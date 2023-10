Sớm tấn công đồng loạt, nhổ tận gốc tín dụng đen

Như Thanh Niên đưa tin, mới đây Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp Công an Q.Tân Bình khởi tố bị can, bắt giữ Phan Văn Tài, Phan Văn Trọng, Phùng Văn Minh, Mạc Bửu Đức, Nguyễn Quang Tỉnh để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Các bị can này từ TP.Hà Nội vào TP.HCM, cho dán tờ rơi lên cột điện, tường nhà dân, kèm thông tin cho vay với thủ tục dễ dàng, khách muốn vay thì điện thoại gặp Phan Văn Tài… Lãi suất nhóm này đưa ra từ 240 - 695%/năm khiến nhiều nạn nhân vỡ nợ.

Các bị can Phan Văn Tài, Phan Văn Trọng, Phùng Văn Minh (từ trái qua) trong đường dây tín dụng đen vừa bị triệt xóa

THANH TUYỀN

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM khởi tố và bắt tạm giam 11 bị can là giám đốc, trưởng nhóm Công ty Tiếng Nói Hay, Công ty Golden, Công ty Bamboo về tội "cưỡng đoạt tài sản". Đây là đường dây tín dụng đen có 32 ứng dụng cho vay tiền. Bị can Nguyễn Mạnh Hải, 30 tuổi, được một người Trung Quốc thuê điều hành việc cho vay. Nếu khách vay không trả nợ, nhóm cho vay đe dọa, uy hiếp tinh thần thân nhân người vay.

Theo Công an TP.HCM, các thủ đoạn mới, biến tướng, lợi dụng công nghệ cao, núp bóng doanh nghiệp thực hiện các hành vi cho vay, đòi nợ trái pháp luật gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Công an TP.HCM tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen.

Nhiều người khổ vì tín dụng đen

Bạn đọc (BĐ) hoan nghênh việc Công an TP.HCM liên tiếp triệt xóa các băng nhóm tín dụng đen. BĐ Phúc Anh Pets chia sẻ: "Công an TP.HCM chủ động tấn công tội phạm là việc làm ý nghĩa, góp phần củng cố niềm tin của người dân, của xã hội đối với cơ quan công quyền. Dẹp được tín dụng đen thì người dân nghèo bớt khổ và có động lực vượt qua khủng hoảng kinh tế".

BĐ Tung Pham đồng tình: "Nghe tin Công an TP.HCM triệt phá các đường dây tín dụng đen, đòi nợ "khủng bố", như vén mây đen nhìn thấy bình minh vậy. Bọn này lộng hành bao nhiêu năm qua, người không vay tiền của chúng cũng bị uy hiếp, gây bất an, khủng hoảng tinh thần".

"Lãi suất cho vay của các đường dây này quá sức khủng khiếp. Người nghèo đã khốn khổ rồi mà còn bị những kẻ cho vay nặng lãi róc tận xương tủy. Có người bấn loạn phải đi vay dây mới đắp trả cho dây vay cũ khi đến hạn, cuối cùng bị mắc vô tròng nợ nần chồng chất đến cùng đường", BĐ Luong Vun chua xót.

BĐ Thu Nguyen Thi nhấn mạnh: "Pháp luật cần xử lý thật nghiêm minh những kẻ hành nghề tín dụng đen. Vấn nạn cho vay nặng lãi đã gây đau khổ, làm tan nát bao nhiêu gia đình".

Cần đồng loạt vào cuộc xử lý

Từ hiệu quả tấn công tội phạm tín dụng đen thời gian qua, BĐ đề nghị cơ quan chức năng mạnh tay hơn nữa, khi thực tế vẫn còn nhiều ổ nhóm, ứng dụng cho vay nặng lãi. Theo BĐ Cường Văn: "Còn rất nhiều nhóm cho vay nặng lãi, nhan nhản các app thi nhau quảng cáo cho vay. Tôi có vào thử một app tên M…, bấm vay 2 triệu đồng. Sau khi tôi cung cấp giấy tờ tùy thân, app này cho vay 900.000 đồng trong 7 ngày với số tiền tôi phải trả là 1,5 triệu đồng".

BĐ Hieu Nguyen cho biết thêm: "Vẫn còn rất nhiều app hoạt động, núp bóng cho vay online. Lãi suất của các app này công bố chỉ dưới 20% nhưng kèm theo các khoản phí, dịch vụ, làm tổng lãi lúc nào cũng 40 - 50%".

"Người dân khi túng thiếu hãy đến những nơi uy tín mà vay để không tiền mất tật mang. Với người đã lỡ dính bẫy của các đối tượng đó rồi thì mong họ được hỗ trợ để thoát ra. Phải thẳng tay trừng trị các băng nhóm cho vay lãi nặng. Chúng có số điện thoại liên lạc, mong cơ quan chức năng truy ra, xử lý thích đáng", BĐ VanDay đề nghị.

Còn BĐ Cường Trịnh thông tin: "Tôi ở Biên Hòa, thấy tình trạng tờ rơi cho vay nặng lãi được rải, dán khắp nơi, nhất là khu có đông công nhân, người lao động, thường được rải vào buổi tối, trưa. Công an các tỉnh thành có thể xem xét, học hỏi cách làm của Công an TP.HCM trong việc vào cuộc, theo dõi, triệt phá các đường dây tín dụng đen. Cần xử lý cương quyết đối với các đối tượng này để răn đe".

* Mong các tỉnh thành cũng làm giống như TP.HCM, lần theo các tờ rơi mà triệt phá các đường dây cho vay tín dụng đen, để xã hội được bình an. Và tôi cũng thắc mắc là tiền đâu mà những đường dây tín dụng đen này đem cho vay khắp nơi? Nguyễn Thị Tâm * Trên mạng xã hội có nhiều tài khoản Facebook, fanpage cho vay nặng lãi mà chưa thấy có hình thức xử lý nào. Do vậy nhiều người đã rơi vào bẫy tín dụng đen. Kim Thoa * Nên sử dụng biện pháp mạnh đối với những kẻ dùng app cho vay tín dụng đen, phải bỏ tù cỡ 20 năm vậy chúng mới sợ. 0CD518