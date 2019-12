Có thể bạn chưa biết: Nhịn ăn gián đoạn có lợi gì cho sức khỏe?

Giúp bệnh nhân tim sống lâu hơn

Một cuộc nghiên cứu mới của Viện Sức khỏe Tim Intermountain (Mỹ) cho thấy việc nhịn ăn gián đoạn đều đặn có thể kéo dài cuộc sống cho bệnh nhân tim. Theo các chuyên gia Mỹ, những người thực hành nhịn ăn gián đoạn có nguy cơ được chẩn đoán bị suy tim thấp hơn, theo The Health Site.

Hỗ trợ giảm cân

Nhịn ăn gián đoạn có liên quan đến việc hấp thu ít calorie hơn. Hấp thu calorie theo chu kỳ giúp hình thành thói quen và giảm bớt sự thèm ăn

Ngoài ra, theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ, việc nhịn ăn có thể làm tăng tốc độ trao đổi chất, giúp bạn đốt cháy nhiều calorie hơn, qua đó giúp bạn giảm cân.

Đẩy lùi lão hóa

Theo một nghiên cứu được công bố trên chuyên san Journal of Nutritional Biochemistry, lão hóa là cách cơ thể phản ứng với stress ô xy hóa. Nhịn ăn gián đoạn có liên quan đến việc tăng cường sức đề kháng đối với stress ô xy hóa, bằng cách chống lại những gốc tự do có khả năng gây tổn hại cho các phân tử bên trong cơ thể, theo The Health Site.

Ngăn ngừa ung thư

Ung thư có nghĩa là sự tăng trưởng không kiểm soát của các tế bào. Các nghiên cứu trên động vật do Viện Y tế Quốc gia Mỹ thực hiện đã chỉ ra rằng nhịn ăn có thể giúp ngăn ngừa ung thư và giảm tác động của những tác dụng phụ khác nhau do hóa trị. Mặc dù cần tiến hành thêm các cuộc nghiên cứu trên người nhưng phát hiện này là đáng chú ý, theo The Health Site.

Cải thiện sức khỏe não bộ

Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ, nhịn ăn gián đoạn có thể thúc đẩy sự phát triển các tế bào thần kinh mới, giúp cải thiện sức khỏe não và chức năng của nó. Nó cũng bảo vệ não chống lại những tổn hại do đột quỵ , đồng thời giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ bằng cách chống lại chứng viêm não và stress ô xy hóa, theo The Health Site.

Việc nhịn ăn gián đoạn theo chu kỳ có thể mang lại một loạt lợi ích sức khỏe mà bạn có thể chưa biết. Sau đây là một số lợi ích như thế, theo trang tin The Health Site.