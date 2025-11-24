Sự đa dạng sẽ giúp U.23 Việt Nam chinh phục HCV SEA Games 33

Ô NG K IM SẼ CÓ NHIỀU THAY ĐỔI

Tại SEA Games 33, U.23 VN đối mặt với những biến động về mặt nhân sự. HLV Kim Sang-sik không có sự phục vụ của tiền vệ trụ cột Văn Trường do chấn thương đầu gối. Anh phải phẫu thuật, cần nhiều thời gian để hồi phục và sẽ tiếp tục vắng mặt ở VCK U.23 châu Á 2026. Vì thế, ông Kim cần phải tìm ra phương án thay thế Văn Trường ngắn hạn lẫn dài hạn và SEA Games 33 chính là bài kiểm tra cho những thử nghiệm đó. Đây là điều không hề đơn giản bởi cầu thủ của CLB Hà Nội chính là mắt xích quan trọng trong hệ thống chiến thuật mà HLV người Hàn Quốc đang xây dựng. Ngay cả ở giải giao hữu CFA China Team 2025 vừa rồi, Văn Trường cũng đá chính 3/3 trận. Đội U.23 VN có thể phải thử nghiệm, lắp ghép rất nhiều để tìm ra cách sắp xếp ưng ý nhất ở giữa sân. Về ngắn hạn, U.23 VN sẽ không thể sử dụng tiền đạo Đình Bắc và hậu vệ Minh Phúc ở trận mở màn SEA Games 33 do hai cầu thủ này sẽ thi đấu tại Cúp C2 châu Á 2025 - 2026 cùng CLB Công an Hà Nội. Nhờ đó, cơ hội thể hiện được mở ra cho một số cầu thủ khác.

Xuân Bắc là một phép thử thành công của HLV Kim Sang-sik ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ngoài ra, U.23 VN cũng cần xoay tua đội hình, dù mật độ thi đấu ở SEA Games 33 không quá khắc nghiệt (chơi tổng cộng 4 trận nếu vào chung kết). Nguyên nhân là các đối thủ cạnh tranh hiểu rõ cách chơi, lối vận hành chiến thuật của U.23 VN sau các giải đấu liên tiếp như U.23 Đông Nam Á 2025, vòng loại U.23 châu Á 2026 và cả CFA China Team 2025. Trong năm nay, các học trò ông Kim thi đấu nhiều trận hơn hẳn các đối thủ. Đây là lợi thế, nhưng cũng vô tình giúp đối thủ có thêm dữ liệu để phân tích. Xoay tua đội hình vừa giúp U.23 VN giấu bài, vừa có thể tìm ra những phương án chiến thuật mới mẻ, tạo được bất ngờ cho đối thủ. Vì thế, ông Kim phải thay đổi cả con người và chiến thuật để tránh đối phương bắt bài.

Đ IỂM MẠNH

Phải thừa nhận rằng lối chơi của U.23 VN chưa thực sự thuyết phục, chưa làm đã mắt người hâm mộ. Trước những đối thủ yếu hơn, Văn Khang và đồng đội không ghi được nhiều bàn thắng, không quá áp đảo, thậm chí nhiều thời điểm gặp bế tắc. Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik luôn cực giỏi trong cách điều chỉnh nhân sự, chiến thuật để giúp U.23 VN vượt qua khó khăn.

Bằng chứng là ở giải U.23 Đông Nam Á 2025, ông Kim đã xếp Công Phương đá tiền đạo ảo, và cầu thủ của CLB Thể Công Viettel tỏa sáng rực rỡ, ghi bàn duy nhất trong trận chung kết giúp U.23 VN vô địch. Khi sơ đồ 3-4-3 vận hành không trơn tru, ông Kim cũng ngay lập tức đổi sang 3-5-2, đưa Văn Khang vào trung lộ để đá cặp tiền vệ con thoi cùng Xuân Bắc, đẩy Văn Trường xuống đá tiền vệ trụ. Trong giai đoạn tập huấn trước giải, ở hai trận giao hữu với U.23 Đài Loan tại TP.HCM, chiến lược gia người Hàn Quốc chưa một lần dùng đến những phương án này.

Sự linh hoạt của đội U.23 VN cũng đến từ việc dàn tuyển thủ trẻ trong tay ông Kim cực đa năng. Đình Bắc chủ yếu đá cánh ở CLB nhưng đã chơi rất hay trong vai trò tiền đạo cắm. Văn Khang sắm vai chạy cánh (đá được cả hậu vệ cánh lẫn tiền đạo cánh) nhưng cũng sẵn sàng bó vào trung lộ và hoàn thành nhiệm vụ. Công Phương, Lê Viktor chủ yếu được xếp đá tiền đạo cắm, tiền đạo ảo dù vốn là tiền vệ trung tâm. Các tiền đạo như Thanh Nhàn, Vĩ Hào, Ngọc Mỹ… đều có thể chơi cả ba vị trí trên hàng công (trái, phải và trung lộ). Các nhân tố mới như Lê Phát, Quốc Cường cũng đủ khả năng đóng nhiều vai.

Sự đa năng của các cầu thủ không chỉ là một giải pháp tình thế cho những thiếu vắng nhân sự, mà còn là vũ khí chiến lược quan trọng của HLV Kim Sang-sik. Với khả năng luân chuyển vị trí linh hoạt, U.23 VN có thể thay đổi cục diện trận đấu mỗi khi bế tắc. Điều này sẽ giúp U.23 VN khó bị bắt bài, liên tục gây sức ép và tạo ra những phương án tấn công khó lường cho đối thủ. Vì thế, người hâm mộ hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng thầy trò ông Kim đủ sức chinh phục tấm HCV SEA Games 33.