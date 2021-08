11 thói quen hằng ngày làm suy yếu hệ miễn dịch của bạn

1. Tập thể dục quá mức để giảm cân

Nhiều người nghĩ rằng nếu họ tăng cường độ, thời lượng hoặc tần suất tập luyện của mình, họ có thể bắt đầu quá trình giảm cân mà không cần thay đổi thói quen ăn kiêng của mình.

Thực tế là giảm lượng thức ăn là phương pháp hiệu quả hơn nhiều so với tập thể dục quá mức . Tập luyện quá nhiều có thể dẫn đến mệt mỏi và chấn thương.

2. Ăn thật ít để giảm cân nhanh hơn

Nhiều người nghĩ nếu hạn chế lượng calo ở mức thấp nhất có thể, họ có thể đẩy nhanh quá trình giảm cân của mình. Tuy nhiên, giảm lượng thức ăn xuống thấp hơn tỷ lệ trao đổi chất khi cơ thể nghỉ ngơi - có thể dẫn đến tổn hại lâu dài cho quá trình trao đổi chất của bạn, theo Eat This, Not That!

3. Thiếu ngủ

Thiếu ngủ mạn tính có thể dẫn đến tăng cân, huyết áp cao , trầm cảm và giảm chức năng hệ miễn dịch. Nó làm suy giảm khả năng suy nghĩ, hình thành trí nhớ và khả năng chú ý của bạn. Thiếu ngủ không chỉ gây ra bệnh tật mà còn có thể làm giảm đáng kể chất lượng cuộc sống của bạn.

4. Ngủ ngáy

Ngáy có thể là dấu hiệu cho thấy tình trạng ngưng thở khi ngủ - khiến não phải thức dậy để phổi hoạt động trở lại.

5. Không khám mắt thường xuyên

Đôi mắt không chỉ là cửa sổ tâm hồn mà còn là cửa sổ phản chiếu sức khỏe của bạn. Bên cạnh việc chẩn đoán các vấn đề về thị lực, bác sĩ có thể phát hiện một số bệnh khác thông qua tình trạng của mắt, bao gồm bệnh tuyến giáp và cả bệnh tiểu đường.

6. Không tập thể dục

Theo một nghiên cứu trên Tạp chí Y học Dự phòng Mỹ, ít vận động có thể làm suy giảm khả năng chống nhiễm trùng của cơ thể.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến nghị nên dành 150 phút hoạt động thể chất vừa phải - như đi bộ nhanh, hoặc 75 phút hoạt động thể chất mạnh mỗi tuần.

7. Uống nhiều rượu

Các chuyên gia khuyên rằng phụ nữ không nên uống nhiều hơn 1 ly nhỏ mỗi ngày và nam giới nên dừng lại ở mức 2 ly nhỏ mỗi ngày, theo Eat This, Not That!

8. Rửa tay quá nhanh

Nghiên cứu cho thấy chỉ 5% mọi người rửa tay đúng cách, và cứ 3 người thì chỉ 1 người sử dụng xà phòng và 1/10 không bận tâm đến bồn rửa. Không rửa tay khiến bạn tiếp xúc với tất cả các loại vi khuẩn và vi rút gây bệnh.

Nên rửa tay bằng xà phòng và nước trong vòng 15 đến 20 giây SHUTTERSTOCK

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ khuyên nên rửa tay bằng xà phòng và nước trong vòng 15 đến 20 giây.

9. Ăn quá nhiều đường

Đường gây ra chứng viêm, làm giảm khả năng miễn dịch bằng cách làm suy yếu các tế bào bạch cầu. Nhiều người thích ăn đường, nhưng Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến cáo nam giới không nên tiêu thụ quá 36 gram đường mỗi ngày và phụ nữ không quá 24 gram.

10. Dùng thuốc kháng sinh quá nhiều

Thuốc kháng sinh dùng để điều trị các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn gây ra. Chúng không hoạt động trên các loại vi rút như cảm lạnh thông thường hoặc cúm. Nếu thường xuyên dùng thuốc kháng sinh khi không cần thiết, bạn có thể bị kháng thuốc.

11. Không uống đủ nước

Khi già đi, mọi người sẽ dễ bị mất nước hơn. Mất nước sẽ hạn chế việc tiết các protein kháng khuẩn vào nước bọt. Ngoài ra, nước còn mang chất dinh dưỡng và ô xy đến các tế bào, đẩy vi khuẩn ra khỏi bàng quang và giúp ổn định huyết áp, theo Eat This, Not That!