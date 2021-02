Đi bộ để giảm cân: Chuyên gia khuyên điều gì?

Một nghiên cứu mới hấp dẫn được công bố trên tạp chí Scientific Reports thậm chí còn phát hiện ra rằng đi bộ nhiều hơn còn giúp tăng cường khả năng sáng tạo và hạnh phúc nói chung.

Nếu đi bộ là bài tập mà bạn lựa chọn, và nếu giảm béo là mục tiêu cuối cùng của bạn, thì bạn nên đi bộ bao nhiêu mỗi ngày để đốt cháy nhiều chất béo hơn?

Theo cô Ash Wilking, một huấn luyện viên nổi tiếng của Nike và là người sáng tạo ra ứng dụng Ash Fit theo yêu cầu, chìa khóa để đốt cháy nhiều chất béo hơn trong khi đi bộ là đi nhiều hơn.

"Đối với đi bộ, nơi nhịp tim của bạn giữ ở mức thấp hơn nhiều và do đó có thời gian để tiếp cận năng lượng từ chất béo, một bài tập đi bộ lâu hơn sẽ được coi là đốt cháy chất béo nhiều hơn", cô Ash Wilking nói, theo Eat This, Not That!