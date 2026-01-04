Soobin gây áp lực cho học trò?

Soobin chỉ dẫn cho Phúc Nguyên trong thử thách ở chung kết Tân binh toàn năng ẢNH: NSX

Hành trình tìm kiếm đội hình ra mắt chính thức của Tân binh toàn năng đang đi đến hồi kết. Trong tập 14 phát sóng tối 3.1, loạt thí sinh xuất sắc nhất cuộc đua mang đến ba tiết mục (đơn, đôi và nhóm) trước khi bước vào sân khấu cạnh tranh với nhóm nhạc quốc tế. Với sự dẫn dắt, định hướng từ nhà sản xuất toàn năng Soobin, họ không chỉ phô diễn tài năng mà còn kể câu chuyện về sự trưởng thành, tình bạn và khát khao chinh phục nghệ thuật.

Phúc Nguyên là cái tên thể hiện màn trình diễn solo ở chung kết Tân binh toàn năng. Ca khúc 1% mà thí sinh này thể hiện không đơn thuần là một tiết mục biểu diễn mà là một hành trình nỗ lực thay đổi bản thân để "phá kén". Đồng hành cùng học trò, Soobin chia sẻ: "Theo như tôi cảm nhận thì Phúc Nguyên mong muốn một bài trình diễn mang nhiều năng lượng hơn. Thế nhưng, đứng trên góc nhìn của tôi, mình muốn khai thác cậu bé này với sự trưởng thành, già dặn hơn". Mâu thuẫn ban đầu giữa kỳ vọng của một người trẻ muốn bùng nổ năng lượng ở đêm chung kết và định hướng làm mới hình ảnh bằng sự điềm tĩnh, trưởng thành từ Soobin đã tạo nên một áp lực tâm lý không nhỏ cho Phúc Nguyên.

Phúc Nguyên nỗ lực tập luyện, thay đổi để có màn "lột xác" ấn tượng ở chung kết ẢNH: NSX

"Tân binh" này cũng gặp khó khăn khi bản demo khác những gì bản thân tưởng tượng, mong đợi từ đó bất lực khi không thể dung hòa màu sắc cá nhân vào bản demo. Tuy nhiên, dưới sự chỉ dẫn cùng những lời khuyên chân thành từ Soobin cùng chính sự kiên trì với bản thân, thí sinh này đã hoàn thiện được bài hát phù hợp. Không chỉ dừng lại ở việc thay đổi tư duy âm nhạc, Phúc Nguyên còn thực hiện một cuộc "cách mạng" về ngoại hình khi nỗ lực siết cân và tập luyện thể lực gắt gao sau khi chuyên gia Hàn Quốc nhận xét những nhóm cơ cần sử dụng cho việc nhảy còn yếu.

Đặc biệt, để lấp đầy "1% còn thiếu" trong tiết mục, Phúc Nguyên đã mang cây đàn piano quen thuộc với mình lên sân khấu. Sự kết hợp giữa vũ đạo đương đại phức tạp và tiếng đàn piano đầy cảm xúc đã tạo nên một màn trình diễn bùng nổ, khẳng định một Phúc Nguyên hoàn toàn khác biệt, vượt qua rào cản của một thí sinh đi thi để trở thành một nghệ sĩ trình diễn thực thụ.

Đức Duy và Duy Lân có màn kết hợp ăn ý ẢNH: NSX

Bên cạnh màn "lột xác" của Phúc Nguyên, sân khấu của đội hình tân binh thăng cấp còn gây ấn tượng với màn kết hợp của Đức Duy - Duy Lân trong tiết mục More n more. Sự kết hợp giữa một "all-rounder" có tư duy sáng tác hiện đại và chất giọng cao như Đức Duy cùng một người sở hữu chất giọng trầm đặc biệt như Duy Lân đã tạo nên một cấu trúc âm nhạc cân bằng hoàn hảo cho tiết mục đôi này. "Lý do mà tôi chọn 2 bạn vì muốn đây là bản duo có cả giọng trầm lẫn giọng cao, 2 bạn vừa có thể nhảy tốt mà chất giọng cũng hòa hợp… Việc 2 bạn ấy chơi đùa với âm thanh, giọng hát, âm nhạc sẽ là điều gì đấy khiến cho khán giả bất ngờ", nhà sản xuất toàn năng Soobin chia sẻ.

Tiết mục nhóm Chính là cảm giác này nhận được nhiều tình cảm từ khán giả ẢNH: NSX

8 "tân binh" có màn trình diễn trọn vẹn trên sân khấu chung kết Tân binh toàn năng ẢNH: NSX

Thêm vào đó, tiết mục nhóm của dàn thí sinh: Cường Bạch, Wonbi, Thái Lê Minh Hiếu, Long Hoàng và Lâm Anh với ca khúc Chính là cảm giác này cũng ghi điểm với nhiều khán giả. Việc những rapper như Cường Bạch hay dancer như Wonbi bước ra khỏi vùng an toàn để thử thách với tiết mục chú trọng yếu tố giọng hát là một quyết định đầy dũng cảm. Nó cho thấy mục tiêu cuối cùng của họ không chỉ là vị trí ra mắt mà là sự hoàn thiện bản thân dưới danh xưng "nghệ sĩ toàn năng".

Sau 3 tiết mục tâm huyết, đội hình tân binh thăng cấp còn đối mặt với thử thách khắc nghiệt khác với mức điểm cột mốc do nhóm nhạc Kpop Tempest đem đến ở sân khấu kế tiếp.