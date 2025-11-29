Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Số người chết trong vụ cháy ở Hồng Kông vượt mốc 100, còn 200 người mất tích
Video Thế giới

Số người chết trong vụ cháy ở Hồng Kông vượt mốc 100, còn 200 người mất tích

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
29/11/2025 04:15 GMT+7

Vụ cháy nghiêm trọng nhất Hồng Kông sau nhiều thập niên đã khiến 130 người thiệt mạng và khoảng 200 người mất tích tại khu chung cư cao tầng Wang Fuk Court ở Tai Po. Ít nhất 79 người bị thương khi nỗ lực cứu hộ kết thúc.

Số người chết trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất Hồng Kông trong gần 80 năm qua đã lên tới khoảng 130 người, và khoảng 200 người vẫn mất tích.

Đây là thời điểm 48 giờ sau vụ cháy bùng phát vào chiều 26.11 tại khu chung cư Wang Fuk Court ở quận Đại Bộ.

Khi đám cháy được khống chế vào ngày 28.11, các gia đình đã phải đối mặt với nhiệm vụ đau lòng là xem những bức ảnh của các nạn nhân do lực lượng cứu hộ chụp lại.

Cư dân địa phương Mirra Wong, có cha mẹ đang sống tại khu chung cư, đang tìm kiếm tin tức về cha mình: “(Tôi) vừa nhận ra một bức ảnh có thể là thi thể của cha tôi. Đó là thi thể của cha tôi vẫn đang mất tích ở đây”.

Một cư dân khác, không muốn tiết lộ danh tính, cho biết vợ của một người bạn nằm trong số những người mất tích.

“Nói một cách lý trí, điều đó có nghĩa là không còn hy vọng. ‘Hy vọng’ chỉ có nghĩa là có hy vọng trong lòng, vậy thôi, phải không? Nghĩ mà xem – (đã) bao nhiêu giờ trôi qua. Hôm qua tôi nghe nói vẫn còn 99 người mất tích. Vậy nên, hy vọng là không đúng. Nhưng thi thể vẫn phải được tìm thấy, phải không? Để tôi xem họ đã tìm thấy chưa. Sau này tôi sẽ đến hỏi”.

Số người chết trong vụ cháy ở Hồng Kông vượt mốc 100, còn 200 người mất tích - Ảnh 1.

Người dân đặt hoa tưởng niệm tại đài tưởng niệm tạm thời sau vụ hỏa hoạn chết người tại khu phức hợp Wang Fuk Court, ở Tai Po (Hồng Kông), ngày 28.11.2025

ẢNH: REUTERS

Một giám đốc điều hành của một hiệp hội phụ nữ di cư cho biết hàng chục người giúp việc người Philippines đã bị kẹt trong thảm họa, và 19 người vẫn đang mất tích. Trong khi đó, lãnh sự quán Indonesia cho biết hai trong số những người thiệt mạng là công dân Indonesia, đồng thời cũng là người giúp việc gia đình.

Người dân địa phương cho biết nhiều cư dân sống tại khu chung cư là người cao tuổi.

Ngọn lửa khởi phát hôm 26.11 đã nhanh chóng lan rộng vì các tòa nhà chung cư được bao bọc bằng giàn giáo tre và lưới xanh để phục vụ công tác cải tạo.

Giám đốc an ninh Hồng Kông cho biết hệ thống báo cháy trong khu chung cư không hoạt động bình thường.

Cảnh sát cho biết đã bắt giữ ba quan chức công ty xây dựng vì nghi ngờ ngộ sát, do đã sử dụng vật liệu không an toàn, bao gồm cả tấm xốp dễ cháy chặn cửa sổ.

Năm ngoái, cư dân chung cư đã liên tục phàn nàn về nguy cơ hỏa hoạn từ công trình cải tạo, nhưng chính quyền sau đó thông báo rằng “nguy cơ hỏa hoạn tương đối thấp”.

Đây là vụ hỏa hoạn gây hậu quả chết người nghiêm trọng nhất ở Hong Kong kể từ năm 1948.

Tin liên quan

Vì sao lửa lan nhanh gây đám cháy chung cư thảm khốc ở Hồng Kông?

Vì sao lửa lan nhanh gây đám cháy chung cư thảm khốc ở Hồng Kông?

Vụ cháy chung cư nghiêm trọng tại Hồng Kông đã phơi bày những rủi ro khi sử dụng giàn giáo tre trong xây dựng. Ngoài ra, giới chức còn phát hiện những điểm nghi vấn khác.

Cảnh sát Hồng Kông bắt 3 người liên quan vụ cháy chung cư

Khám phá thêm chủ đề

Hồng Kông cháy cháy chung cư Tai Po Hong Kong Cứu hộ Ngộ sát Công ty xây dựng khu phức hợp Wang Fuk Court chung cư cháy lớn Thi thể mất tích vụ cháy hỏa hoạn vụ hỏa hoạn người cao tuổi thảm họa chết người
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận