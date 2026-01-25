Sự thật khoa học về món thịt từng gây tranh cãi

Tuy nhiên, tin vui là các nhà khoa học đã giải oan cho món thịt ngon miệng được ưa thích này.

Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học của Hiệp hội Dinh dưỡng Mỹ Current Developments in Nutrition, đã chứng minh rằng người lớn tuổi ăn thịt hoàn toàn tốt, đồng thời chỉ ra cách ăn có lợi nhất, theo trang tin y khoa News Medical.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Tiểu bang Nam Dakota (Mỹ) đã thực hiện thử nghiệm trên 57 người tham gia ở độ tuổi từ 65 trở lên, có sức khỏe tốt, không mắc bệnh nặng. Những người tham gia được chia vào 2 chế độ ăn trong vòng 8 tuần.

Tiêu thụ thịt nạc heo chế biến tối thiểu, kết hợp với chế độ ăn nhiều thực vật mang lại lợi ích tương đương với các loại đậu mà không gây hại đến các chỉ số lão hóa Ảnh: AI

Nhóm ăn thịt: Tiêu thụ 162 g thịt heo nạc chế biến tối thiểu mỗi ngày (như thịt tươi sống được luộc, hầm, kho) làm nguồn protein chính.

Nhóm ăn đậu: Sử dụng lượng protein tương đương từ các loại đậu (đậu gà, đậu lăng, đậu Hà Lan, đậu đen) - đậu vốn nổi tiếng với nhiều lợi ích sức khỏe, như hỗ trợ sức khỏe tim mạch, giảm cholesterol và huyết áp, kiểm soát đường huyết và giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính.

Cả hai nhóm đều ăn kèm với nhiều thực phẩm thực vật, trứng, sữa và dầu thực vật, đồng thời kiêng rượu và thực phẩm bổ sung để đảm bảo kiểm soát chế độ ăn chặt chẽ.

Kết quả đã phát hiện: Hóa ra tiêu thụ thịt nạc heo chế biến tối thiểu, kết hợp với chế độ ăn nhiều thực vật mang lại lợi ích tương đương với các loại đậu mà không gây hại đến các chỉ số lão hóa.

Cụ thể như sau:

Cải thiện chỉ số đường huyết: Mức insulin lúc đói giảm ở cả hai nhóm, cho thấy độ nhạy insulin được cải thiện. Cholesterol toàn phần cũng giảm đáng kể sau cả hai giai đoạn ăn thịt và ăn đậu, theo News Medical.

Dấu ấn thần kinh: Cả hai chế độ ăn đều làm tăng axit γ-aminobutyric (GABA) và giảm axit glutamic - những dấu hiệu tích cực về hóa học thần kinh. Nồng độ các axit amin như tryptophan, tyrosine và phenylalanine cũng tăng cao ở cả hai nhóm.

Sức khỏe thể chất: Trọng lượng cơ thể giảm nhẹ ở cả hai nhóm do mô hình ăn kiêng được kiểm soát. Tuy nhiên, sức mạnh và chức năng cơ bắp vẫn duy trì ổn định, không có dấu hiệu suy giảm.

Các tác giả đã kết luận: Kết hợp thịt heo nạc chế biến tối thiểu vào chế độ ăn nhiều thực vật tạo ra những thay đổi tích cực về các chỉ số tim mạch, dinh dưỡng và thần kinh liên quan đến lão hóa, tương tự như ăn đậu.

Điều này trái với quan điểm cho rằng thịt đỏ không phù hợp với người lớn tuổi. Khi được tiêu thụ đúng cách, thịt heo vẫn đảm bảo cung cấp đủ sắt, vitamin B và duy trì sức khỏe nhận thức tương đương với nguồn đạm thực vật.