5 loại hạt nên có trong chế độ ăn uống hằng ngày của bạn

Đây là một sai lầm vì các loại hạt rất bổ dưỡng và có thể giúp bạn tăng cường sức khỏe ngay lập tức. Chúng chứa nhiều chất xơ, chất béo không bão hòa đơn, chất béo không bão hòa đa cùng nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống ô xy hóa cần thiết cho cơ thể.

Các nhà khoa học đã chứng minh nhiều loại hạt có thể giúp kiểm soát mức đường huyết, cholesterol và huyết áp.

Trên thực tế, theo một nghiên cứu được công bố trên chuyên san American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism, quá trình lên men của chất xơ hạt lanh trong ruột có thể làm thay đổi hệ vi sinh vật, qua đó cải thiện quá trình trao đổi chất và ngăn ngừa tình trạng béo phì do chế độ ăn uống.

Sau đây, chúng ta hãy xem một số loại hạt mà bạn chắc chắn phải thêm vào chế độ ăn uống của mình để tăng cường sức khỏe, theo The Health Site.

1. Hạt chia

Chỉ 2 muỗng canh hạt này có thể cung cấp cho bạn khoảng 10 g chất xơ. Thêm nó vào món rau trộn của bạn hoặc pha vào sữa. Hoặc đơn giản là bỏ chúng vào miệng rồi nhai.

2. Hạt bí ngô

Rắc một ít hạt bí ngô vào món rau trộn hoặc tô ngũ cốc của bạn để tận hưởng lợi ích sức khỏe mà loại hạt này có thể mang lại.

3. Hạt lanh

Loại hạt này chứa nhiều a xít béo omega-3. Nó cũng được xem là một kho chất xơ, tốt cho sức khỏe tim mạch và bệnh nhân cao huyết áp. Hạt lanh có hương vị hấp dẫn và bạn có thể thêm nó vào đĩa rau trộn của bạn, theo The Health Site.

4. Hạt gai dầu

Chỉ cần 2 muỗng canh hạt gai dầu có thể cung cấp cho bạn gần 7 g protein. Đây cũng là một nguồn a xít béo omega-3 tốt

5. Hạt hướng dương

Đây là loại thực phẩm giàu vitamin E và chất béo lành mạnh. Bạn có thể dễ dàng thêm chúng vào đĩa rau trộn hay ly sinh tố của bạn. Hoặc bạn chỉ cần nhai chúng rồi nuốt là xong, theo The Health Site.