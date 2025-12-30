Sở VH-TT TP.HCM 'lì xì' sách mừng năm mới

Chương trình được Sở VH-TT TP.HCM phối hợp với các NXB lựa chọn, cung cấp những xuất bản phẩm có chất lượng, giá trị cả về lý luận và thực tiễn, thuộc Tủ sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đây là những tài liệu chính thống, góp phần hỗ trợ cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao khả năng tự nghiên cứu, học tập, đặc biệt sau khi TP.HCM hợp nhất 3 địa phương và triển khai chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM Cao Văn Chóng phát biểu tại buổi lễ bàn giao sách tẢnh: QUỲNH TRÂN

Phát biểu tại buổi lễ bàn giao sách cho các cơ sở trên toàn địa bàn TP.HCM, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM Cao Văn Chóng cho biết: "Trong những năm qua, TP.HCM đã triển khai có hiệu quả đề án trang bị sách giáo dục truyền thống, lý luận, chính trị, đưa sách về vùng nông thôn tiến tới đạt chỉ tiêu quốc gia về đầu sách/người. Kế hoạch về cung cấp, trang bị bổ sung sách cho cơ sở trên địa bàn TP.HCM của Sở VH-TT đã bám sát chủ trương, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất".

Trưng bày, giới thiệu sách đến rộng rãi độc giả

Thay mặt lãnh đạo UBND các xã, phường trên địa bàn TP.HCM được trang bị sách lần này, ông Nguyễn Hùng Sơn, Phó chủ tịch UBND xã Bắc Tân Uyên cảm ơn lãnh đạo Sở VH - TT TP.HCM đã quan tâm sâu sát, chăm lo, chia sẻ khó khăn, trang bị bổ sung sách cho thư viện địa phương. Lãnh đạo xã Bắc Tân Uyên cũng cam kết sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan để phân bổ, quản lý, khai thác và phát huy tối đa giá trị của nguồn sách này.

Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM Cao Văn Chóng (giữa) trao biểu trưng tặng sách cho các cơ sở trên toàn địa bàn TP.HCM Ảnh: QUỲNH TRÂN

Đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường trên địa bàn TP.HCM tiếp nhận sách tặng hoa cảm ơn Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM

Ảnh: QUỲNH TRÂN

"Trước mắt sẽ tập trung tổ chức trưng bày, giới thiệu rộng rãi đến được người đọc, qua đó tiếp tục đẩy mạnh văn hóa đọc trong cộng đồng và phát huy nguồn sức mạnh tinh thần thúc đẩy cho sự phát triển của địa phương, đồng thời giáo dục lòng yêu nước, giúp các thế hệ trẻ thành phố mang tên Bác hiểu rõ hơn về đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó hình thành nhân cách và lý tưởng sống cao đẹp", Phó chủ tịch UBND xã Bắc Tân Uyên Nguyễn Hùng Sơn nhấn mạnh.

Được biết, trong năm 2025 Sở VH-TT TP.HCM đã chủ trì cùng Thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM tổ chức trang bị bổ sung gần 11.000 bản sách, gồm 3 nhóm thể loại với 142 tựa, gồm: sách lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và sách giáo dục truyền thống cách mạng; tài liệu phổ biến chính sách, pháp luật và các kỹ năng quản lý ở cấp cơ sở; sách về giáo dục thanh thiếu niên, thiếu nhi, văn học, lịch sử và kỹ năng sống….

Chương trình tặng sách cho các cơ sở trên toàn địa bàn TP.HCM góp phần phục vụ tốt công tác nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước của đội ngũ cán bộ cơ sở đang công tác tại 38 xã, phường trên địa bàn, đồng thời đẩy mạnh công tác nghiên cứu, học tập lý luận, chính trị và giáo dục truyền thống tại các địa phương.