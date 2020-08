4 sai lầm về giảm cân khiến bạn bị tăng cân

Theo các chuyên gia, những sai lầm sau khi giảm cân có thể âm thầm khiến chúng ta tăng cân trở lại, theo Eat This, Not That.

1. Không chú ý lượng calo ăn vào

Một vấn đề người giảm cân cần biết là quá trình trao đổi chất sẽ chậm lại khi chúng ta ăn kiêng. Điều này có nghĩa là lượng calo cơ thể đốt mỗi ngày sẽ giảm. Đây là cơ chế tự nhiên của cơ thể để lưu trữ mỡ thừa

Ngoài ra, nồng độ leptin, loại hoóc môn thông báo cơ thể đã no, sẽ giảm khi chúng ta giảm cân. Hệ quả là khiến cơn đói xuất hiện thường xuyên hơn. Cơn đói sẽ thôi thúc ăn nhiều hơn và gây tăng cân.

Lúc này, việc kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể là rất cần thiết. Cách tốt là hãy ghi lại những thực phẩm ăn trong ngày cũng như lượng calo của chúng. Ưu tiên các loại thực phẩm lành mạnh và hạn chế ăn vặt.

2. Không ăn đủ protein

Không ăn đủ protein có thể khiến cơ bắp nhỏ lại và làm chậm quá trình trao đổi chất khi giảm cân. Ngược lại, ăn đủ protein sẽ giúp cơ bắp khỏe mạnh, duy trì được khối lượng cơ và quá trình trao đổi chất. Cơ bắp nhiều hơn cũng giúp cơ thể đốt calo nhiều hơn.

Tùy vào thể trạng từng người mà nhu cầu protein sẽ khác nhau. Nhưng nhìn chung, mỗi kg cân nặng cần nạp 0,8 đến 1 gram protein/ngày. Con số này cũng áp dụng cho người đang giảm cân.

Lặp đi lặp lại cùng một cường độ tập suốt nhiều tháng sẽ khiến cơ bắp thích ứng và không còn đốt nhiều calo như ban đầu Ảnh minh họa: Shutterstock

3. Không ăn tinh bột

Những chế độ ăn kiêng tinh bột thường giúp giảm cân rất hiệu quả khi bắt đầu. Tuy nhiên, cách ăn kiêng này không giúp giảm cân lâu dài, thậm chí có thể gây tăng cân trở lại.

Không những vậy, cắt giảm quá mức tinh bột trong khẩu phần ăn còn gây nhiều tác dụng phụ khó chịu như cơ thể mệt mỏi, thiếu năng lượng, dễ nổi cáu và khó tập trung.

Để giảm cân khỏe mạnh và bền vững, mọi người nên cân bằng chế độ ăn với protein, chất béo lành mạnh , ưu tiên tinh bột phức tạp và tránh tinh bột trắng. Những món chứa tinh bột phức tạp phổ biến là ngũ cốc nguyên hạt, gạo lứt, khoai lang.

4. Không thay đổi chế độ tập luyện

Tập luyện thể dục, chơi thể thao thường xuyên sẽ giúp cơ thể đốt nhiều calo hơn và giảm cân hiệu quả hơn. Tuy nhiên, nếu duy trì những bài tập như nhau, cường độ tập như nhau suốt nhiều tháng thì cơ bắp sẽ thích ứng với cách tập đó và không còn tạo được nhiều kích thích cơ. Lúc ấy, cơ sẽ không còn đốt nhiều calo nữa và việc giảm cân có thể chững lại.

Thay đổi chế độ tập, thực hiện những động tác tập mới, tăng cường độ tập sẽ kích thích cơ thể đốt calo nhiều hơn và thúc đẩy giảm cân, theo Eat This, Not That.