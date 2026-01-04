Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Soobin gây áp lực cho học trò?

Thanh Chi
Thanh Chi
04/01/2026 16:58 GMT+7

Với vai trò nhà sản xuất toàn năng, Soobin tiếp tục dẫn dắt dàn 'Tân binh toàn năng' vượt qua loạt thử thách căng thẳng ở vòng chung kết.

Soobin gây áp lực cho học trò? - Ảnh 1.

Soobin chỉ dẫn cho Phúc Nguyên trong thử thách ở chung kết Tân binh toàn năng

ẢNH: NSX

Hành trình tìm kiếm đội hình ra mắt chính thức của Tân binh toàn năng đang đi đến hồi kết. Trong tập 14 phát sóng tối 3.1, loạt thí sinh xuất sắc nhất cuộc đua mang đến ba tiết mục (đơn, đôi và nhóm) trước khi bước vào sân khấu cạnh tranh với nhóm nhạc quốc tế. Với sự dẫn dắt, định hướng từ nhà sản xuất toàn năng Soobin, họ không chỉ phô diễn tài năng mà còn kể câu chuyện về sự trưởng thành, tình bạn và khát khao chinh phục nghệ thuật.

Phúc Nguyên là cái tên thể hiện màn trình diễn solo ở chung kết Tân binh toàn năng. Ca khúc 1% mà thí sinh này thể hiện không đơn thuần là một tiết mục biểu diễn mà là một hành trình nỗ lực thay đổi bản thân để "phá kén". Đồng hành cùng học trò, Soobin chia sẻ: "Theo như tôi cảm nhận thì Phúc Nguyên mong muốn một bài trình diễn mang nhiều năng lượng hơn. Thế nhưng, đứng trên góc nhìn của tôi, mình muốn khai thác cậu bé này với sự trưởng thành, già dặn hơn". Mâu thuẫn ban đầu giữa kỳ vọng của một người trẻ muốn bùng nổ năng lượng ở đêm chung kết và định hướng làm mới hình ảnh bằng sự điềm tĩnh, trưởng thành từ Soobin đã tạo nên một áp lực tâm lý không nhỏ cho Phúc Nguyên.

Soobin gây áp lực cho học trò? - Ảnh 2.

Phúc Nguyên nỗ lực tập luyện, thay đổi để có màn "lột xác" ấn tượng ở chung kết

ẢNH: NSX

"Tân binh" này cũng gặp khó khăn khi bản demo khác những gì bản thân tưởng tượng, mong đợi từ đó bất lực khi không thể dung hòa màu sắc cá nhân vào bản demo. Tuy nhiên, dưới sự chỉ dẫn cùng những lời khuyên chân thành từ Soobin cùng chính sự kiên trì với bản thân, thí sinh này đã hoàn thiện được bài hát phù hợp. Không chỉ dừng lại ở việc thay đổi tư duy âm nhạc, Phúc Nguyên còn thực hiện một cuộc "cách mạng" về ngoại hình khi nỗ lực siết cân và tập luyện thể lực gắt gao sau khi chuyên gia Hàn Quốc nhận xét những nhóm cơ cần sử dụng cho việc nhảy còn yếu.

Đặc biệt, để lấp đầy "1% còn thiếu" trong tiết mục, Phúc Nguyên đã mang cây đàn piano quen thuộc với mình lên sân khấu. Sự kết hợp giữa vũ đạo đương đại phức tạp và tiếng đàn piano đầy cảm xúc đã tạo nên một màn trình diễn bùng nổ, khẳng định một Phúc Nguyên hoàn toàn khác biệt, vượt qua rào cản của một thí sinh đi thi để trở thành một nghệ sĩ trình diễn thực thụ.

Soobin gây áp lực cho học trò? - Ảnh 3.

Đức Duy và Duy Lân có màn kết hợp ăn ý

ẢNH: NSX

Bên cạnh màn "lột xác" của Phúc Nguyên, sân khấu của đội hình tân binh thăng cấp còn gây ấn tượng với màn kết hợp của Đức Duy - Duy Lân trong tiết mục More n more. Sự kết hợp giữa một "all-rounder" có tư duy sáng tác hiện đại và chất giọng cao như Đức Duy cùng một người sở hữu chất giọng trầm đặc biệt như Duy Lân đã tạo nên một cấu trúc âm nhạc cân bằng hoàn hảo cho tiết mục đôi này. "Lý do mà tôi chọn 2 bạn vì muốn đây là bản duo có cả giọng trầm lẫn giọng cao, 2 bạn vừa có thể nhảy tốt mà chất giọng cũng hòa hợp… Việc 2 bạn ấy chơi đùa với âm thanh, giọng hát, âm nhạc sẽ là điều gì đấy khiến cho khán giả bất ngờ", nhà sản xuất toàn năng Soobin chia sẻ.

Soobin gây áp lực cho học trò? - Ảnh 4.

Tiết mục nhóm Chính là cảm giác này nhận được nhiều tình cảm từ khán giả

ẢNH: NSX

Soobin gây áp lực cho học trò? - Ảnh 5.

8 "tân binh" có màn trình diễn trọn vẹn trên sân khấu chung kết Tân binh toàn năng

ẢNH: NSX

Thêm vào đó, tiết mục nhóm của dàn thí sinh: Cường Bạch, Wonbi, Thái Lê Minh Hiếu, Long Hoàng và Lâm Anh với ca khúc Chính là cảm giác này cũng ghi điểm với nhiều khán giả. Việc những rapper như Cường Bạch hay dancer như Wonbi bước ra khỏi vùng an toàn để thử thách với tiết mục chú trọng yếu tố giọng hát là một quyết định đầy dũng cảm. Nó cho thấy mục tiêu cuối cùng của họ không chỉ là vị trí ra mắt mà là sự hoàn thiện bản thân dưới danh xưng "nghệ sĩ toàn năng".

Sau 3 tiết mục tâm huyết, đội hình tân binh thăng cấp còn đối mặt với thử thách khắc nghiệt khác với mức điểm cột mốc do nhóm nhạc Kpop Tempest đem đến ở sân khấu kế tiếp.

Tin liên quan

Lý do Jun Phạm áp lực, Soobin sụt cân ở show thực tế

Lý do Jun Phạm áp lực, Soobin sụt cân ở show thực tế

Jun Phạm áp lực khi hỗ trợ các thí sinh 'Tân binh toàn năng' vượt qua thử thách khó ở công diễn 5. Trong khi đó, quá trình dìu dắt, bảo vệ các học trò khiến Soobin căng thẳng, sụt cân.

Khám phá thêm chủ đề

Soobin Tân binh toàn năng chung kết TEMPEST áp lực
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận