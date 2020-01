10 mẹo hay cho người đi xe đêm về quê ăn Tết an toàn

Sau đây là các mẹo giúp bạn an toàn hơn, thoải mái dễ chịu hơn và cũng có thể dễ ngủ hơn khi đi xe đêm, theo The Planet.

1. Ưu tiên đi xe lớn

Nghiên cứu đã phát hiện kết quả gây sốc rằng đi xe lớn an toàn hơn 60 lần so với ngồi sau tay lái xe con, theo Alberta North Transport.

Trong xe nhỏ hơn, vị trí của bạn rất thấp so với mặt đường. Và bạn không ở trong một môi trường đặc biệt bảo vệ. Chẳng may xảy ra va chạm, khả năng bạn bị thương hoặc tử vong là cao.

Khi đi xe lớn, bạn ở trong một chiếc xe hạng nặng với rất nhiều sự bảo vệ. Tai nạn nhỏ rất khó có thể làm tổn thương bạn.

2. Chắc chắn tuyến đường là an toàn

Kiểm tra để chắc chắn rằng tuyến xe bạn đi không phải là nơi thường xảy ra tai nạn vào ban đêm.

Nếu có, bạn nên đi vào ban ngày.

3. Chọn nhà xe có uy tín

Hãy tìm hiểu điều này trước khi mua vé đi xe đêm.

Nhà xe có đội ngũ lái xe an toàn và xe có được bảo trì tốt hay không?

Đối với tuyến đường dài, cần xem xét liệu xe có 2 tài xế thay phiên hay chỉ 1 người lái cả đêm?

Nếu thấy không đảm bảo hoặc có cảm giác không tốt lắm, thì tốt nhất nên chọn nhà xe khác, chất lượng cao hơn, theo The Planet.

4. Chính giữa xe là chỗ an toàn nhất

Theo các chuyên gia an toàn, chính giữa xe thường an toàn hơn. Nếu một tai nạn xảy ra, cơ hội chấn thương nghiêm trọng sẽ được giảm thiểu do hầu hết các vụ tai nạn là va chạm trực diện hoặc từ phía sau.

Vì vậy, nên chọn chỗ ở chính giữa xe.

Đối với xe giường nằm, cố gắng tránh vị trí trên bánh xe. Vì xe lăn bánh sẽ làm bạn mệt mỏi hơn.

Cần có kế hoạch sớm cho chuyến đi, mua vé sớm để chọn được chỗ ưng ý, theo The Planet.

5. Không cất tiền và đồ giá trị ở cùng một chỗ

Tốt nhất là không nên cất giữ tất cả tiền và thẻ tín dụng chung một chỗ.

Trong trường hợp bị trộm, bạn sẽ mất tất cả. Cố gắng chia nhỏ các vật có giá trị ra nhiều nơi.

Sử dụng túi đeo thắt lưng chống trộm và giấu một ít tiền trong giày cũng là một ý tưởng , theo The Planet.

6. Mang theo đồ ăn và vật dụng cá nhân bên mình

Đừng để bị đói trên đường

Thông thường, sẽ có một hoặc hai điểm dừng tại các nhà hàng ven đường, trong một số trường hợp, thức ăn khá tốt, nhưng không bảo đảm.

Nên mang theo các loại hạt, trái cây hoặc lương khô để dự phòng khi đói bụng.

Đồng thời, nhớ để riêng những thứ cần dùng ngay như thuốc uống để khi cần thì có ngay, theo The Planet.

7. Sử dụng tai nghe khử tiếng ồn để thư giãn

Trong thời gian đi xe, bạn sẽ gặp nhiều âm thanh khó chịu. Hãy sử dụng tai nghe tốt, tốt nhất là loại khử tiếng ồn để chặn những âm thanh khó chịu và thưởng thức âm nhạc theo ý bạn.

8. Sử dụng nút tai và bịt mắt để ngủ

Miếng bịt mắt giúp bạn dễ dàng ngăn chặn ánh sáng khi ngủ . Nút tai giúp giảm bớt tiếng ồn.

9. Sử dụng gối cổ

Bạn nên cân nhắc mua một chiếc gối cổ. Nó sẽ làm cho bạn cảm thấy thoải mái hơn.

10. Uống thuốc ngủ nếu cần

Không phải ai cũng dễ ngủ khi đi xe đêm, vì vậy có thể bạn phải cần. Bạn có thể hỏi ý kiến bác sĩ để uống thuốc ngủ loại nhẹ. Bạn muốn ngủ, nhưng không nên ngủ li bì đến mức không thể thức dậy và phản ứng nhanh khi cần, theo The Planet.