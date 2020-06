3 món tưởng là giảm cân nhưng lại khiến bạn thèm ăn nhiều hơn

Dưới đây là những món mà nhiều người dễ tưởng nhầm là thực phẩm giúp giảm cân, theo Eat This, Not That.

1. Nước ép trái cây

Nước ép trái cây là loại thức uống rất phổ biến. Quá trình ép trái cây để lấy nước đã loại bỏ gần như toàn bộ lượng chất xơ đầy dinh dưỡng của trái cây, cuối cùng chỉ còn lại nước. Điều đáng ngại là nhiều loại nước ép lại chứa rất nhiều đường.

Mặc dù là đường tự nhiên nhưng chúng vẫn chứa rất nhiều calo. Lượng đường này đi vào máu nhiều sẽ làm tăng đường huyết . Tuy nhiên, đường huyết sau đó hạ rất nhanh khi cơ thể đã hấp thu hết đường trong máu.

Sự tăng, giảm đường huyết đột ngột này sẽ khiến cơ thể dễ bị đói và kích thích thèm ăn. Do đó, thứ tốt nhất là trái cây, rau củ tươi với đầy đủ chất xơ, nên hạn chế nước ép trái cây, theo Eat This, Not That.

2. Sữa chua ít béo

Sữa chua được nhiều người biết đến là loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe . Nhưng trên thực tế, sữa chua có tốt hay không lại phụ thuộc vào từng loại.

Một hũ sữa chua ít béo thông thường nặng khoảng 170 gram, chứa khoảng 150 calo, 6 gram protein, 1,5 gram chất béo và 25 gram đường. Với lượng carbohydrate cao và hàm lượng chất béo ít, người ăn sẽ mau cảm thấy đói sau khi ăn, theo Eat This, Not That.

Thay vào đó, loại sữa chua tốt cho sức khỏe sẽ chứa nhiều protein và trái cây. Bạn có thể cho vào một số loại hạt như hạt chia hay yến mạch vào để tăng cường chất xơ cho món ăn.

3. Nhai kẹo cao su

Nhiều người ăn kiêng thường tìm cách kiểm soát cơn đói bằng cách nhai kẹo cao su. Thật không may, cách này thường không mấy hiệu quả, chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Lisa Hayim cho biết

Hoạt động nhai báo hiệu với cơ thể là đang có thức ăn được nuốt xuống dạ dày, từ đó kích thích tiết dịch dạ dày. Khi không có thức ăn đưa xuống dạ dày, cơn đói sẽ cồn cào hơn, thậm chí gây đau dạ dày, theo Eat This, Not That.