Chuyên gia chỉ 5 mẹo thông minh giúp bạn giảm cân

Eat This, Not That! đã liên hệ với một số huấn luyện viên và chuyên gia sức khỏe hàng đầu để họ xin lời khuyên về những cách lười vận động để bạn có thể bắt đầu ngay lập tức sau đây.

1. Biến cuộc gọi điện thoại thành những cuộc dạo chơi

Ashlee Van Burskirk, một huấn luyện viên cá nhân, cựu vận động viên thể hình và chủ sở hữu hiện tại của công ty thể dục và dinh dưỡng Whole Intent, cho biết: " Đi bộ có thể là một hoạt động không cần phải động não và cuộc trò chuyện sẽ cho bạn điều gì đó để tập trung vào. Bằng cách này, bạn có thể giữ liên lạc với bạn bè và gia đình của mình trong khi cũng có thể thực hiện một số bài tập dễ dàng, ngay cả khi bạn chỉ đi đi lại lại trong căn hộ của bạn".

2. Kéo giãn khi bạn xem tivi

Clara Roberts-Oss, huấn luyện viên Yoga 500 giờ, cho biết: “Mặc dù kéo giãn người không đốt cháy nhiều calo , nhưng nó tạo ra nhiều không gian hơn trong cơ thể và tâm trí để khuyến khích trạng thái thư giãn”.

"Khi chúng ta cảm thấy thoải mái và dễ chịu trong bản thân, chúng ta ít có khả năng ăn uống căng thẳng, uống rượu hoặc thưởng thức đồ ngọt và thực phẩm chế biến sẵn - những thứ có tác động tiêu cực đến cơ thể của chúng ta", huấn luyện viên Roberts-Oss nói thêm, theo Eat This, Not That!

Đơn giản là bạn chỉ cần thực hiện một vài động tác kéo giãn khi đang xem TV để cảm nhận tác dụng của nó.

3. Để thiết bị thể dục của bạn ở nơi dễ thấy

Dorian "Gambit" Johnson, một huấn luyện viên và huấn luyện viên giảm cân dành riêng cho đám cưới, người có tên là The Bridal Architect, cho biết: "Một cách lười biếng để có được thân hình cân đối là thiết kế môi trường của bạn để tạo ra nhiều thói quen vận động hơn. Để một quả tạ chuông, dây đeo hoặc quả tạ nằm trên sàn. Hãy nhặt một quả tạ khi bạn đi qua nó".

Mặc dù bạn có thể không thích sự lộn xộn, nhưng nó sẽ giúp nhắc nhở bạn sử dụng các thiết bị thể dục thường xuyên hơn.

4. Bắt đầu xếp chồng thói quen

Tập squat Ảnh: Shutterstock

Xếp chồng thói quen là gộp lại những thay đổi nhỏ nhưng có ý nghĩa vào thói quen hiện tại của bạn. Trên thực tế, việc gộp lại này có thể là đồng minh giảm cân mới của bạn, theo huấn luyện viên cá nhân Saara Haapanen.

Ví dụ, cô Haapanen khuyên: “Hãy thực hiện 15 lần squat sau khi bạn đánh răng".

Chìa khóa thành công của xếp chồng thói quen là coi các nhiệm vụ gộp lại là một. Vì vậy, nếu bạn thực hiện 15 lần squat sau khi đánh răng, đừng xem đó là hai nhiệm vụ. Nó chỉ đơn giản là những gì bạn làm mỗi khi làm sạch răng, được gộp lại thành một nhiệm vụ duy nhất. Theo thời gian, bạn sẽ thấy rằng bạn đã thêm hàng trăm lần squat vào ngày của mình và bạn đang đốt cháy nhiều calo hơn trước đây.

Và hãy nhớ rằng: Khoa học đã nhiều lần chứng minh rằng việc hình thành những thói quen mới là vô cùng quan trọng để duy trì quá trình giảm cân của bạn.

5. Đánh răng ngay sau khi ăn

Nếu bạn là người có xu hướng ăn quá nhiều - đặc biệt là vào buổi tối - Lisa Kiersky Schreiber, một huấn luyện viên sức khỏe và là tác giả về giảm cân, có một mẹo hữu ích có thể giúp bạn tránh xa những lượng calo không mong muốn đó và kiểm soát tốt hơn quyết định của mình. Đó là "Đánh răng ngay sau khi ăn tối”.

Điều này có thể ngăn bạn ăn thêm hàng trăm calo vì bạn sẽ ngại nếu phải đánh răng lại, cô Schreiber cho biết, theo Eat This, Not That!