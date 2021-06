3 bí quyết giảm cân lâu dài mà không liên quan đến thể dục

Đối với những người tăng cân trở lại, ăn kiêng kết hợp với tập thể dục dường như vẫn chưa đủ. Do đó, các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng họ cần bổ sung một số thói quen ăn uống và sinh hoạt để có thể giảm cân lâu dài

Nạp đủ protein vào buổi sáng

Nếu bạn có thói quen ăn các món nhiều tinh bột vào buổi sáng thì cần phải thay đổi. Để giảm cân lâu dài và bền vững, không bị tăng cân lại thì cách tốt là hãy ăn một bữa sáng giàu protein, theo Eat This, Not That!.

Ăn nhiều protein sẽ tạo cảm giác no và giúp chúng ta tránh ăn vặt cho đến bữa trưa. Hơn nữa, ăn nhiều protein vào bữa sáng cũng giúp các cơ bắp bị tổn thương trong buổi tập tối qua được phục hồi tốt hơn.

Hạn chế đi vào bếp vào ban đêm

Các nghiên cứu cho thấy ăn đêm khiến bạn khó giảm cân, thậm chí tăng cân. Do đó, nếu bạn đã giảm cân thành công và muốn tránh tăng cân trở lại thì hãy phải hạn chế tối đa ăn vào ban đêm.

Môi trường xung quanh có thể tác động đến thói quan ăn uống của chúng ta. Một người thường xuyên đi qua đi lại trong nhà bếp thì sẽ dễ nảy sinh cảm giác muốn ăn thì gì đó, ngay cả khi họ không đói.

Khi ấy, hạn chế đi vào nhà bếp vào ban đêm có thể giúp tránh cảm giác này. Sau khi ăn bữa tối, bạn có thể dọn dẹp tất cả và tắt đèn nhà bếp.

Thay đổi cách ăn để có giấc ngủ ngon

Nếu không ngủ đủ 7 đến 9 tiếng/đêm thì rất khó kiểm soát được cảm giác thèm ăn vào ngày hôm sau. Kết quả sẽ khiến chúng ta khó duy trì được cân nặng.

Có rất nhiều cách để cải thiện giấc ngủ vào ban đêm. Trước tiên là với bữa ăn sáng. Các nghiên cứu cho thấy bỏ ăn sáng có liên quan đến chất lượng giấc ngủ kém, trong khi ăn sáng đầy đủ giúp chìm vào giấc ngủ nhanh hơn.

Một thói quen ăn uống khác cũng ảnh hưởng đến giấc ngủ là ăn quá sát giờ đi ngủ. Bữa ăn tối cần cách giờ đi ngủ ít nhất 2 tiếng, theo Eat This, Not That!