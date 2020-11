Những cách đơn giản để giảm cân ngay từ bây giờ

1. Đừng giấu những thứ lành mạnh vào ngăn kéo tủ lạnh

Chuyên gia dinh dưỡng Candice Seti cho biết: Bạn không nên giấu đồ ăn nhẹ lành mạnh của mình trong những hộp đựng mờ đục. Bởi vi bạn có nhiều khả năng chọn những thứ bạn có thể nhìn thấy, nghĩa là được bọc trong giấy trong hoặc hộp đựng trong, chứ không phải những thứ giấu trong giấy thiếc.

Vì vậy, hãy giữ rau và các lựa chọn thực phẩm lành mạnh của bạn trong hộp đựng trong suốt và giấu các thứ không lành mạnh trong ngăn kéo.

2. Đánh lừa tâm trí của bạn

Những người ăn kiêng thành công thường là chuyên gia triển khai một trong những thủ thuật lâu đời nhất trong cuốn sách giảm cân: nghệ thuật tự lừa dối bản thân. Và một trong những phương pháp tốt nhất để lừa bản thân ăn ít hơn là cố gắng làm cho bữa ăn của bạn càng hoành tráng càng tốt, theo Eat This, Not That!

Chuyên gia, thạc sĩ Shena Jaramillo khuyên: Nếu bạn đang ăn một ít pho mát, hãy bào mỏng và trải nó để che phủ một diện tích bề mặt lớn hơn so với cắt lát.

3. Đóng cửa nhà bếp ngoài giờ

Chuyên gia Seti nói: Giống như nhà hàng đóng cửa vào một thời điểm nhất định, nhà bếp của bạn cũng vậy! Vì vậy, nếu bạn cảm thấy mình không còn đói sau 9 giờ tối và bất kỳ việc ăn uống nào bạn làm sau đó đều không có lợi, thì 9 giờ tối có thể là thời gian đóng cửa nhà bếp của bạn.

4. Ăn một số loại rau trước khi đi ăn

Chuyên gia dinh dưỡng, thạc sĩ Sunny Brigham cho biết: Một mẹo mà tôi muốn đưa ra cho khách hàng của mình là bắt đầu mỗi bữa ăn bằng cách ăn rau. Hãy đảm bảo rằng chúng là ngôi sao của mỗi bữa ăn và tiêu thụ chúng trước.

Chuyên gia Brigham nói: Rau chiếm nhiều không gian hơn trong bụng của bạn. Bởi vì chúng có chứa chất xơ, chúng tiêu hóa chậm hơn một chút khiến bạn cảm thấy no lâu hơn. Nếu bạn đi ăn ngoài, hãy hâm nóng một số loại rau đông lạnh và ăn một đến hai cốc trước khi ra khỏi nhà. Bạn sẽ có những lựa chọn tốt hơn và ăn ít hơn những thực phẩm không có lợi cho sức khỏe khi đi ăn ngoài.

5. Ăn nhiều tinh bột kháng

"Tinh bột kháng là một loại tinh bột - như tên gọi - chống lại quá trình tiêu hóa và đi đến đường ruột, nơi nó đặc biệt cung cấp năng lượng cho các vi khuẩn có lợi cho đường ruột, hoạt động tương tự như chất xơ nên giúp bạn cảm thấy rất hài lòng", chuyên gia Kara Landau nói.

Theo chuyên gia Kara Landau, nếu bạn tiêu thụ protein và tinh bột kháng cùng nhau trong một bữa ăn, bạn sẽ thực sự ăn ít hơn ở bữa ăn tiếp theo, dẫn đến cảm giác no nhiều hơn, cũng như tăng quá trình ô xy hóa chất béo, có thể hỗ trợ giảm cân tổng thể.

6. Ăn mừng những thành công nhỏ

Chuyên gia Lisa Reed cho biết: Ăn mừng những chiến thắng nhỏ của bạn sẽ xây dựng lòng tự tin và dẫn bạn đến những mục tiêu và thành tích lớn hơn. Hãy tận hưởng cuộc hành trình! Ngay cả khi bạn vượt qua một lần leo cầu thang hay một lần chống đẩy - hãy tự vỗ về mình. Đừng bao giờ quên rằng sự nhiệt tình sẽ nuôi dưỡng thêm nhiệt huyết!

7. Ăn bữa sáng giàu protein

Chuyên gia Christa Brown khuyên: “Hãy kết hợp một bữa sáng tập trung vào protein để giúp bạn có đủ năng lượng cho đến giờ ăn trưa.

Một nghiên cứu gần đây cho thấy rằng bữa sáng giàu protein cải thiện đáng kể ham muốn ăn vặt ngẫu nhiên trong ngày. Hãy đối mặt với điều đó, đồ ăn vặt của chúng ta thường là khoai tây chiên hoặc kẹo yêu thích, không gây no và không cung cấp calo chất lượng, vitamin và khoáng chất. Nếu bạn không đói và muốn một thứ gì đó mát và nhẹ, hãy kết hợp một ly sinh tố với Kefir (làm từ sữa bò lên men) hoặc sữa chua…

8. Ăn “salad lớn” cho mỗi bữa trưa

Nên ăn món salad lớn cho buổi trưa Shutterstock

Chuyên gia Brown nói: Nên ăn món "salad lớn" cho buổi trưa. Món salad này bao gồm: rau cải hỗn hợp, rau bina sống, húng quế, ngò, củ cải, dưa chuột, hạt bí, hạt chia, cà rốt, bắp cải và nhiều loại rau khác đủ thứ màu mà bạn muốn.

Những thứ không nên ăn bao gồm: pho mát, thịt, chất béo bão hòa cao và nước sốt có đường. Ông Brown nói thêm: “Hãy thoải mái bổ sung protein, thêm đậu đen, đậu đỏ hoặc đậu xanh. Điều này rất tuyệt vời để giải độc gan và làm sạch ruột kết, chưa kể nó còn giữ cho tác động của đường huyết thấp hơn, có nghĩa là bạn có nhiều năng lượng hơn và không tích trữ thức ăn của mình dưới dạng chất béo".

9. Nụ cười thường xuyên hơn

Chuyên gia Reed nói: Khi bạn bước đi trong ngày của mình, hãy mỉm cười. Khi bạn khiến người khác cảm thấy dễ chịu, bạn sẽ cảm thấy dễ chịu. Khi bạn cảm thấy tốt, bạn sẽ chăm sóc bản thân tốt hơn. Đối với những người có suy nghĩ tiêu cực, hãy nắm bắt trước khi nó lấn át bạn. Nếu bạn nói điều gì đó tiêu cực, hãy nói to 7 điều tích cực để bù đắp nó, theo Eat This, Not That!