Sở Xây dựng TP.HCM nói gì về việc học sinh không có vỉa hè đi bộ?

Ghi nhận của phóng viên Thanh Niên đầu tháng 3.2026 cho thấy nhiều tuyến đường tại TP.HCM vẫn bị lấn chiếm vỉa hè, đặc biệt khu vực trước cổng trường. Điều này khiến học sinh không có lối đi bộ an toàn, buộc phải đi xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Trong bối cảnh TP.HCM đang thúc đẩy giao thông xanh, khuyến khích người dân sử dụng xe buýt, metro thì việc thiếu vỉa hè cho người đi bộ - để di chuyển tới các trạm phương tiện công cộng của thành phố - càng trở thành vấn đề đáng lo ngại. Vậy cơ quan chức năng nói gì về thực trạng này, các giải pháp cụ thể trong thời gian tới để trả lại vỉa hè, đảm bảo an toàn cho học sinh?

Vỉa hè bị lấn chiếm để bán hàng, nhiều học sinh phải đi bộ xuống lòng đường ẢNH: THÚY HẰNG

Cảnh học sinh tan trường ở đường Phan Văn Trị, phường Chợ Quán chiều 16.3. CLIP: NGUYÊN ÂN

Lập biên bản xử lý 19.630 trường hợp vi phạm

Ngày 26.3, trả lời các câu hỏi của phóng viên Báo Thanh Niên, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết: "Nhằm đảm bảo giải quyết căn cơ và hiệu quả vấn đề lấn chiếm lòng, lề đường, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về tăng cường quản lý trật tự đô thị, Sở Xây dựng (cơ quan Thường trực Ban An toàn giao thông thành phố) đã triển khai Kế hoạch số 16/KH-BATGT ngày 14.1.2026 về tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè, thiết lập lại trật tự công cộng, trật tự đô thị và tổng rà soát, xử lý tình trạng kinh doanh vận tải trái quy định trên địa bàn thành phố. Đồng thời, ban hành các văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện, như: Kế hoạch số 4544/KH-SXD-BATGT ngày 4.2.2026 về kiểm tra công tác quản lý bảo đảm trật tự lòng, lề đường, vỉa hè, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP.HCM; Công văn số 22369/SXD-BATGT ngày 31.12.2025 về việc xử lý tình trạng chiếm dụng điểm dừng, nhà chờ xe buýt gây tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự, an toàn giao thông... Trên cơ sở đó, các lực lượng chức năng của thành phố phối hợp UBND và công an các xã, phường, đặc khu Côn Đảo tổ chức ra quân để chấn chỉnh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm".

Cũng theo đại diện Sở Xây dựng TP.HCM, các lực lượng chức năng của TP.HCM đã thực hiện 27.673 lượt tuyên truyền, vận động 28.647 cơ sở ký cam kết không kinh doanh buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, dừng đỗ xe trên vỉa hè.

Phụ huynh đón con tan học, dừng xe tràn xuống lòng đường ẢNH: THÚY HẰNG

Lực lượng Cảnh sát trật tự Công an TP.HCM đã phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát, tình hình an ninh trật tự, xử lý vi phạm hành chính về trật tự đô thị, đã lập biên bản xử lý 19.630 trường hợp vi phạm với số tiền 17.286.035.000 đồng; tạm giữ 200 xe mô tô; 5.753 giấy phép lái xe; 5.441 đăng ký xe; 5.676 phương tiện tạm giữ khác; 56 hình thức phạt bổ sung.

Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm bán hàng rong hoặc bán hàng hóa nhỏ lẻ khác trên lòng đường, trên vỉa hè các tuyến phố có quy định cấm bán hàng; dừng, đỗ xe mô tô, ô tô không đúng quy định; sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để dụng chợ; kinh doanh dịch vụ ăn uống; bày, bán hàng hóa; sửa chữa phương tiện, máy móc, thiết bị; rửa xe; đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo.

"Qua đó, tình hình trật tự công cộng, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa thành phố bước đầu có chuyển biến tích cực; tình trạng bày hàng buôn bán, đậu đỗ xe lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè có chuyển biến; trong đó, một số khu vực như bệnh viện, trường học, chợ đã được tập trung chuyển hóa, lập lại trật tự", đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết.

Vỉa hè bị chiếm dụng để buôn bán, thậm chí biển quảng cáo đặt hẳn xuống lòng đường ẢNH: NGUYÊN ÂN

Ngay khi lực lượng chức năng rút đi, tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè lại diễn ra, có tình trạng 'đối phó'

Phía Sở Xây dựng TP.HCM cũng thừa nhận có thực tế "tại một số khu vực giáp ranh hoặc các chợ tự phát, trường học, bệnh viện ý thức chấp hành pháp luật của một số tổ chức, cá nhân chưa cao, tình trạng tái lấn chiếm vẫn diễn ra ngay khi lực lượng chức năng rút đi; có trường hợp vi phạm hành chính nhiều lần, cố tình tìm cách đối phó, trốn tránh với các lực lượng chức năng".

Trả lời câu hỏi của phóng viên về các giải pháp đảm bảo công tác quản lý lòng, lề đường, vỉa hè; trật tự đô thị, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân thành phố nói chung và học sinh nói riêng, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, người dân có thể phản ánh đến cơ quan chức năng các hành vi vi phạm về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường thông qua các ứng dụng công nghệ số như ứng dụng VNeID, các trang mạng xã hội..., tiếp nhận tin phản ánh qua tổng đài 1022.

Đồng thời, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, nghiên cứu xây dụng nền tảng số dùng chung để giám sát, quản lý vi phạm tích hợp từ hệ thống camera hoặc phản ánh hiện trường; tích hợp dữ Iiệu để giải quyết nhanh, kịp thời các vi phạm; tổ chức giao thông trên địa bàn đảm bảo khoa học, an toàn, thông suốt; không tồn tại các vi phạm về lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt.

Giải pháp khác được sở này nêu ra là "tập trung kiểm tra và kiên quyết xử lý không để tồn tại các điểm "chợ tạm", "chợ tự phát" trái quy định và các vi phạm về lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán; các trường hợp sử dụng lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác ngoài giao thông phải được cấp phép theo đúng quy định. Đảm bảo các điểm trông giữ phương tiện (ôtô, xe máy, xe đạp) phải được cấp phép, có kẻ vạch và hoạt động đúng diện tích được cấp phép; không để tồn tại các điểm trông giữ phương tiện trái phép".

Học sinh Trường THPT Phan Đăng Lưu, phường Bình Lợi Trung, TP.HCM tan trường, có thể quan sát nhiều em học sinh phải đi bộ xuống lòng đường. CLIP: NGUYÊN ÂN

Bên cạnh đó, cơ quan trên cũng nêu biện pháp về nghiên cứu bố trí các khu vực cho phương tiện dừng, đỗ, đón, trả khách tại các vị trí phù hợp, đúng quy định, đảm bảo không gây cản trở, ùn tắc giao thông; rà soát, kẻ vẽ lại vạch sơn lòng đường, hè phố; hướng dẫn người dân sắp xếp hàng hóa, phương tiện đúng nơi quy định, đảm bảo mỹ quan đô thị.

Cuối cùng, Sở Xây dựng TP.HCM nhắc tới việc phối hợp, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý trật tự đô thị, về sử dụng, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hoạt động quảng cáo, trông giữ phương tiện, quản lý kinh doanh, xử phạt vi phạm hành chính, "để đề xuất sửa đổi hoặc ban hành các quy định mới phù họp, đồng bộ, minh bạch và dễ thực thi".