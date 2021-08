9 mẹo giúp bạn dễ dàng làm tan mỡ bụng

Mẹo 1

Cố gắng tiêu thụ 50% tổng lượng calo hằng ngày của bạn trong giờ ăn trưa vì sức tiêu hóa của bạn mạnh nhất vào thời điểm đó.

Nên ăn ít calo nhất trong bữa tối, và nên ăn tối trước 19 giờ.

Mẹo 2

Carb tinh chế là điều không nên nếu mục tiêu của bạn là giảm mỡ bụng.

Giảm tiêu thụ carb tinh chế, tránh xa đồ uống có đường, đồ ngọt, mì ống, bánh mì tinh chế, bánh quy và thực phẩm giàu dầu.

Mẹo 3

Uống bột cỏ ca ri với nước vào buổi sáng khi bụng đói.

Bạn cũng có thể ngâm hạt cỏ cà ri qua đêm và dùng vào buổi sáng khi bụng đói.

Mẹo 4

Ăn trái Garcinia Cambogia (còn gọi là me malabar). Đây là một loại trái cây nhiệt đới.

Nó giúp tăng cường hương vị, cải thiện tiêu hóa và thúc đẩy quá trình trao đổi chất, tất cả đều giúp giảm cân, theo Times of India.

Mẹo 5

Giảm cân là mơ ước của nhiều người Shuttertock

Nên bao gồm triphala trong chế độ ăn uống của bạn. Nó giúp loại bỏ độc tố khỏi cơ thể và trẻ hóa hệ tiêu hóa của bạn.

Lấy một thìa cà phê bột triphala và uống với nước ấm sau bữa tối.

Mẹo 6

Ăn bột gừng khô vì nó có chứa các chất sinh nhiệt, rất hữu ích để đốt cháy chất béo.

Tiêu thụ gừng khô trong nước nóng có thể giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất và đốt cháy mỡ thừa.

Nếu không có bột gừng khô ở nhà, bạn cũng có thể dùng gừng sống với cà ri và trà.

Mẹo 7

Đi bộ nhanh bằng cách hóp bụng trong 30 phút là một cách đốt cháy mỡ bụng hiệu quả khác.

Bạn cũng có thể đưa yoga và pilate vào thói quen tập thể dục của mình, theo Times of India.

Mẹo 8

Uống nước ấm bất cứ khi nào bạn khát. Nước ấm giúp giảm cân bằng cách kích hoạt sự trao đổi chất của bạn.

Mẹo 9

Nhai thức ăn của bạn đúng cách. Quá trình tiêu hóa carbohydrate bắt đầu trong miệng của bạn đồng thời được trộn với nước bọt.

Nhai thức ăn đúng cách giúp phá vỡ thức ăn trong miệng trước khi đi đến đường tiêu hóa, đồng thời giúp kích hoạt hormone tạo cảm giác no và do đó giúp tỉnh táo khi dạ dày đang đầy, theo Times of India.