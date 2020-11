Bí quyết giảm cân không cần nhịn ăn hoặc tập luyện nặng

Một nguyên tắc vàng và đơn giản trong việc ăn uống, đặc biệt là khi bạn muốn giảm cân, là nhai kỹ thức ăn. Việc nhai cần có thời gian nên nó cũng giúp bạn ăn chậm.

Ngoài ra, trong khi làm như vậy, bạn cũng cho cơ thể thời gian để ghi nhận rằng bạn đã ăn, làm cho bạn cảm thấy hài lòng và no. Điều này sẽ ngăn bạn ăn quá nhiều, một trong những vấn đề chính của việc tăng cân.

Khi nói đến thực phẩm, việc kiểm tra khẩu phần của bạn là vô cùng quan trọng. Do đó, trong khi bạn có thể không ăn kiêng, việc chuyển sang một đĩa ăn nhỏ có thể làm nên điều kỳ diệu. Bên cạnh việc giảm lượng thức ăn nạp vào cơ thể, nó cũng sẽ mang lại cho bạn cảm giác no.

Khi bạn đói và cảm thấy muốn ăn bất cứ thứ gì, đó là lúc bạn phải lưu tâm và tránh ăn quá nhiều . Đó là lúc bạn có thể thử cách giảm cân dễ dàng này. Tất cả những gì bạn cần làm là uống nhiều nước trước tất cả các bữa ăn của mình. Điều này không chỉ làm giảm cảm giác thèm ăn mà còn khiến bạn cảm thấy hài lòng và no, đó là lý do tại sao bạn sẽ ăn ít hơn, theo Times of India.