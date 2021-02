Chuyên gia bày 12 cách để giảm mỡ bụng năm 2021

Bụng nhão không chỉ gây khó chịu cho bạn khi bạn đang cố gắng mặc vừa chiếc quần jeans bó yêu thích của mình, mà nó thực sự có thể gây nguy hại cho sức khỏe của chúng ta.

Tiến sĩ Josh Axe, người sáng lập Ancient Nutrition và là tác giả của cuốn sách sắp ra mắt. Những phương thuốc cổ đại, cho biết: "Loại chất béo này có thể dễ dàng đi vào máu hơn và gây ra các vấn đề sức khỏe như tắc nghẽn động mạch và tăng huyết áp".

Theo các chuyên gia, có một số cách giúp mỡ bụng cứng đầu không còn là nỗi lo xưa nay nữa. Hãy thử bất kỳ mẹo nào trong số 15 mẹo giảm cân được đánh giá là thực sự hiệu quả, theo Eat This, Not That!

1. Ăn một chế độ ăn uống cân bằng

Trong khi việc kết hợp ăn kiêng và tập thể dục thường được ca ngợi là bí quyết giảm cân, theo hầu hết các chuyên gia, việc giảm cân bắt đầu "trong nhà bếp, không phải trong phòng tập thể dục".

"Không quan trọng bạn tập thể dục bao nhiêu. Bạn sẽ không bao giờ vượt qua một chế độ ăn kiêng tồi tệ", chuyên gia Matt Becher nói.

Thời gian của chế độ ăn kiêng chất béo đã qua đi. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng chế độ ăn ít carb và nhiều chất béo (nghĩ là chế độ ăn keto) có thể làm giảm mỡ bụng và tăng độ nhạy insulin. Hãy cân nhắc tăng lượng tiêu thụ protein của bạn. Chọn cá, thịt nạc và đậu, một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng chúng có liên quan đến việc giảm nguy cơ béo bụng.

Mặc dù nói về lượng calo có thể không hợp thời, nhưng đối với Elliott Upton, một huấn luyện viên cá nhân cấp cao được chứng nhận bởi NASM tại Ultimate Performance (Mỹ), đây là một phần quan trọng của câu đố.

Huấn luyện viên Upton nói: “Giảm béo tổng thể đi đến cân bằng năng lượng - đảm bảo rằng bạn đang tiêu thụ nhiều calo hơn lượng tiêu thụ từ thức ăn và đồ uống. "Bí mật" đằng sau bất kỳ chế độ ăn kiêng nào là nó tạo ra sự thâm hụt calo cần thiết để giảm mỡ".

2. Tăng chất xơ

Chất xơ không chỉ giúp bạn no lâu hơn mà còn góp phần cải thiện tiêu hóa, có thể làm giảm sự xuất hiện của đầy hơi. Chọn các loại rau họ cải, ngũ cốc nguyên hạt, quả hạch và hạt để bổ sung chất xơ và giảm mỡ bụng.

Jeanine Duval, người hướng dẫn yoga Kaivalya được chứng nhận và đồng sáng lập tại Edelwyn, nói: “Những thực phẩm tuyệt vời để thúc đẩy quá trình giảm mỡ bụng có nhiều chất xơ và chất béo lành mạnh, chẳng hạn như bơ, trứng và bơ đậu phộng. Bí quyết của chúng là thúc đẩy sự trao đổi chất của bạn đồng thời mang lại cho bạn cảm giác no lâu hơn, giúp bạn tránh ăn vặt nhiều đường".

3. Giảm lượng muối ăn vào

Cũng như lượng chất xơ, lượng muối ăn vào có thể ảnh hưởng đến hình thể của bụng. Mặc dù việc cắt giảm lượng muối không thực sự làm giảm mỡ bụng, nhưng nó có thể làm giảm sự xuất hiện của chứng đầy hơi, nhờ vậy mà vòng eo của bạn có vẻ nhỏ hơn. Đây là một mẹo nhỏ sẽ giúp bạn cảm thấy hài lòng hơn về vóc dáng của mình khi bạn tiếp tục giảm cân.

4. Cân nhắc việc nhịn ăn gián đoạn

Bạn ăn thứ gì là điều quan trọng, và lúc nào ăn cũng là điều quan trọng không kém. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhịn ăn gián đoạn có thể góp phần cải thiện giảm cân, không chỉ bởi vì bằng cách rút ngắn thời lượng ăn vào mà còn cắt giảm lượng calo tiêu thụ một cách tự nhiên. Nhịn ăn cũng khiến lượng insulin giảm xuống, có thể dẫn đến giảm cân nhanh chóng.

5. Uống nước

Thoạt nghe có vẻ trái ngược, nhưng uống nước là cách tốt nhất để không giữ nước. Khi bị mất nước, cơ thể có xu hướng giữ lại từng giọt nước mà nó có, khiến bạn trông đầy đặn hơn.

Uống nước đầy đủ không chỉ làm giảm chứng đầy hơi này; nó cũng làm giảm ham muốn ăn vặt và giúp bạn không bị nhầm lẫn giữa khát và đói.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tăng tiêu thụ nước có thể góp phần cải thiện việc giảm cân.

6. Uống trà xanh

Khi đã đủ nước, hãy cho trà xanh vào khuấy đều! Đối với Jolene Caufield của Healthy Howard, là thạc sĩ Khoa học về Nghiên cứu Sức khỏe Chuyên nghiệp và Y học Phương Đông chuyên về chăm sóc sức khỏe, sống lành mạnh và giữ gìn sức khỏe , thì uống trà xanh là "điều tốt nhất mà ai cũng có thể tạo thói quen giúp làm phẳng bụng".

Bà Jolene Caufield nói: “Trà xanh là một loại thực phẩm thiết yếu lâu đời được chứng minh là có tác dụng thúc đẩy quá trình trao đổi chất, góp phần làm giảm cân và mỡ bụng. Nó làm giảm đầy hơi và cải thiện sức khỏe đường ruột, cuối cùng làm giảm béo bụng”.

7. Cắt bỏ rượu

Uống nước và trà xanh chắc chắn sẽ giúp giảm chướng bụng, nhưng cắt bỏ rượu bia thậm chí còn tốt hơn. Hầu hết rượu không chỉ là calo rỗng (và do đó không chính xác giúp giảm cân), mà nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống rượu có thể làm tăng mỡ bụng.

8. Tập cardio

Tập thể dục tim mạch là một cách tuyệt vời để tiêu hao calo. Đốt cháy thêm calo thông qua các bài tập như đi bộ, chạy bộ hoặc bơi lội sẽ giúp làm thon gọn vóc dáng toàn thân, để lộ bụng phẳng hơn.

Các chuyên gia khác đề xuất tập luyện ngắt quãng cường độ cao (HIIT), một loại bài tập bao gồm các giai đoạn vận động cường độ cao xen kẽ (như chạy nước rút, đi xe đạp hoặc gập bụng) với thời gian nghỉ ngơi (đi bộ hoặc chạy bộ nhẹ).

9. Mạnh mẽ lên

Ngoài tim mạch, chuyên gia Becher khuyến cáo tập luyện sức mạnh là "cách hiệu quả nhất để giảm mỡ trong cơ thể".

Ông Becher nói: Tập luyện tim mạch rất tốt để giảm mỡ trong cơ thể, và rèn luyện sức bền thì rất tốt.

Robert Herbst, huấn luyện viên cá nhân và 19 lần vô địch thế giới , khuyến nghị các động tác kết hợp, như squats, lunges, bench press và deadlifts, để giúp quá trình trao đổi chất của cơ thể được cải thiện, do đó cho phép bạn đốt cháy calo - và chất béo - ngay cả khi nghỉ ngơi, theo Eat This, Not That!

10. Ngủ đủ giấc

Bạn rất dễ nhầm lẫn giữa mệt mỏi với đói và ăn vặt không cần đầu óc là một cách bạn có thể giảm cân nghiêm trọng.

Johanna Kriehn, chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký tại MyNetDiary, nói: “Ngủ không đủ giấc là một yếu tố nguy cơ dẫn đến tăng cân. Lý thuyết cho rằng khi bạn thiếu ngủ, bạn sẽ không có năng lượng để tập thể dục và việc giảm giấc ngủ cũng có liên quan đến việc tăng cảm giác thèm ăn. Sự thèm ăn và ít vận động hơn là một công thức để tăng cân".

Ông Becher lưu ý rằng giấc ngủ cũng rất cần thiết để xây dựng lại cơ bắp sau khi tập luyện sức mạnh.

11. Giảm căng thẳng

Tiến sĩ Axe cho biết: Không chỉ căng thẳng có thể khiến bạn nhanh chán mà các hoóc môn căng thẳng như cortisol có thể khiến việc giảm cân trở nên khó khăn hơn. Cố gắng dành thời gian thư giãn với yoga hoặc thiền để cơ thể giảm sản xuất các hoóc môn này và góp phần cải thiện hiệu quả giảm cân.

12. Đừng quên cơ bụng!

Bạn có thể tập crunch nhiều. Nhưng nếu đó là tất cả những gì bạn làm, bạn sẽ chỉ có cơ bụng rất săn chắc bên dưới một lớp mỡ. Nhưng nếu bạn kết hợp tập abs (cơ bụng) với những kỹ thuật trên thì cuối cùng khi giảm được mỡ, bạn sẽ có một điều bất ngờ đang chờ đón bạn.

Ông Herbst nói: “Nó sẽ cung cấp cho bạn sức mạnh cốt lõi, và cuối cùng khi bạn giảm được mỡ bụng, chúng sẽ lộ ra như những viên ngọc quý khi cát bay đi”, theo Eat This, Not That!