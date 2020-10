Nhưng đi bộ hằng ngày có thực sự giúp bạn giảm cân không? Điều gì xảy ra khi bạn đi bộ mỗi ngày?

1. Có thể cải thiện sức khỏe tinh thần

Tiến sĩ Lee, Trưởng bộ phận Dinh dưỡng của Nucific ở Mỹ, nói: Có một lịch trình đi bộ thường xuyên có thể rất tốt cho sức khỏe của bạn, và tôi không chỉ nói về thể chất mà còn là sức khỏe tinh thần của bạn. Bạn có cảm giác hoàn thành bằng cách đốt cháy calo, bạn có thể giảm bớt căng thẳng hằng ngày và bạn để cơ thể tiết ra endorphin tự nhiên là hormone “cảm thấy tốt”.

Tiến sĩ Lee cũng khuyên bạn nên có "bạn bè đi bộ" với một thời gian đều đặn, thường xuyên, điều này có thể giúp bạn làm việc đa nhiệm. Hãy đi bộ và bắt chuyện với một người bạn cùng một lúc.

Theo tiến sĩ Lee, điều tuyệt vời là, endorphin từ việc đi bộ cũng giúp chúng ta cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn và tư duy tốt hơn cho thời gian còn lại trong ngày.

2. Có thể giúp duy trì cân nặng

Đi bộ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho sức khỏe, bạn có đi bộ mỗi ngày không? Shutterstock

Nếu mục tiêu của bạn là duy trì cân nặng và duy trì sức khỏe, việc luyện tập đi bộ hằng ngày có thể hữu ích, đặc biệt nếu bạn đạt đúng số bước mỗi ngày,

"Trung bình, dữ liệu đã chỉ ra rằng có những lợi ích cho sức khỏe tổng thể và sức khỏe nếu bạn có thể đi được 10.000 bước mỗi ngày", tiến sĩ Lee nói. Đó là tương đương với khoảng 5 dặm (8 km) về khoảng cách, tùy thuộc vào độ dài của chân và sải chân của bạn, theo Eat This, Not That!

"Khoảng cách tiêu chuẩn và số lượng bước được coi là có lợi cho sức khỏe và sức khỏe là khoảng 10.000 bước", tiến sĩ Lee nói. Điều này cũng bao gồm đi bộ từ ô tô của bạn trong một bãi đậu xe, đi lên và xuống cầu thang tại cơ quan của bạn hoặc di chuyển xung quanh để làm việc nhà.

3. Nếu muốn giảm cân, hãy thêm nhiều bước

Mặc dù đi bộ 10.000 bước là mục tiêu tốt để duy trì cân nặng và sức khỏe tổng thể của bạn, nhưng nếu bạn muốn thực sự giảm cân, các nghiên cứu cho thấy bạn phải đi bộ ít nhất 15.000 bước mỗi ngày. Hoặc kết hợp một số loại bài tập thể dục bổ sung.

Bạn cũng có thể thử một vài thủ thuật trong thói quen đi bộ của mình để biến nó thành một bài tập tốt. Dưới đây là một vài hướng dẫn từ tiến sĩ Lee.

Đi bộ nhanh hơn: Tự tính giờ và xem bạn thường mất bao lâu để đi bộ 10.000 bước. Sau đó, tìm một ngày khi bạn bắt đầu và cố gắng thực hiện quãng đường tương tự với thời gian ít hơn.

Đi bộ chăm chỉ hơn: Đung đưa những cánh tay đó và có chủ ý hơn với các chuyển động của bạn. Siết cơ mông và lắc hông. Bạn sẽ ngạc nhiên về việc bạn sẽ kích hoạt nhóm cơ nào.

Đi bộ đường dốc: Nếu bạn luôn đi bộ cùng một vòng trong công viên hoặc khu vực lân cận, hãy cố gắng tìm một ngọn đồi hoặc các địa điểm có độ dốc lớn hơn. Bằng cách đó, bạn đang tăng cường tim mạch của mình.

Đi bộ với tạ: Cân nhắc thêm tạ cổ tay hoặc tạ mắt cá chân, nhưng bắt đầu từ 1 pound và sau đó tăng thêm khi thời gian trôi qua. Bắt đầu với mức tạ quá nặng có thể gây ra chấn thương nếu cơ bắp của bạn chưa quen.

Đi bộ xa hơn: Nếu không bị giới hạn về thời gian, hãy thêm một chút thời gian để có thể đi được khoảng cách dài hơn.

4. Giảm nguy cơ mắc các bệnh khác nhau

Theo Mayo Clinic, đi bộ thường xuyên không chỉ có thể giúp duy trì cân nặng hợp lý mà thậm chí có thể giúp "ngăn ngừa hoặc kiểm soát các bệnh khác nhau, bao gồm bệnh tim mạch, huyết áp cao và bệnh tiểu đường loại 2".

5. Củng cố xương và cơ bắp

Theo Mayo Clinic, đi bộ có thể giúp giữ cho xương và cơ của bạn chắc khỏe, điều này đặc biệt quan trọng đối với khả năng vận động khi bạn già đi. Tiến sĩ Lee cũng đề cập rằng đi bộ là bài tập mà cô ấy thường khuyến khích cho những người già đi, cũng như những người bị khuyết tật khác nhau, theo Eat This, Not That!