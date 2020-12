Điều gì xảy ra khi bạn ăn hạnh nhân mỗi ngày?

Một nắm mỗi ngày, tương đương với một khẩu phần ăn - 23 quả hạnh nhân - là tất cả những gì bạn cần để tận dụng hết những gì mà loại hạt này mang lại.

Vậy điều gì sẽ xảy ra với cơ thể khi bạn ăn hạnh nhân hằng ngày?

1. Cải thiện tâm trạng

Thành phần trong hạnh nhân có tác dụng thúc đẩy tâm trạng của bạn được gọi là tryptophan, một loại a xít amin. Khi kết hợp với vitamin B6 - bất cứ thứ gì từ chuối đến yến mạch - tryptophan sẽ chuyển hóa thành serotonin trong cơ thể. Do đó, serotonin hoạt động như một chất tăng cường tâm trạng tức thì, khiến bạn cảm thấy hạnh phúc và bớt lo lắng hơn.

Vì vậy, hãy rắc một ít hạnh nhân lên tô bột yến mạch hoặc một tô chuối cắt lát để có một bữa ăn nhẹ dễ dàng.

2. Giảm nguy cơ mắc bệnh

Bạn có một lượng vitamin E dồi dào trong hạnh nhân. Theo Healthline, một khẩu phần hạnh nhân chứa 48% giá trị hằng ngày của bạn. Điều này làm cho hạnh nhân trở thành một trong những thực phẩm có hàm lượng vitamin này cao nhất trên thế giới

Một nghiên cứu cho thấy tác động trực tiếp của việc tiêu thụ vitamin E trong việc giảm nguy cơ chẩn đoán bệnh Alzheimer. Trong khi các nghiên cứu khác thì nêu bật những cách mà bệnh tim và ung thư có thể ít xảy ra hơn đối với những người chứa nhiều vitamin E.

3. Tăng cường sức khỏe của xương

Ăn hạt hạnh nhân Shutterstock

Xương chắc khỏe là một phần quan trọng của sức khỏe tổng thể và thường có thể bị bỏ qua khi mọi người nghĩ về các loại vitamin và chất bổ sung mà cơ thể họ cần.

Theo Medical News Today, với một nắm hạnh nhân, bạn đang cung cấp cho cơ thể lượng canxi, magiê, mangan, đồng, vitamin K, protein và kẽm, tất cả đều góp phần thúc đẩy sức khỏe xương tổng thể của bạn.

4. Giảm lượng cholesterol

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, gần 29 triệu người Mỹ trưởng thành mắc chứng cholesterol cao, chỉ có thể thấy qua xét nghiệm máu vì không có triệu chứng rõ ràng.

Sau khi được chẩn đoán, có thể khó bắt đầu quản lý, vì có cả cholesterol "tốt" (HDL) và cholesterol "xấu" (LDL). Nhờ hàm lượng chất béo trong loại hạt yêu thích này, ăn một ít hạt hạnh nhân giúp cân bằng mức cholesterol đó.

5. Kiểm soát lượng đường trong máu

Một chẩn đoán y tế khác cực kỳ phổ biến ở Mỹ là lượng đường trong máu cao hoặc bệnh tiểu đường. Medical News Today nêu bật một thực tế là đôi khi những người mắc bệnh tiểu đường phải vật lộn với lượng magiê thấp.

Một nghiên cứu cho thấy những người mắc bệnh tiểu đường loại 2 tiêu thụ 60 gram hạnh nhân mỗi ngày trong 12 tuần đã thấy lượng đường trong máu được cải thiện đáng kể.

Do đó, ăn một phần hạnh nhân mỗi ngày và tăng lượng magiê có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu của bạn hiệu quả hơn.

6. Tăng cường giảm cân

Ăn hạnh nhân mỗi ngày có thể giúp bạn tăng cường giảm cân và cuối cùng đạt được mục tiêu. Vì hạnh nhân chứa nhiều chất xơ và protein, nên ăn vặt những viên đá quý này sẽ giúp bạn no lâu hơn, có nghĩa là bạn sẽ ít có khả năng lựa chọn những lựa chọn có hại cho sức khỏe hơn sau này.

Một nghiên cứu cho thấy rằng ăn 1,5 ounce hạnh nhân mỗi ngày, tức hơn một khẩu phần một chút, sẽ làm giảm cảm giác đói và mong muốn tiếp tục ăn ở những người tham gia. Và mặc dù chắc chắn có các loại hạt khác giúp giảm cân, nhưng hạnh nhân là một trong những loại hạt tốt nhất, theo Eat This, Not That!