen nhỏ này có thể gây ra những hậu quả lớn.

Bác sĩ Negalur giải thích: Bữa sáng giúp ổn định lượng đường huyết, hỗ trợ tâm trạng và ngăn ngừa những biến động mạnh có thể làm cạn kiệt năng lượng của bạn vào buổi chiều. Ông cho biết: Bỏ bữa sáng không chỉ trì hoãn việc ăn uống mà còn phá vỡ nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể.

Sợ mập, không dám ăn sáng: Chuyên gia nói gì?- Ảnh 1.

Bữa sáng giúp ổn định lượng đường huyết, hỗ trợ tâm trạng và ngăn ngừa những biến động mạnh có thể làm cạn kiệt năng lượng của bạn vào buổi chiều

Ảnh: AI

Tại sao bỏ bữa sáng ảnh hưởng đến lượng đường trong máu?

Khi bạn thức dậy sau một đêm nhịn ăn từ 8 - 10 tiếng, lượng đường huyết của bạn tự nhiên hạ xuống đến mức thấp nhất. Cơ thể cần năng lượng.

Nếu bỏ bữa sáng, cơ thể sẽ giải phóng các hoóc môn gây căng thẳng như cortisol và adrenaline để duy trì hoạt động. Những hoóc môn khiến cho gan giải phóng glucose dự trữ vào máu. Đến giờ ăn trưa, cơn đói mạnh hơn nhiều, và hầu hết mọi người đều chọn các loại tinh bột ăn liền: bánh mì, bánh quy, đồ ăn nhẹ đóng gói sẵn, hoặc một phần cơm lớn. Những thực phẩm này phân hủy nhanh chóng và làm tăng vọt đường huyết, theo đài Indian TV.

Từ đó, gây ra những hậu quả sau:

  • Thèm ăn hơn
  • Ăn quá nhiều vào bữa trưa
  • Mức đường huyết không ổn định suốt cả ngày.
  • Theo thời gian, thói quen này cũng gây áp lực lên chức năng insulin.

Bác sĩ Negalur giải thích rằng những người bỏ bữa sáng thường ăn vặt vào đêm khuya, từ đó càng làm mất ổn định việc kiểm soát đường huyết và ảnh hưởng đến giấc ngủ, đến tín hiệu đói và quá trình trao đổi chất.

Người trên 50 tuổi nên uống cà phê khi nào?

Thực đơn bữa sáng giúp duy trì đường huyết ổn định

Bữa sáng lý tưởng không nên quá nhiều, chỉ cần cân bằng.

Kết hợp thông minh giữa protein, chất xơ và chất béo lành mạnh giúp giữ lượng đường trong máu ổn định.

Các lựa chọn tuyệt vời bao gồm:

  • Trứng với rau củ
  • Sữa chua không đường và các loại hạt
  • Bánh mì ngũ cốc với phô mai
  • Một chén trái cây ăn kèm với hạnh nhân hoặc quả óc chó
  • Cháo yến mạch với hạt lanh.

Những thực phẩm trên giải phóng năng lượng từ từ, ngăn ngừa tình trạng mệt mỏi giữa buổi sáng và giảm cảm giác thèm ăn.

