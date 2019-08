Chớ xem thường đau lưng, coi chừng là bệnh viêm cột sống dính khớp

Bệnh nhân T.T.H (ngụ Đồng Nai), chỉ mới 20 tuổi đã bị đau vùng thắt lưng, khởi phát từ cách đây 5 năm. Bệnh nhân đau lưng kiểu viêm, đau lan xuống mông hai bên, đi lại bị hạn chế.

Cách đây 3 năm, bệnh nhân tiếp tục đến khám tại một bệnh viện lớn khác với chẩn đoán bị viêm cột sống dính khớp. Tuy nhiên, sau một năm điều trị, bệnh nhân bỏ ngang việc chữa bệnh ở bệnh viện mà chuyển sang điều trị ở thầy lang tại địa phương bằng phương pháp kéo dãn tứ chi và buộc nằm bất động trong 6 tháng. Tình trạng lại diễn biến xấu hơn.

Mới đây, anh H. đã đến khám tại Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) trong tình trạng bất động ở tư thế nằm sấp; ăn uống, tiêu, tiểu tại chỗ kèm đau lưng và đau khớp háng hai bên nhiều.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Huỳnh Thị Tố Khanh (Khoa Cơ Xương Khớp, Bệnh viện Nhân dân 115) cho biết bệnh nhân được chẩn đoán bị viêm cột sống dính khớp.

Các bác sĩ Khoa Cơ Xương Khớp, Bệnh viện Nhân dân 115, đã điều trị cho anh H. bằng thuốc đặc hiệu. Sau 3 tuần, bệnh nhân có thể đi lại bằng nạng. Sau 6 tuần, bệnh nhân có thể tự đi lại dễ dàng.

Theo bác sĩ Khanh: Viêm cột sống dính khớp là bệnh tự miễn, biểu hiện với: đau lưng kiểu viêm, mệt mỏi, sưng nóng đỏ đau các khớp ngoại biên, có thể kèm rối loạn tiêu hóa. Bệnh thường bị nhầm lẫn với đau lưng do vận động nặng, do sai tư thế hay đau thần kinh tọa do đặc điểm đau lưng lan xuống mông.