Số người chết trong vụ cháy ở Hồng Kông vượt mốc 100, còn 200 người mất tích

Số người chết trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất Hồng Kông trong gần 80 năm qua đã lên tới khoảng 130 người, và khoảng 200 người vẫn mất tích.

Đây là thời điểm 48 giờ sau vụ cháy bùng phát vào chiều 26.11 tại khu chung cư Wang Fuk Court ở quận Đại Bộ.

Khi đám cháy được khống chế vào ngày 28.11, các gia đình đã phải đối mặt với nhiệm vụ đau lòng là xem những bức ảnh của các nạn nhân do lực lượng cứu hộ chụp lại.

Cư dân địa phương Mirra Wong, có cha mẹ đang sống tại khu chung cư, đang tìm kiếm tin tức về cha mình: “(Tôi) vừa nhận ra một bức ảnh có thể là thi thể của cha tôi. Đó là thi thể của cha tôi vẫn đang mất tích ở đây”.

Một cư dân khác, không muốn tiết lộ danh tính, cho biết vợ của một người bạn nằm trong số những người mất tích.

“Nói một cách lý trí, điều đó có nghĩa là không còn hy vọng. ‘Hy vọng’ chỉ có nghĩa là có hy vọng trong lòng, vậy thôi, phải không? Nghĩ mà xem – (đã) bao nhiêu giờ trôi qua. Hôm qua tôi nghe nói vẫn còn 99 người mất tích. Vậy nên, hy vọng là không đúng. Nhưng thi thể vẫn phải được tìm thấy, phải không? Để tôi xem họ đã tìm thấy chưa. Sau này tôi sẽ đến hỏi”.

Người dân đặt hoa tưởng niệm tại đài tưởng niệm tạm thời sau vụ hỏa hoạn chết người tại khu phức hợp Wang Fuk Court, ở Tai Po (Hồng Kông), ngày 28.11.2025 ẢNH: REUTERS

Một giám đốc điều hành của một hiệp hội phụ nữ di cư cho biết hàng chục người giúp việc người Philippines đã bị kẹt trong thảm họa, và 19 người vẫn đang mất tích. Trong khi đó, lãnh sự quán Indonesia cho biết hai trong số những người thiệt mạng là công dân Indonesia, đồng thời cũng là người giúp việc gia đình.

Người dân địa phương cho biết nhiều cư dân sống tại khu chung cư là người cao tuổi.

Ngọn lửa khởi phát hôm 26.11 đã nhanh chóng lan rộng vì các tòa nhà chung cư được bao bọc bằng giàn giáo tre và lưới xanh để phục vụ công tác cải tạo.

Giám đốc an ninh Hồng Kông cho biết hệ thống báo cháy trong khu chung cư không hoạt động bình thường.

Cảnh sát cho biết đã bắt giữ ba quan chức công ty xây dựng vì nghi ngờ ngộ sát, do đã sử dụng vật liệu không an toàn, bao gồm cả tấm xốp dễ cháy chặn cửa sổ.

Năm ngoái, cư dân chung cư đã liên tục phàn nàn về nguy cơ hỏa hoạn từ công trình cải tạo, nhưng chính quyền sau đó thông báo rằng “nguy cơ hỏa hoạn tương đối thấp”.

Đây là vụ hỏa hoạn gây hậu quả chết người nghiêm trọng nhất ở Hong Kong kể từ năm 1948.