5 thói quen lành mạnh để duy trì cân nặng lý tưởng

Dưới đây là một số thói quen lành mạnh để duy trì cân nặng mục tiêu của bạn cho tốt.

1. Luôn có kế hoạch

Theo dõi lượng calo hoặc tuân theo các kế hoạch nghiêm ngặt, nhiều người có thể cảm thấy khó khăn trong một thời gian dài. Mặc dù một số chuyên gia dinh dưỡng hoặc sức khỏe nói rằng bạn có thể thư giãn một chút sau khi giảm cân, nhưng coi chừng bạn có thể dễ dàng quay trở lại thói quen ăn uống cũ. Do vậy, bạn nên lên kế hoạch ăn uống cho bản thân, theo Eat This, Not That!

Lên kế hoạch cho các bữa ăn của bạn không chỉ có ích khi đến giờ mua sắm hàng tạp hóa mà còn giúp loại bỏ mọi cám dỗ bạn phải ăn vặt hoặc ăn quá nhiều khi ở nhà.

Lên kế hoạch ăn uống là thói quen tốt cho sức khỏe của bạn

2. Có dự trữ các bữa ăn lành mạnh và đồ ăn nhẹ

Nếu bạn không có thời gian để lập kế hoạch, hoặc chỉ đơn giản là cảm thấy đói hơn, thì ăn vặt lành mạnh và các bữa ăn dự trữ có thể vô cùng hữu ích. Thay vì chuyển sang một túi khoai tây chiên, tại sao không dự trữ trong tủ đựng thức ăn của bạn một vài lựa chọn lành mạnh hơn, như bỏng ngô, táo hoặc các loại hạt?

Nếu không có thời gian cho bữa tối, bạn có thể chuyển sang một vài bữa tối đông lạnh lành mạnh hơn, dễ dàng cho vào lò khi bạn cần thứ gì đó lành mạnh và tốn ít công sức.

3. Kiểm soát khẩu phần ăn

Có vẻ tẻ nhạt khi đo khẩu phần trong khi chuẩn bị đĩa ăn. Nhưng sau khi trải qua tất cả những nỗ lực để giảm cân, hãy dành cho bản thân sự quan tâm như vậy để duy trì cân nặng của bạn được tốt, theo Eat This, Not That!

4. Tiếp tục hoạt động thể chất

Các chuyên gia khuyến nghị nên dành ít nhất 150 phút hoạt động thể chất với cường độ vừa phải mỗi tuần. Nhưng điều đó không phải là làm tất cả cùng một lúc! Nếu bạn muốn đi bộ 30 phút mỗi ngày, hãy đi bộ.

Không có sách quy tắc cụ thể về loại hoạt động thể chất mà bạn nên làm. Đơn giản chỉ cần chọn một cái gì đó giúp bạn hoạt động và vận động, giúp ích cho việc kiểm soát cân nặng và sức khỏe tổng thể.

5. Đặt ra các hình mẫu lành mạnh cho chính bạn

Sau một thời gian giảm cân, hãy đánh giá xem điều gì đã làm được hoặc không hiệu quả đối với bạn. Đánh giá thời điểm bạn cảm thấy đói và lên kế hoạch ăn nhẹ lành mạnh vào những thời điểm đó.