8 thói quen ăn sáng tồi tệ nhất khiến bạn tăng cân

Bữa ăn sáng là bữa ăn có nhiều ý kiến nhất. Một số người khẳng định đây là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Nhưng nhiều người khác lại bỏ qua bữa ăn này.

Cho dù bạn luôn bắt đầu ngày mới với một bữa ăn thịnh soạn hay chỉ thích ăn nhanh, thì có một số điều bạn đang làm khiến bạn tăng cân không ngờ.

Dưới đây là những thói quen ăn sáng tồi tệ nhất khiến nhiều người tăng cân, theo Eat This, Not That!

1. Không uống nước

Nếu bạn không uống một ly nước thì ngày mới của bạn không phải là khởi đầu tốt nhất. Một nghiên cứu cho thấy trong suốt 12 tuần, những người tham gia uống nước trước bữa ăn sẽ giảm cân.

Không có gì bí mật cả, vì nước làm đầy dạ dày của bạn, và những người trong nghiên cứu cảm thấy no hơn và cuối cùng ăn ít hơn.

Thêm vào đó, nước giúp tăng cường sự trao đổi chất của bạn và mang lại cho bạn năng lượng, vì nó giúp giữ cho cơ thể bạn hoạt động tốt nhất.

2. Uống sai loại nước ép trái cây

Nhiều loại nước ép trái cây đóng hộp thường có hàm lượng calo cao và chứa nhiều đường. Không có gì lạ khi nước ép trái cây nằm trong danh sách đồ uống có nhiều đường hơn cả quán bar.

Trái cây tự nó là đủ ngọt tự nhiên rồi, nên bạn hãy dùng nước ép trái cây tươi tự làm, không thêm đường, theo Eat This, Not That!

3. Ăn sai loại sữa chua

Sữa chua là một thực phẩm tốt cho sức khỏe , miễn là bạn mua đúng loại. Đi mua một loại sữa chua có trái cây ở dưới cùng hoặc đi kèm với các chất bổ sung mà bạn trộn vào thì… sai rồi. Những loại sữa chua này chứa đầy đường và bắt đầu một ngày mới của bạn với nhiều đồ ngọt là điều không nên.

Hãy ăn loại sữa chua đơn giản, không đường hoặc chọn loại ít đường và nhiều protein để bạn luôn no, không phải nghĩ đến thực phẩm khác.

4. Quá nhanh, quá dễ và quá… nhiều đường

Một quán ăn sáng với món ngũ cốc, thật là nhanh chóng và dễ dàng phải không? Nhưng đây là hai lựa chọn siêu nhiều đường, và bạn sẽ thấy mình mau đói dù còn vài tiếng nữa mới đến bữa trưa, theo Eat This, Not That!

5. Chỉ ăn lòng trắng trứng

Nếu bạn chỉ ăn lòng trắng trứng vào buổi sáng thì không nên. Lòng đỏ trứng thực sự chứa nhiều vitamin D, và một nghiên cứu thậm chí còn tìm thấy mối liên hệ giữa sự thiếu hụt vitamin D và mỡ bụng dư thừa ở những người thừa cân.

Vì vậy, về cơ bản, mức vitamin D rắn có thể giúp giảm béo. Ngoài ra, lòng đỏ trứng cũng có choline, một chất dinh dưỡng giúp điều chỉnh sự trao đổi chất, chức năng thần kinh và sự phát triển của não bộ, theo Eat This, Not That!

5. Yến mạnh ăn liền + trái cây sấy khô

Bột yến mạch rất tốt, nhưng nếu bạn đang chọn các gói bột yến mạch ăn liền có hương vị và đang ăn trái cây sấy khô, bạn đang khiến bữa sáng có vấn đề. Toàn là đường!

Hãy dùng một bát yến mạch nhỏ và đơn giản, thêm một ít hạt lanh hoặc hạt chia và quả mọng. Để có một bữa ăn cân bằng đầy đủ, hãy kết hợp món này với một bên là món trứng để đảm bảo bạn đủ các loại protein!

6. Làm hỏng cà phê của mình

Cà phê có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng khi bạn thêm kem có hương vị và các chất làm ngọt khác vào tách cà phê, tất cả những gì tốt đẹp mà cà phê mang lại cho cơ thể bạn sẽ… bỏ đi, theo Eat This, Not That!

7. Ăn quá khẩu phần

Rất dễ dàng để ăn toàn bộ một chiếc bánh mì tròn hoặc bánh sừng bò mà bạn đã trộn với pho mát kem hoặc bơ, hoặc chất đầy tô của bạn với nhiều hơn khẩu phần ngũ cốc. Vào buổi sáng, bạn không nên ăn nhiều calo hơn mức cần thiết, và nếu bạn ăn nhiều carb, rất có thể lượng đường trong máu của bạn sẽ sớm giảm xuống và bạn sẽ đói trở lại.

Vì vậy, nếu bạn thực sự muốn món bánh mì tròn đó, hãy lấy một nửa và thêm một ít bơ đậu phộng hoặc một quả trứng lên trên.

8. Không ăn rau

Rau thường bị bỏ qua ở bữa ăn sáng, thật đáng tiếc. Rau chứa rất nhiều vitamin, khoáng chất, chất chống ô xy hóa và chất xơ, vì vậy đừng sợ ăn rau!

Thêm rau bina, bơ và cà chua vào món trứng tráng của bạn, hoặc thậm chí cho một số loại rau xanh vào sinh tố tự làm của bạn. Đây là cách lành mạnh để bắt đầu buổi sáng của bạn và bạn cũng sẽ muốn duy trì cảm giác đó suốt cả ngày, theo Eat This, Not That!