Chữa gan nhiễm mỡ bằng trái cây

Bệnh không được điều trị kịp thời có thể dẫn tới xơ gan , thậm chí ung thư gan. tin liên quan Gan nhiễm mỡ là gì mà sao ai khám sức khỏe cũng 'dính'? Có nhiều nguyên nhân gây gan nhiễm mỡ như dùng nhiều rượu bia, chất béo, đồ ngọt, thực phẩm “bẩn”, hóa dược (hóa trị, sử dụng thuốc kháng viêm…), thừa cân, mắc bệnh tiểu đường… Bệnh gan nhiễm mỡ có thể được chữa trị bằng cách áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh và thay đổi lối sống, theo steptohealth.com.

Một số loại trái cây phổ biến sau cũng có tác dụng điều trị gan nhiễm mỡ.

Quả me: Nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy quả me là thực phẩm giúp thanh lọc cơ thể tuyệt vời khi kích thích tiêu hóa và giảm cân. Nhờ có hàm lượng chất xơ và a xít không bão hòa cao, quả me cũng rất hữu ích trong việc điều trị bệnh gan nhiễm mỡ và chứng xơ vữa động mạch - thủ phạm dẫn tới đột quỵ.

Quả me có đặc tính bảo vệ và làm thông sạch trên gan nên trị được các vấn đề về ống mật vì giúp đào thải chất độc khỏi gan cũng như chữa lành túi mật.

Quả me cũng có tác dụng làm giảm mức cholesterol bằng cách loại thải lượng chất béo xung quanh gan.

Chanh: Một ly nước chanh mỗi ngày giúp điều trị bệnh gan nhiễm mỡ nhanh chóng. Chanh là một tác nhân giải độc tuyệt vời, giàu vitamin C và a xít citric lành mạnh.

Ưu điểm khác của chanh là nó hoạt động như một chất hỗ trợ tiêu hóa, giúp cơ thể phân hủy mọi loại thực phẩm trong dạ dày. Nhờ công dụng này, quá trình tiêu hóa trong cơ thể diễn ra suôn sẻ hơn.

Quả lê: Đây là loại trái cây có hàm lượng dinh dưỡng cao, cung cấp nhiều nước và năng lượng cho cơ thể. Chúng cũng có hàm lượng cao đường tự nhiên fructose, trở thành loại trái cây không thể thiếu trong chế độ dinh dưỡng của những người mắc bệnh tiểu đường.

Quả lê cũng có lượng chất xơ hòa tan và không hòa tan hoàn hảo để thúc đẩy quá trình loại bỏ cholesterol và điều hòa chức năng đường ruột. Ăn lê còn giúp chống táo bón nhờ lượng pectin chứa trong lê.

Ăn hai quả lê mỗi ngày cung cấp cho cơ thể 20% lượng vitamin C được khuyến cáo hằng ngày, khoảng 10% lượng a xít folic và liều lượng vitamin B hoàn chỉnh (B1, B2 và với số lượng nhỏ hơn B3 và B6) cùng vitamin E.

Tất cả những điều này giúp quả lê trở thành một công cụ trợ giúp gan tuyệt vời. Nhờ chứa a xít hữu cơ, quả lê trở thành một phương thuốc tự nhiên chữa đau dạ dày bằng cách tăng tiết dịch vị dạ dày. Điều này cũng làm sạch tuyến tụy và gan. Uống nước ép từ quả lê cũng đem lại công dụng tương tự.

Một ly nước ép dưa hấu kèm hạt đu đủ có thể chữa gan nhiễm mỡ nhờ thanh lọc gan và giảm dư lượng chất béo tích tụ ở đó. Uống nước ép này cho phép gan hoàn thành các chức năng cơ bản như tiết mật, thúc đẩy cơ chế hấp thụ chất béo, vitamin và loại bỏ độc tố cùng cholesterol dư thừa.

Điều bạn cần làm là chuẩn bị 2 lát dưa hấu, 1 ly nước lọc và 2 hạt đu đủ. Bỏ tất cả thành phần này vào máy xay sinh tố để tạo ra ly nước giải khát tuyệt vời.

Dâu tây: Loại quả này không thể thiếu trong danh sách thực phẩm làm sạch gan và giải độc cơ thể. Giàu chất xơ, vitamin C và chất chống ô xy hóa, dâu tây không chỉ bảo vệ cơ thể mà còn tăng cường hệ miễn dịch. Các a xít tự nhiên trong dâu tây bảo vệ gan bằng cách khử khuẩn và hoạt động như một chất kháng viêm. Dâu tây cũng có hàm lượng nước cao, cung cấp nước cho cơ thể, hạ huyết áp và giảm a xít uric - chất gây bệnh gout (gút).

Loại quả này còn cung cấp kali, magiê, chất sắt, phốt pho, iốt và canxi cho cơ thể. Vào mùa dâu tây, bạn nên ăn ít nhất 7 - 8 quả mỗi ngày hoặc uống 1 ly sinh tố dâu tây cũng giúp loại thải chất độc tốt.