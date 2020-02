Công dụng của trái thanh long

Về mặt dinh dưỡng, trong 100 gr phần ăn được của trái thanh long có chứa: nước 84 gr, protein 1,4 gr, lipid 0,4 gr, glucid 11,8 gr, cellulose 1,4 gr, vitamin C 8 mg, một ít vitamin A, chất nhầy.

Người ta sử dụng quả thanh long để giải nhiệt, nhuận trường. Đặc biệt, chất nhầy trong quả thanh long giúp làm giảm cholesterol của thức ăn và muối mật. Do đó, người béo phì, người có hàm lượng cholesterol huyết tăng cao, người bệnh đái tháo đường, cao huyết áp, táo bón kinh niên nên ăn thanh long.

Qua nghiên cứu, ghi nhận một số công dụng khác của quả thanh long như sau:

- Thanh long chứa nhiều vitamin C, là một chất chống ô xy hóa mạnh, giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

- Thanh long chứa nhiều carotene, có tác dụng duy trì và cải thiện thị lực.

- Thanh long giúp cơ thể tăng cường khả năng chống lại sự tấn công của các gốc tự do và các tia gây hại từ ánh nắng mặt trời, là những tác nhân gây ung thư và một số vấn đề cho sức khỏe. Các nhà khoa học về dinh dưỡng ước tính rằng, chỉ cần khoảng 600 - 700 gr quả thanh long là đủ cung cấp lượng vitamin C cần thiết cho cơ thể mỗi ngày, giúp làm bền thành mạch máu, chống được bệnh scorbut (hoại huyết, bệnh dễ chảy máu) và một số chứng bệnh do thiếu vitamin C