Sử dụng 15 nguyện vọng ra sao để trúng tuyển vào ngành yêu thích?

Hôm qua 22.3, 5.000 học sinh (HS) lớp 12 tại TP.Đà Nẵng có mặt tại Trường THPT Phan Châu Trinh để tham gia chương trình Tư vấn mùa thi do Báo Thanh Niên phối hợp Bộ GD-ĐT và Sở GD-ĐT Đà Nẵng tổ chức với những nội dung quan trọng về đăng ký phương thức xét tuyển; chọn môn thi, ngành học vào ĐH, CĐ…

C HÚ Ý SẮP XẾP NGUYỆN VỌNG ƯU TIÊN

Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân, đặc biệt lưu ý HS về việc sử dụng 15 nguyện vọng (NV) xét tuyển để không bị mất cơ hội trúng tuyển.

"Năm 2025 có 849.544 thí sinh (TS) xét tuyển ĐH với tổng số 7.615.560 NV xét tuyển, trong đó có gần 40% TS chọn 5 NV, khoảng hơn 30% đăng ký 10 NV. Rất ít TS đăng ký trên 20 NV nên việc giới hạn 15 NV là hoàn toàn phù hợp. Tuy nhiên tại sao có những em 28 - 29 điểm vẫn bị trượt trong khi có em 15 điểm lại trúng tuyển? Ngoài ra có đến 20% TS trúng tuyển nhưng không nhập học. Nguyên nhân của hai việc trên là do các em sắp xếp sai thứ tự NV ưu tiên", tiến sĩ Hải nhận định.

Học sinh Đà Nẵng đặt nhiều câu hỏi hay, thiết thực cho các thầy cô trong chương trình Tư vấn mùa thi ẢNH: HUY ĐẠT

Theo tiến sĩ Hải, phần mềm sẽ xét lần lượt từ NV1 đến NV15 theo nguyên tắc trúng tuyển NV nào thì sẽ không xét NV tiếp theo. Vì thế TS cần đăng ký ngành, trường mình mong muốn nhất lên ưu tiên số 1, rồi đến các ngành, trường theo thứ tự ưu tiên tiếp theo. "Việc đăng ký môn thi cũng rất quan trọng, có liên quan mật thiết đến xét tuyển ĐH. Tổ hợp môn xét tuyển ĐH thường có 3 môn, trong đó có toán hay văn là bắt buộc, 2 môn còn lại trong kỳ thi tốt nghiệp THPT là các môn TS có điểm thi trong quá trình học 3 năm THPT. Nếu đăng ký môn thi không thuộc môn tự chọn trong tổ hợp môn của ngành muốn xét tuyển, thì các em không thể đăng ký vào ngành học đó. Các em cần đọc kỹ thông tin tuyển sinh của trường ĐH để chọn môn thi phù hợp với tổ hợp xét tuyển", tiến sĩ Hải đưa ra lời khuyên.

Một HS Trường THPT Hòa Vang thắc mắc về việc nên chọn phương thức xét tuyển nào và muốn biết sự công bằng giữa các phương thức. Tiến sĩ Võ Thanh Hải chia sẻ: "Năm nay Bộ GD-ĐT có những điều chỉnh để tăng tính công bằng giữa các phương thức. Thứ nhất xét học bạ phải sử dụng kết quả của cả ba năm học, trong khi những năm trước có thể sử dụng 2, 3 học kỳ. Thứ hai, Bộ GD-ĐT vẫn yêu cầu các trường phải công bố công thức quy đổi điểm tương đương giữa các phương thức".

Các thầy cô tham gia chương trình Tư vấn mùa thi tại Đà Nẵng năm 2026 trong buổi sáng, chiều ngày 22.3 ảnh: Huy Đạt

Đặc biệt, tiến sĩ Hải cho hay TS năm 2026 nếu có điểm thi tốt nghiệp THPT 3 môn (toán, văn + 1 môn tự chọn) thấp hơn 15 điểm thì không được xét bất cứ phương thức nào. Chưa kể đối với một số ngành đặc thù còn có quy định riêng, ví dụ ngành y đa khoa, răng hàm mặt, dược phải có điểm thi 3 môn đạt 20 điểm trở lên, ngành luật là 18 trở lên... cho các phương thức ngoài phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp. Đối với phương thức dùng điểm thi, Bộ sẽ quy định điểm sàn sau khi có kết quả thi.

Phó giáo sư - tiến sĩ Cổ Tấn Anh Vũ, Phó giám đốc Học viện Hàng không VN, lưu ý TS khi đăng ký xét tuyển không cần chọn phương thức để đăng ký mà hệ thống sẽ tự động xét phương thức tối ưu của TS. Tuy nhiên TS cần biết các trường ĐH mình mong muốn xét tuyển sử dụng phương thức nào để có kế hoạch chuẩn bị thật tốt cho phương thức đó.

V ÀO NGÀNH Y KHÔNG CÓ MÔN SINH, HỌC CÓ KHÓ KHĂN KHÔNG ?

Liên quan khối ngành sức khỏe, Nguyễn Trọng Huy, lớp 12/10 Trường THPT Nguyễn Hiền, thắc mắc: "Nếu em xét tuyển ngành y theo tổ hợp toán, hóa, lý và trúng tuyển nhưng trong học bạ không có môn sinh học thì học ngành y có khó khăn gì hay không?". Tiến sĩ - bác sĩ Lê Viết Nhiệm, Phó hiệu trưởng Trường Y Dược ĐH Đà Nẵng, cho biết: "Trước đây tổ hợp xét tuyển chính của ngành y là toán, hóa, sinh. Vài năm gần đây các trường có xu hướng mở nhiều tổ hợp mới, một số trường còn xét học bạ. Tại Trường ĐH Y Dược (ĐH Đà Nẵng), toán, sinh là trụ cột của ngành y khoa và răng hàm mặt, môn còn lại là hóa hoặc Anh. Một số ngành thuộc khối ngành y dược như dược học, kỹ thuật xét nghiệm y học, hóa dược, điều dưỡng... các em có thể sử dụng tổ hợp toán, lý, hóa hoặc toán, lý, Anh".

Học sinh 10 trường THPT tại TP.Đà Nẵng tham gia chương trình Tư vấn mùa thi cả ngày 22.3

Về vấn đề nếu học bạ không có môn sinh thì học ngành y khoa có khó khăn hay không, tiến sĩ Nhiệm cho rằng khi vào trường các em sẽ được học các môn cơ sở y dược trong đó có học phần sinh học hoặc liên quan sinh học, nghĩa là các em sẽ được trang bị kiến thức sinh học làm nền tảng để học môn chuyên ngành.

HS thắc mắc về việc có thể đặt 3 NV vào cùng một ngành học của 3 trường ĐH thành viên ĐH Đà Nẵng hay không? Trong trường hợp trúng tuyển nhưng học thấy không phù hợp liệu có thể chuyển ngành, chuyển trường?

Phó giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Thành Đạt, Phó trưởng ban Đào tạo và đảm bảo chất lượng giáo dục, ĐH Đà Nẵng, cho biết ĐH Đà Nẵng có khoảng 150 chương trình đào tạo, trong đó có nhiều trường đào tạo cùng một ngành, chẳng hạn như quản trị kinh doanh. "Mỗi trường có mã tuyển sinh riêng nên xét tuyển độc lập. Em có thể đăng ký 3 NV vào cùng một ngành ở 3 trường thành viên, trường nào mong muốn học nhất thì đặt lên ưu tiên đầu tiên, và các em chỉ trúng tuyển một NV", tiến sĩ Đạt cho hay.

Về việc chuyển ngành, ông Đạt thông tin TS phải đáp ứng điều kiện do Bộ GD-ĐT quy định như không phải sinh viên năm nhất hoặc năm cuối, phải đủ điều kiện trúng tuyển vào ngành các em muốn chuyển, có sự đồng ý của trường muốn chuyển đi và trường muốn chuyển đến. "Ngoài ra, tại ĐH Đà Nẵng, sang năm thứ 2 các em cũng có thể đăng ký học một ngành thứ 2 mà các em yêu thích, với điều kiện kết quả học tập ngành đầu tiên đạt loại khá. Sinh viên tốt nghiệp được nhận hai bằng ở 2 ngành khác nhau", tiến sĩ Đạt chia sẻ.

Một TS giải ba môn hóa tại kỳ thi HS giỏi quốc gia mong muốn đăng ký xét tuyển thẳng nhưng không biết quy định ra sao, Phó giáo sư - tiến sĩ Cổ Tấn Anh Vũ khẳng định xét tuyển thẳng là phương thức được tất cả các trường thực hiện. TS đoạt giải thi quốc gia, quốc tế hoặc đáp ứng các yêu cầu cụ thể của từng trường có thể đăng ký. "Tuy nhiên chọn ngành để xét tuyển thẳng phải phù hợp với môn thi, kỳ thi mà các em đã tham gia. Mỗi trường có những quy định riêng, các em cần xem thông báo cụ thể của từng trường để đăng ký chính xác", tiến sĩ Vũ cho hay.