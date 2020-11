Chuyên gia: Bạn không thể giảm cân nếu cứ làm những điều này

Bạn nên tránh những điều tối kỵ sau đây mà nhiều chuyên gia giảm cân hàng đầu cho rằng sẽ chúng sẽ phá hủy kế hoạch giảm cân của bạn, theo Eat This, Not That!

1. Không ăn protein vào buổi sáng

Anthony Coffey, chủ sở hữu và huấn luyện viên trưởng của Bloom Training (Mỹ), cho biết: Một điều tôi nhận thấy ở 90% khách hàng của tôi (những người không thể giảm cân) là họ đang bỏ qua nhiều protein trong bữa ăn đầu tiên trong ngày.

Ông Anthony Coffey nói thêm: Có một chế độ ăn nhiều protein hơn, đặc biệt là bắt đầu một ngày mới, không chỉ dẫn đến hiệu ứng nhiệt cao hơn (đốt cháy nhiều calo hơn trong suốt cả ngày), mà còn duy trì tốt hơn khối lượng cơ thể nạc, bảo vệ hơn nữa sự trao đổi chất và hỗ trợ làn da săn chắc hơn... Nó cũng làm giảm cảm giác thèm ăn, rối loạn tâm trạng, khó chịu, căng thẳng và mệt mỏi trong suốt cả ngày - tất cả những điều dẫn đến tăng cân hoặc khó giảm cân.

2. Bạn chờ cho đến khi quá đói mới ăn

Katelyn Barrons, huấn luyện viên sức khỏe (Mỹ), cho biết: Điều tồi tệ nhất mà những người đang phải vật lộn để giảm cân làm hằng ngày là chờ cho đến khi rất đói mới ăn. Những người đang cố gắng giảm cân thường nghĩ rằng nếu họ bỏ bữa hoặc có thể đẩy lùi giờ ăn sẽ giúp họ tiêu thụ ít calo hơn. Điều này thường gây phản tác dụng vì nhiều người sẽ đói đến mức ăn quá nhiều hoặc không cảm thấy có động lực để đưa ra quyết định lành mạnh.

Việc chuẩn bị trước bữa ăn và thức ăn có thể giúp kiểm soát các dấu hiệu đói và mọi người có thể chọn các bữa ăn cân bằng, lành mạnh!

3. Bạn ăn tối quá muộn

Nếu ăn tối muộn, bạn có thể làm giảm cơ hội giảm cân thành công của mình. Carly Banks, một cố vấn sức khỏe tại The Habit Ayurveda (Mỹ), cho biết: Tôi dạy họ thói quen ăn một bữa lớn hơn cho bữa trưa, bao gồm cả đồ ăn vặt. Lấy súp hoặc salad mà bạn định ăn vào bữa trưa để ăn vào bữa tối thay thế. Tôi đã thấy các khách hàng giảm tới 15 kg chỉ đơn giản từ việc thay đổi thời gian ăn của họ, trong khi ăn cùng một chế độ ăn, theo Eat This, Not That!

4. Bạn thích uống rượu

Rượu là một trong những “nhân vật phản diện” giảm cân lớn nhất của bạn. Hilary Sheinbaum, tác giả của The Dry Challenge: How to Lose the Booze for Dry January, Sober October, and Any Other Alcohol-Free Month, cho biết: Những thức uống giàu calo này có thể khiến bạn thèm đồ ăn nhiều dầu mỡ, không tốt cho sức khỏe, hơn là chọn một bữa ăn giàu protein và rau, khi bạn đang say xỉn!

5. Bạn đang viện cớ

Emily Tills, chuyên gia dinh dưỡng và huấn luyện viên dinh dưỡng ở Mỹ, cho biết: Điều tồi tệ nhất mà bạn đang làm cho sức khỏe và mục tiêu giảm cân của mình là viện cớ. Bạn đang cho mình quyền nói: Ngày mai tôi sẽ làm việc và tiếp tục hoàn thành các mục tiêu của mình bởi vì tôi chẳng có gì phải tự chịu trách nhiệm. Mỗi khi bạn đặt ra mục tiêu và không thực hiện, bạn đang tự điều chỉnh bản thân để chấp nhận rằng bạn sẽ không bao giờ thay đổi và mọi thứ sẽ không bao giờ thay đổi.

6. Bạn thường xuyên uống nước ngọt

Tiến sĩ Jinan Banna (Mỹ) cho biết: Đồ uống như nước ngọt có rất nhiều đường và chế độ ăn nhiều đường đã được chứng minh là có khả năng làm giảm sự đa dạng của vi sinh vật trong đường ruột chỉ sau một tuần. Sự mất đa dạng vi sinh vật trong hệ vi sinh vật đường ruột đã được chứng minh là có liên quan đến hầu hết các bệnh của con người, bao gồm cả bệnh béo phì, theo Eat This, Not That!