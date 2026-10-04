Sự tích quả dưa hấu: Góc nhìn mới theo phong cách Broadway

Nhạc kịch Sự tích quả dưa hấu phẩm dẫn dắt người xem vào mạch kịch tính ngay từ đầu khi chàng trai nghèo Mai An Tiêm dũng cảm cứu vua Hùng trên đường vi hành nên được gả công chúa Mỹ Linh. Hoàng hậu cùng hoàng tử Khang vì đố kỵ nên gièm pha khiến vua nổi giận, đày An Tiêm ra hoang đảo. Trước biến cố, nàng công chúa cá tính và mạnh mẽ đã chọn đấu tranh cho tình yêu, kiên quyết rời cung son để theo chồng vượt qua sóng gió.

Denis Đặng (vai Mai An Tiêm) và Myra Trần (vai công chúa Mỹ Linh)

ẢNH: H.K

Hoang đảo trong tác phẩm mang tính biểu tượng sâu sắc, phản chiếu mỗi cung bậc đời người khi chan hòa nắng ấm, lúc cuồng nộ sấm sét. Giữa thiên nhiên khắc nghiệt, An Tiêm đã nếm trải trọn vẹn những xung đột nội tâm từ kiêu hãnh, chất vấn cho đến phút giây sụp đổ tinh thần.

Con người tự phụ chỉ tin vào chính mình dần nhận ra không ai có thể sống đơn độc. Niềm tin vào sự kết nối với tự nhiên chính là chiếc phao cứu sinh nâng đỡ chàng khỏi hiện thực tàn khốc. Nhưng phép màu kỳ diệu ấy không xuất phát từ lời khẩn cầu, mà bắt rễ từ chính cách con người gieo mầm thiện. Đó là lòng nhân ái chàng từng dành cho bà cụ già hóa thân của nữ thần Huyền bí, đúng như chủ đề của vở diễn "Làm phước gieo đức để đời".

Vở nhạc kịch Sự tích quả dưa hấu sẽ tiếp diễn vào tối 4.10 tại Nhà hát TP.HCM ẢNH: H.K

Vở diễn ghi điểm ở sự đầu tư công phu, với sự giao thoa giữa tinh thần Broadway và bản sắc văn hóa Việt. Cảnh trí hoành tráng, trang phục rực rỡ nhưng vẫn giữ được dấu ấn dân tộc. Không gian sân khấu được chăm chút với dàn nhạc sống, diễn viên hát live, kết hợp vũ đạo tạo hình giàu tính thẩm mỹ trên nền nhạc do Doug Katsaros sáng tác. Sự cộng hưởng giữa âm nhạc, diễn xuất, vũ đạo và mỹ thuật sân khấu tạo nên một tổng thể giàu năng lượng, cho thấy tham vọng đưa câu chuyện dân gian Việt lên sân khấu nhạc kịch theo một diện mạo mới.

Dẫu vậy, ở một tác phẩm nhạc kịch lần đầu ra mắt, phần ca khúc vẫn còn những điểm cần tiếp tục hoàn thiện. Hiện tượng cưỡng âm xuất hiện khá nhiều trong các bài hát, khi giai điệu chưa thật sự thuận với thanh điệu tiếng Việt, khiến một số câu hát mất đi sự tự nhiên, mềm mại vốn có của ca từ. Với một vở diễn khai thác chất liệu rất Việt, đây là điểm đáng tiếc, bởi ở những khoảnh khắc cần độ lắng và chiều sâu cảm xúc, cách xử lý giai điệu và giọng hát đôi lúc tạo cảm giác chênh, làm mạch cảm xúc bị ngắt quãng. Đặc biệt, khi kỳ vọng đặt vào một tác phẩm có sự tham gia của ê kíp quốc tế, những hạn chế này càng dễ được nhận thấy.

Dẫu còn những điểm cần hoàn thiện, cái bắt tay ăn ý giữa ê kíp hai nước, từ nhà sản xuất Gabriel Barre, đạo diễn Spencer Liff, phó đạo diễn Lê Hoàng Giang, đồng biên đạo Nguyễn Tấn Lộc… đã tạo nên một nền tảng đáng ghi nhận cho tác phẩm. Trên nền tảng ấy, Denis Đặng, Myra Trần, Huỳnh Kiến An, Phạm Yến, Tâm Hoàng, Trương Bảo Như và Trọng Nhân có cơ hội cùng tỏa sáng, góp phần tạo nên một vở nhạc kịch giàu tâm huyết, cho thấy nỗ lực tìm kiếm một ngôn ngữ sân khấu mới từ những câu chuyện quen thuộc của văn hóa Việt.