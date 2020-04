Cách ly xã hội: Mắc bệnh vặt vào mùa dịch, phải làm thế nào?

Điều may mắn là một số triệu chứng bệnh vặt có thể thuyên giảm nhờ một số thực phẩm tự nhiên mà không cần phải ra ngoài mua thuốc, theo Eatthis.

Tuy nhiên, nếu không thấy bệnh giảm, bạn nên điện hỏi các bác sĩ, và trường hợp cần thiết thì phải hẹn gặp bác sĩ hoặc đến bệnh viện.

Sốt là triệu chứng của nhiều loại bệnh nên bạn không được xem nhẹ mà phải theo dõi kỹ. Trường hợp cần thiết, bạn nên điện hỏi bác sĩ, hoặc hẹn gặp bác sĩ hoặc đến bệnh viện.

Có một số trái cây và rau quả chứa nhiều vitamin C và rất tốt cho những người bị sốt, viêm họng. Vitamin C là dưỡng chất đóng vai trò quan trọng với chức năng miễn dịch. Cam, ổi, dâu tây là những loại trái cây rất giàu vitamin C.