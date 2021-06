6 dấu hiệu chắc chắn bạn đang trở nên béo phì

Kuldeep Singh, bác sĩ, Giám đốc Trung tâm Maryland Bracyric tại Bệnh viện Mercy Baltimore (Mỹ), cho biết: “Hầu hết các bệnh đi kèm với béo phì đều ngấm ngầm và thầm lặng”.

Đây là một số dấu hiệu cho thấy bạn đang trở nên béo phì hoặc thậm chí có một trong những tình trạng sức khỏe do béo phì gây ra, theo Eat This, Not That!

1. Quần áo của bạn đang chật

Bạn có thể thấy rằng dây thắt lưng của bạn quá chật, quần không cài cúc hoặc đồng hồ đeo tay của bạn bị chật hơn trước đây. Bác sĩ Singh nói: “Không nên bỏ qua dấu hiệu quần áo chật hoặc không vừa vặn. Thay vì mua thêm quần áo, hãy đi kiểm tra sức khỏe".

2. Sưng bàn chân và cẳng chân

Trọng lượng cơ thể tăng lên có thể gây áp lực lên hệ thống tĩnh mạch, hệ thống này mang máu đi khắp cơ thể - ví dụ, từ bàn chân và cẳng chân trở về tim. Cân nặng quá mức có thể khiến các tĩnh mạch đó ngừng hoạt động bình thường, dẫn đến sưng tấy và các vấn đề khác ở các chi này.

Bác sĩ Singh nói: “Những người bị béo phì có xu hướng bị giãn tĩnh mạch hoặc bị đông máu. Họ có thể giữ lại chất lỏng do huyết áp cao. Nó thậm chí có thể là dấu hiệu sớm của bệnh suy tim".

3. Khó thở

Những người bị béo phì có thể tích tụ nhiều chất béo trong và xung quanh ngực, có thể cản trở việc thở.

Bác sĩ Singh nói: “Khi họ nằm xuống, họ không thể thở bình thường. Ở một số người có lượng mỡ ở ngực hoặc bụng rất lớn, cơ hoành của họ không thể di chuyển tự do, và việc hít thở vốn không tốn nhiều công sức đã trở thành một bài tập thể dục ".

4. Mệt mỏi

Những người bị béo phì có thể bị ngưng thở khi ngủ, trong đó chất béo dư thừa cản trở việc thở của họ trong khi ngủ. Theo bác sĩ Singh, họ có xu hướng ngáy và thức giấc vì lượng ô xy trong máu xuống thấp một cách nguy hiểm.

Cũng theo bác sĩ Singh, chu kỳ này lặp lại vài phút một lần trong suốt đêm. Vì vậy, bạn không thực sự có được một đêm yên tĩnh. Điều này có thể dẫn đến mệt mỏi vào ban ngày.

5. Nhức đầu

Bác sĩ Singh nói: “Đau đầu có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi trọng lượng cơ thể. Một tình trạng được gọi là tăng huyết áp nội sọ lành tính, trong đó áp lực tăng lên não, giống như cơn đau của khối u não”.

6. Trầm cảm

Một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng béo phì làm tăng nguy cơ trầm cảm và trầm cảm đi kèm với nguy cơ béo phì cao hơn. Bác sĩ Singh nhận thấy rằng bệnh trầm cảm ở những bệnh nhân béo phì của mình "hầu như phổ biến". Bác sĩ Singh nói: "Béo phì là một mô hình trầm cảm được xây dựng sẵn".

Điều đó có nghĩa là: Những nỗ lực giảm cân lặp đi lặp lại không thành công có thể dẫn đến bỏ cuộc, dẫn đến tăng cân và trầm cảm nặng hơn. Người bị béo phì có thể gặp khó khăn trong các mối quan hệ hoặc cảm thấy không thể tham gia các hoạt động xã hội, điều này có thể làm xói mòn lòng tự trọng của họ.

Ngược lại, một người nào đó bị trầm cảm có thể áp dụng những thói quen đối phó không lành mạnh như ăn uống vô độ, điều này có thể khiến cân nặng tăng lên, điều này có thể làm trầm trọng thêm tình trạng trầm cảm ban đầu, theo Eat This, Not That!

7. Phải làm gì?

Nếu bạn tăng cân và gặp bất kỳ triệu chứng nào liên quan đến béo phì, hãy gặp bác sĩ để được tư vấn. Đừng xấu hổ hoặc sợ hãi khi nhận được một “bài giảng”.

Bác sĩ Singh nói: “Điều quan trọng nhất là thừa nhận rằng béo phì là một vấn đề, và đó là một tình trạng sức khỏe cần được điều trị. Khi chúng ta hiểu và nhận ra rằng đó là một tình trạng sức khỏe cần được điều trị y tế, sẽ có ít rào cản hơn khi một người tìm đến bác sĩ", theo Eat This, Not That!

Đó là một vấn đề bởi vì tăng cân không chỉ là về số cân. Béo phì đi kèm với nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng như bệnh tim mạch, đột quỵ và bệnh tiểu đường loại 2…