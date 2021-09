Đây là nguyên nhân số 1 gây béo bụng

Theo Trista Best, một chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký với Balance One (Mỹ), nguyên nhân hàng đầu gây béo bụng là do tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn , đặc biệt là những thực phẩm được bán trên thị trường và bán tiện lợi, chẳng hạn như khoai tây chiên đóng gói, bánh mì và các loại nướng.

"Chúng ta thực sự là những gì chúng ta ăn, ở một mức độ. Thực phẩm và chất dinh dưỡng chúng ta hấp thụ trở thành một phần của chúng ta ở cấp độ tế bào, và các chất dinh dưỡng sai có thể gây đầy hơi, trướng bụng, tăng cân và các kết quả tiêu cực khác nếu chúng ta không tuân theo một chế độ ăn uống cân bằng", chuyên gia Best giải thích.

“Một trong những nguyên nhân chính gây béo bụng là do chế độ ăn uống chủ yếu dựa vào thực phẩm tiện lợi đã qua chế biến. Đây có thể là thực phẩm chế biến sẵn tốt cho sức khỏe hoặc những thực phẩm không tự quảng cáo là tốt cho sức khỏe theo bất kỳ cách nào... Lý do cuối cùng mà thực phẩm chế biến sẵn làm cho việc giảm mỡ bụng trở nên khó khăn là chúng phần lớn được làm từ carbohydrate tinh chế và đường", chuyên gia Best nói, theo Eat This, Not That!

Sự khác biệt giữa carbs "tinh chế" và "nguyên chất"

Carbs nguyên chất Shutterstock

Các loại carbs tinh chế không giống như các loại carbs nguyên chất.

Trong khi carbs trái cây (carbs nguyên chất) được chế biến tối thiểu và chứa chất xơ tự nhiên trong thực phẩm thì carbs tinh chế đã được chế biến nhiều hơn và chất xơ tự nhiên - một chất dinh dưỡng đa lượng giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, trong số những thứ khác - bị loại bỏ hoặc thay đổi .

Nói cách khác, carbs tinh chế có xu hướng ít hoặc không có giá trị dinh dưỡng và không có chất xơ, protein hoặc chất béo lành mạnh, chúng chiếm lượng calo rỗng thường có thể góp phần tạo ra và tích tụ mỡ bụng.

Một nghiên cứu gần đây được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng cho thấy rằng lượng carbohydrate tinh chế có liên quan chặt chẽ đến vòng eo lớn hơn và tích tụ mỡ bụng.

Mặt khác, những người tham gia tiêu thụ trung bình ba phần ngũ cốc nguyên hạt mỗi ngày và ngũ cốc ít tinh chế hơn về tổng thể có vòng eo nhỏ hơn, mức đường huyết lúc đói thấp hơn, huyết áp thấp hơn và mức cholesterol HDL "tốt" cao hơn.

Carbs tinh chế từ thực phẩm chế biến gây béo bụng như thế nào?

“Carbohydrate tinh chế được cơ thể xử lý nhanh chóng và dễ dàng lưu trữ dưới dạng chất béo. Chúng cung cấp một nguồn năng lượng nhanh chóng, nhưng năng lượng này đến dưới dạng sự gia tăng glucose và không thể tránh khỏi", chuyên gia Best nói, và lưu ý rằng phản ứng này có thể gây tăng cân theo hai cách.

“Đầu tiên, nó khiến người ăn đói trở lại ngay sau khi ăn, bất kể lượng calo đã tiêu thụ. Thứ hai, nó có thể dẫn đến việc cơ thể trở nên đề kháng với insulin, dẫn đến lượng glucose cao hơn và tăng cân khi cơ thể bắt đầu tích trữ lượng glucose dư thừa dưới dạng chất béo”, chuyên gia Best giải thích, theo Eat This, Not That!

Tại sao béo bụng nguy hiểm?

Ngoài vấn đề về ngoại hình không đẹp mắt, sự tồn tại của mỡ bụng dư thừa có tác động tiêu cực đến sức khỏe tổng thể của bạn theo một số cách.

“Mỡ bụng, còn được gọi là mỡ nội tạng, là mối nguy hiểm đối với sức khỏe vì nó được vận chuyển ở phía trước cơ thể, nơi nó tạo ra một căng thẳng đáng kể cho tim và các cơ quan quan trọng khác. Điều này khiến người bệnh có nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ, trong số các bệnh mạn tính khác. Nếu để kéo dài, nó sẽ hình thành quanh các cơ quan và mô khó mất đi, còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh mạn tính”, chuyên gia Best lưu ý.

Thực phẩm chế biến

Thực phẩm đã qua chế biến chứa nhiều tinh bột tinh chế và ít chất dinh dưỡng làm chậm tiêu hóa là nguyên nhân số một gây ra mỡ bụng

Nếu bạn đang muốn loại bỏ hoặc ngăn ngừa sự tích tụ mỡ bụng, hãy cân nhắc cắt giảm thực phẩm chế biến sẵn, theo Eat This, Not That!