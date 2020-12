10 thực phẩm hàng đầu giúp ban ngăn ngừa bị ốm

Tiến sĩ Robert Graham cũng là một đầu bếp và đồng sáng lập của FRESH Medicine (Mỹ) cho biết "Bước đầu tiên để tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn là duy trì một chế độ ăn uống cân bằng, lành mạnh, giàu ngũ cốc, trái cây và rau quả, chất béo lành mạnh, pre- và probiotics và protein chất lượng cao".

Tuy nhiên, có những loại thực phẩm cụ thể mà bạn nên ăn càng thường xuyên càng tốt.

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy danh sách 10 thành phần được bác sĩ khuyên dùng, theo Eat This, Not That!

1. Măng tây

Măng tây là một loại prebiotic dành cho người ăn kiêng, là một loại chất xơ không tiêu hóa được gọi là oligosaccharides. Tiến sĩ Graham, khuyên nên "coi prebiotics là" thức ăn hoặc phân bón "cho vi khuẩn lành mạnh trong ruột". Prebiotics hoạt động bằng cách cải thiện hệ thống miễn dịch của bạn, tăng các cytokine chống viêm trong khi giảm các cytokine tiền viêm. Các nguồn prebiotic tốt khác bao gồm trái cây, rau, đậu và ngũ cốc nguyên hạt như lúa mì, yến mạch và lúa mạch

Tiến sĩ Graham, cảnh báo: "Hãy cẩn thận nếu đưa những prebiotics này vào cơ thể một cách đột ngột, chúng có thể làm tăng đầy hơi và đầy hơi".

2. Sữa

Theo tiến sĩ Elizabeth Zmuda, Giám đốc Giáo dục Y tế của Bệnh viện Bác sĩ tại OhioHealth (Mỹ), sữa là một nguồn cung cấp selen dồi dào và một nguồn kẽm đáng chú ý. Một cốc sữa tách béo cung cấp lần lượt 11% và 7% lượng selen và kẽm được khuyến nghị hằng ngày.

Theo tiến sĩ Zmuda, selen giúp tăng cường chức năng của nhiều tế bào miễn dịch và việc thiếu kẽm sẽ làm suy giảm chức năng hệ thống miễn dịch đã được chứng minh là có thể cải thiện khi tăng lượng kẽm.

3. Nấm hương

Nấm hương được gọi là nấm dược liệu mà tiến sĩ Graham, nói "có thể hỗ trợ cơ chế bảo vệ miễn dịch của cơ thể chống lại nhiễm trùng bằng cách hoạt động trên các yếu tố khác nhau của hệ thống miễn dịch và tăng phản ứng miễn dịch tế bào T". Bạn có thể xào nấm đông cô trong dầu ô liu như một món đơn giản, hoặc thêm vào trứng tráng, món cơm, món mì ống, súp và xà lách, theo Eat This, Not That!

4. Bông cải xanh

Bông cải xanh Shutterstock

Tiến sĩ Graham cho biết: Bông cải xanh chứa polyphenol có tác dụng chống ô xy hóa rất quan trọng đối với hệ miễn dịch. Bông cải xanh có chứa một hợp chất gọi là sulforaphane glucosinolate, là chất chống lại bệnh tật và tăng cường khả năng miễn dịch.

"Khi nói đến bông cải xanh, càng nhiều càng tốt, cả sống và chín nhẹ", tiến sĩ Graham nói.

5. Súp gà

"Mặc dù không có nghiên cứu mù đôi đối chứng với giả dược xem xét tác dụng của súp gà trong việc chữa cảm lạnh, nhưng các nhà khoa học phát hiện ra rằng uống súp gà giúp tiết dịch nhầy ở mũi - có nghĩa là bạn tống khứ chất hôi ra ngoài và thở ra nhanh hơn", tiến sĩ Michael F. Roizen, giáo sư tại Trường Đại học Y khoa Learner, đồng thời là tác giả của bốn cuốn sách bán chạy số 1 trên New York Times, cho biết.

Tiến sĩ Roizen giải thích rằng các nghiên cứu khác đã phát hiện các thành phần trong súp gà có tác dụng chống viêm (có lẽ vì thịt gà, nước dùng và rau củ cùng hoạt động).

6. Gừng

Phần tốt nhất của một số loại thực phẩm ngăn ngừa bệnh tật là bạn có thể cho chúng vào súp, chẳng hạn như gừng.

Tiến sĩ Roizen giải thích rằng: "Trong một thí nghiệm, gừng đã được chứng minh là có khả năng ngăn chặn vi rút".

7. Tỏi

Tỏi là lựa chọn hàng đầu của tiến sĩ Riva L. Rahl, giám đốc y tế của Cooper Healthy Living và Cooper Aerobics Centre. Tỏi rất giàu allicin, một hợp chất sulfuric đã được chứng minh là có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch.

8. Sữa chua

Sữa chua Shutterstock

Tiến sĩ Rahl giải thích: “ Sữa chua có các vi khuẩn sống, đang hoạt động có đặc tính probiotic có thể tăng cường hệ thống miễn dịch bằng cách cân bằng và giúp cơ thể sản sinh ra các vi khuẩn hữu ích có thể chống lại các vi khuẩn có hại khác. Ngoài men vi sinh, sữa chua là một nguồn cung cấp vitamin D dồi dào cũng giúp thúc đẩy chức năng hệ thống miễn dịch".

9. Trái cây có múi

Các loại trái cây thuộc họ cam quýt bao gồm cam, chanh, chanh và bưởi rất giàu vitamin C. Theo tiến sĩ Rahl, vitamin C là một trong những chất tăng cường hệ miễn dịch tốt nhất. Nó hoạt động bằng cách tăng sản xuất các tế bào bạch cầu chống lại nhiễm trùng.

10. Súp lơ trắng

Súp lơ thuộc họ rau họ cải cùng với bắp cải, bông cải xanh, cải bẹ xanh... và là lựa chọn hàng đầu của tiến sĩ Sabrina A. Falquier, bác sĩ nội khoa và y học ẩm thực về một loại thực phẩm giúp miễn dịch.

Hai trong số những lợi ích lớn nhất của súp lơ là chứa nhiều chất chống ô xy hóa và vitamin C. Tiến sĩ Falquier khuyên bạn nên dùng nó để làm nước sốt, thay thế cơm và bổ sung chất xơ, theo Eat This, Not That!