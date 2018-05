5 sự thật cần biết về giảm mỡ bụng

Dưới dây là 5 điều mọi người cần biết khi bắt đầu quá trình giảm mỡ bụng:

Không thể chỉ tập trung giảm mỡ ở bụng

Không ít người lầm tưởng rằng vào phòng gym gập bụng và tập bụng nhiều là có thể giúp giảm nhanh phần mỡ thừa ở vùng bụng . Điều này là không đúng vì khi giảm cân, mỡ sẽ tan cùng lúc ở cả bụng và trên toàn bộ cơ thể. Do đó, không thể giảm mỡ bụng bằng cách chỉ tập trung tập vào vùng bụng mà phải tập nhiều động tác khác, theo MSN.

Cố gắng nhưng vẫn không giảm được mỡ bụng

Có không ít nguyên nhân khiến dù áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh, tập luyện đều đặn nhưng vẫn không giảm được mỡ bụng . Một vài trong số đó có thể kể đến là do không ngủ đủ giấc , không uống đủ nước, quá trình trao đổi chất của cơ thể chậm lại…

Mỡ bụng có thể làm giảm testosterone?

Có mối tương quan chặt chẽ giữ mỡ bụng và nồng độ testosterone trong cơ thể nam giới. Các nghiên cứu cho thấy mức testosterone thấp sẽ dấn đến tích mỡ bụng nhiều hơn.

Tuy nhiên, liệu mỡ bụng nhiều có dẫn đến sụt giảm testosterone hay không thì vẫn còn đang được nghiên cứu. Nhưng giảm cân có thể giúp tăng testosterone trong cơ thể nam giới , theo MSN.

Vì sao mỡ ở bụng đôi khi cứng?

Thông thường, mỡ sẽ mềm và hơi nhão. Nhưng với một số người, họ lại cảm thấy lớp mỡ ở bụng dường như cứng hơn. Nguyên nhân rất có thể là do bụng họ dù to lên, nhưng mỡ thay vì tích tụ dưới da lại tích tụ quanh nội tạng, khiến nhiều người có cảm giác là bụng họ to lên và mỡ ở bụng cứng hơn.

Mỡ tích tụ quanh nội tạng là dạng mỡ thừa rất nguy hiểm, có thể dẫn đến hàng loạt các vấn đề y tế như tim mạch, tiểu đường, cao huyết áp, thậm chí là ung thư, theo MSN.

Cách tốt nhất để giảm mỡ bụng

Trước hết, cần phải ăn các loại thực phẩm lành mạnh như rau củ trái cây và hạn chế ăn tinh bột, đường. Thứ hai là phải tập luyện thể thao thường xuyên, thực hiện các bài tập cardio như chạy bộ, đạp xe kết hợp với nâng tạ. Thứ ba là phải đảm bảo tinh thần không được quá căng thẳng, từ đó sẽ giúp giảm các hoóc môn vốn ảnh hưởng xấu đến quá trình giảm cân của cơ thể.