Cảnh báo trẻ hóa người bệnh nhồi máu cơ tim

Th.S-BS Vũ Hoàng Vũ, Trưởng khoa Can thiệp tim mạch - Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (BV ĐHYD TP.HCM), cho biết nhồi máu cơ tim là một cấp cứu khẩn trong y khoa, tình trạng tắc nghẽn đột ngột động mạch nuôi tim (còn gọi là động mạch vành) gây thiếu máu nuôi tim , tổn thương tế bào cơ tim gây suy tim, rối loạn nhịp tim, đột tử... Đây là bệnh lý rất nguy hiểm, nếu không cấp cứu kịp thời, nguy cơ tử vong lên tới 50%. Bên cạnh đó, nhiều người chưa nhận biết các dấu hiệu của cơn nhồi máu cơ tim, dẫn đến việc bỏ lỡ “thời gian vàng” trong điều trị, tăng nguy cơ gây ra biến chứng nghiêm trọng nếu không được cấp cứu kịp thời. Nhồi máu cơ tim đa phần do xơ vữa động mạch nuôi tim, ngoài ra còn một số nguyên nhân khác như: co thắt động mạch vành, chấn thương tim, bệnh cơ tim do stress.