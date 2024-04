'Song lang' thắng giải Phim TP.HCM, Philippines giành 'Ngôi sao vàng' HIFF

Ngoài các giải thưởng chính được trao trong đêm bế mạc, HIFF trước đó còn trao các giải thưởng khác. Chợ dự án (Project Market) với giải Dự án phim thương mại xuất sắc nhất trao cho Green Valley and the Amber Marbles - do Vũ Nguyễn Nam Khuê đạo diễn, Phạm Minh Hằng sản xuất; Dự án phim nghệ thuật (art-house) xuất sắc nhất trao cho Other People's Dream - do Daniel Hui đạo diễn, Sophia Sim và Si En Tan sản xuất; Dự án phim xuất sắc nhất được các giám khảo của CNC bình chọn: Imah - The Last Time I Saw Your Face - do Eddie Cahyono đạo diễn, Li Xiaorong sản xuất.

Vườn ươm kịch bản (VietScript Lab) đã trao giải nhất hạng mục Phim truyền hình: biên kịch Quản Phương Thanh với tác phẩm Chuẩn cơm mẹ nấu; giải nhất hạng mục Phim điện ảnh: biên kịch Phương Anh Đặng với tác phẩm Câu chuyện gọi là đức tin.