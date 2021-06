Bạn có thể làm giảm lượng cholesterol bằng cách này

Có những thay đổi cụ thể về lối sống và chế độ ăn uống mà bạn có thể thực hiện ngay bây giờ để bắt đầu giảm mức cholesterol của mình.

Nhưng trước tiên, điều quan trọng là phải hiểu rõ hơn về ý nghĩa của cholesterol cao.

Làm thế nào để xây dựng cholesterol tốt?

Cholesterol là một chất sáp được tìm thấy trong máu của bạn. Nó giúp xây dựng các tế bào khỏe mạnh, nhưng quá nhiều có thể dẫn đến tích tụ chất béo trong máu của bạn.

Theo Mayo Clinic, cholesterol cao có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đau tim hoặc đột quỵ. Không có triệu chứng của cholesterol cao và không có cách nào để biết bạn mắc bệnh ngoại trừ thông qua việc xét nghiệm máu.

Có nhiều cách để giảm mức cholesterol lipoprotein mật độ thấp (LDL), thường được gọi là cholesterol "xấu". Một trong những cách tốt nhất để chống lại cholesterol cao là bắt đầu tham gia vào các hoạt động thể dục giúp tăng cường nhịp hô hấp và nhịp tim trong 15 phút mỗi ngày. Nếu bạn chưa tham gia các hoạt động này, bạn có thể bắt đầu bằng cách: Đi bộ, bơi lội, đi xe đạp, chạy bộ..., theo Eat This, Not That!

Đi bộ nhanh mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe Shuttertock

Nếu bạn là thành viên của phòng tập thể dục hoặc thiết bị tập thể dục tại nhà, bạn cũng có thể nhảy với tốc độ thấp hoặc lực cản nhẹ trong 15 phút.

Điều quan trọng là phải kiên định để xem kết quả. Chất béo trung tính có trong hồ sơ cholesterol và được sử dụng để tạo năng lượng. Khi bạn tập thể dục, chất béo trung tính được đốt cháy và mức độ của bạn được hạ thấp.

Theo Phòng khám Cleveland, với việc tập thể dục tăng cường nhịp hô hấp và nhịp tim thường xuyên, mức chất béo trung tính của bạn có thể giảm trung bình 24%. Tập thể dục và một chế độ ăn uống lành mạnh cũng đã được chứng minh là làm tăng lipoprotein mật độ cao (HDL), hay còn gọi là cholesterol "tốt", theo Eat This, Not That!

Kiên trì các bài tập thể dục này

Nếu hiện tại bạn không hoạt động nhiều và có một chế độ ăn kiêng mà bạn mong muốn, bạn có thể gặt hái được nhiều lợi ích nhất từ thói quen tập thể dục mới của mình.

Bác sĩ, tiến sĩ Roger Blumenthal từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ) cho biết: “Chúng tôi nhận thấy rằng những người được hưởng lợi nhiều nhất là những người có thói quen tập thể dục và ăn kiêng tồi tệ nhất.

Một số người trong số đó giảm LDL 10-15% và tăng HDL lên 20%".

Khi bạn đã cam kết thực hiện thói quen tập thể dục 15 phút hằng ngày, hãy nâng nó lên một tầm cao mới. Đi bộ nhanh hơn một chút, đạp xe thêm một dặm nữa hoặc vặn núm xoay trên máy tập thể dục của bạn. Tăng cường độ tập thể dục hoặc thời gian bạn dành cho nó sẽ cho kết quả ấn tượng hơn.

Kỹ thuật này hoạt động tốt nhất khi kết hợp với lối sống lành mạnh và chế độ ăn uống đầy đủ trái cây và rau quả. Điều quan trọng là làm theo lời khuyên và hướng dẫn của bác sĩ đối với sức khỏe cá nhân của bạn. Hãy đi bộ và chống lại lượng cholesterol cao của bạn, theo Eat This, Not That!