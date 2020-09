Cà Mau: Bệnh nhân nhồi máu cơ tim không cần vượt tuyến

Ngày 30.9, bác sĩ Lê Quang Tuấn, phụ trách Đơn vị tim mạch can thiệp, Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Cà Mau, cho biết nhờ sử dụng kỹ thuật can thiệp tim mạch, BV vừa cấp cứu thành công nhiều ca bệnh nhồi máu cơ tim cấp.

Sau đó, bệnh nhân được các bác sĩ tại BV đa khoa tỉnh Cà Mau kết hợp các chuyên gia của BV Chợ Rẫy thực hiện can thiệp mạch vành cấp cứu qua da. Hiện tình trạng bệnh nhân đã ổn định, hết đau ngực và không còn khó thở, dự kiến có thể xuất viện vào tuần sau.

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Tuấn cho biết các chuyên gia của BV Chợ Rẫy thực hiện việc chuyển giao kỹ thuật can thiệp tim mạch tại BV đa khoa tỉnh Cà Mau từ đầu năm đến nay, dự kiến trong 1 năm sẽ hoàn thành. Khi hoàn thành, Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau sẽ thực hiện độc lập. Đây là kỹ thuật cao, mới được thực hiện tại BV và mang lại nhiều hiệu quả tích cực.

Được biết, từ đầu năm đến nay, được sự hỗ trợ của các chuyên gia từ BV Chợ Rẫy, Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau đã thực hiện chụp và can thiệp mạch vành được khoảng 70 ca. Trong đó, đa số các ca bệnh đã được điều trị thành công và xuất viện, một số ca nặng được chuyển lên tuyến trên để phẫu thuật. Đối với đặt máy tạo nhịp tạm thời, BV đã thực hiện được 3 ca.

Theo bác sĩ Tuấn, ưu thế của can thiệp tim mạch so với phẫu thuật là thủ thuật nhẹ nhàng hơn; khi thực hiện thủ thuật thì bệnh nhân vẫn tỉnh táo, cho nên thời gian hồi phục sau mổ tốt hơn; giảm được tỷ lệ nhiễm trùng sau mổ.

Trong can thiệp tim mạch, phổ biến nhất là can thiệp mạch vành, nghĩa là can thiệp làm rộng mạch vành bằng cách đặt stent hoặc nong bóng, nhằm điều trị cho bệnh mạch vành mãn không đáp ứng điều trị nội khoa hoặc trong nhồi máu cơ tim cấp. Thứ hai là đặt máy tạo nhịp, trong đó có đặt máy tạo nhịp tạm thời và vĩnh viễn.