Đời sống Người sống quanh ta
Lan tỏa trên mạng xã hội:

Sư thầy bán bánh trung thu tiếp sức học trò nghèo

Vũ Phượng
Vũ Phượng
06/10/2025 14:18 GMT+7

Mỗi chiếc bánh trung thu của sư thầy không chỉ là một món quà truyền thống, mà còn là nhịp cầu tiếp sức cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Người khởi xướng làm bánh trung thu bán gây quỹ - một việc làm giản dị nhưng đầy lan tỏa này là đại đức Thích Tuệ Đạt, đạo tràng Trúc Lâm Bồ Đề Sơn Động (Đồng Nai) cùng các bác sĩ, luật sư, giáo viên… có chung mong muốn nuôi dưỡng ước mơ cho người trẻ.

HÀNH TRÌNH THIỆN LÀNH

Từ năm 2018, mỗi mùa trung thu, thầy Tuệ Đạt cùng các tình nguyện viên lại tổ chức làm bánh bán gây quỹ cho Quỹ Bảo trợ giáo dục Vicaris - tiếp sức học trò nghèo đến trường. Khác với những chiếc bánh trung thu thông thường, mỗi hộp bánh là một câu chuyện.

Sư thầy bán bánh trung thu tiếp sức cho học trò nghèo với những câu chuyện cảm động - Ảnh 1.

Các sinh viên được bảo trợ cùng trực tiếp tham gia làm bánh, giao bánh, bán hàng online

ẢNH: NVCC

Mỗi hộp bánh đều có kèm theo lá thư tay của chính các em học sinh được bảo trợ. Từng nét chữ là từng lời cảm ơn, niềm tin và hy vọng. Những lá thư không chỉ khiến người mua xúc động, mà còn nhắc rằng phía sau từng chiếc bánh là một cuộc đời đang được nâng đỡ.

Hoạt động bán bánh chỉ kéo dài 2 tháng, đúng dịp học trò bước vào năm học mới. Các em sinh viên được bảo trợ ở TP.HCM cũng trực tiếp tham gia làm bánh, giao hàng, bán online… để tự tay góp phần gây quỹ cho chính "đại gia đình" của mình.

"Mỗi chiếc bánh không chỉ để thưởng thức, mà còn mang ý nghĩa đoàn viên, sẻ chia. Khi mỗi người mua một hộp bánh, nghĩa là đã cùng chúng tôi thắp sáng thêm một ước mơ đến trường", thầy Tuệ Đạt chia sẻ. Những học trò được tiếp sức qua hoạt động ý nghĩa này đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc mồ côi và có thành tích học tập xuất sắc đã được địa phương, nhà trường xác nhận.

Anh Nguyễn Hoài Nhân (32 tuổi, ở P.Bình Thạnh, TP.HCM) đều đặn mua bánh ủng hộ sư thầy hằng năm. Anh chia sẻ mỗi hộp bánh không chỉ ngọt ngào ở hương vị, mà còn ngọt ngào khi gieo thêm niềm tin cho một đứa trẻ trên con đường đến trường.

TRÁI NGỌT TỪ NHỮNG HẠT GIỐNG

Ngoài đồng hành trong dịp đầu năm mới, thầy Tuệ Đạt cùng các nhà hảo tâm còn bảo trợ dài hạn cho hơn 30 em, từ cấp 2 đến đại học, vừa lo chi phí học hành vừa vun bồi đời sống tinh thần cho các em. Mỗi học sinh được hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí từ 12 - 15 triệu đồng/năm; sinh viên từ 20 - 30 triệu đồng/năm.

Sư thầy bán bánh trung thu tiếp sức cho học trò nghèo với những câu chuyện cảm động - Ảnh 2.

Sư thầy Tuệ Đạt cùng các nhà hảo tâm đã bảo trợ 30 em từ cấp 2 đến đại học trong 8 năm qua

ẢNH: NVCC

Song song, quỹ tổ chức các chương trình giáo dục đạo đức, kỹ năng, giúp các em lớn lên bằng tri thức và thêm sự hiểu biết cùng tình thương vào hành trang cuộc đời. Hơn 8 năm qua, nhiều học trò được bảo trợ nay đã trở thành bác sĩ, giáo viên; có em trưởng thành và quay lại hỗ trợ các thế hệ sau.

Em Hồng Hạnh, học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Nguyễn Du (Đắk Lắk), thành viên đội tuyển quốc gia môn lịch sử của trường, bày tỏ: "Suốt 3 năm qua, em được sư thầy và các cô chú hỗ trợ về vật chất và nâng đỡ cả về tinh thần. Nhờ vậy, em có thể tập trung học tập, vượt qua áp lực và đạt được thành tích mà trước đây chưa từng dám nghĩ tới".

7 năm được sư thầy bảo trợ tiếp sức đến trường, em Ngọc Ánh, tân sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), thủ khoa khối C00 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (trước sáp nhập) hạnh phúc chia sẻ bản thân đã có những thay đổi to lớn.

"Sau những biến cố của gia đình, em được sư thầy và các anh chị, cô chú đồng hành nên em dần mạnh mẽ, tự tin hơn. Nhờ sự nâng đỡ này, em đã có thể tập trung học để sau này trở thành công dân góp sức phục vụ cộng đồng", Ngọc Ánh bộc bạch.

Một chiếc bánh trung thu, một lá thư tay, một khoản tiền bảo trợ… tưởng chừng nhỏ bé nhưng đã góp phần làm mùa trăng rằm tháng 8 thêm trọn vẹn.

Sư thầy bán bánh trung thu tiếp sức cho học trò nghèo với những câu chuyện cảm động - Ảnh 3.

cmt.jpg

Khám phá thêm chủ đề

