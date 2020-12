Điều gì xảy ra khi bạn uống collagen mỗi ngày?

Tuy nhiên, việc ăn collagen mỗi ngày có mang lại lợi ích gì cho cơ thể bạn không, hay nó chỉ là một thành phần gây ồn ào?

Collagen là gì?

Trước tiên, điều quan trọng cần biết là collagen là một loại protein trong cơ thể được tạo thành từ các a xít amin glycine và proline, và nó đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng xương, da, cơ, gân và dây chằng. Thật không may, khi bạn già đi, cơ thể bạn tạo ra collagen chất lượng ngày càng thấp.

Tuy nhiên, collagen có thể được tìm thấy trong mô liên kết của một số loại thực phẩm động vật: da gà, nước hầm xương, thịt có xương và gelatin (được làm từ da, sụn và xương của động vật). Tất nhiên, cũng có bột collagen.

“Khi bạn ăn collagen, giống như tất cả các loại protein, nó phải được chia nhỏ để được hấp thụ”, thạc sĩ Erica Julson, một chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký và là người sáng lập của Chức năng Giải đáp Dinh dưỡng (Mỹ), giải thích.

Thạc sĩ Julson, nói: "Vì lý do này, ăn collagen không trực tiếp làm tăng lượng collagen bên trong cơ thể. Thay vào đó, nó cung cấp cho cơ thể bạn các khối xây dựng cần thiết để tạo ra collagen của chính nó".

Điều đó nói rằng, collagen trong các chất bổ sung đã bị phân hủy hoặc thủy phân, đó là lý do tại sao nó được cho là hấp thu hiệu quả hơn collagen trong thực phẩm.

Vì vậy, bạn có thể mong đợi điều gì khi bạn bổ sung collagen hoặc bột collagen một cách đều đặn hằng ngày?

Dưới đây là 8 điều mà bạn có thể trải nghiệm. Chỉ cần lưu ý rằng cần có nhiều nghiên cứu hơn tập trung vào lợi ích của chất bổ sung collagen, vì nhiều tuyên bố trong số này không dựa trên dữ liệu mạnh nhất, theo Eat This, Not That!

1. Sự gia tăng khối lượng cơ

Nếu bạn đang tập luyện sức mạnh và uống collagen, bạn có thể thấy kết quả tốt hơn so với chỉ đơn giản là nâng tạ mà không sử dụng collagen.

Trong một nghiên cứu, những người đàn ông tham gia tập luyện sức đề kháng kết hợp với tiêu thụ collagen peptide đã dẫn đến sự gia tăng rõ rệt hơn về khối lượng không có chất béo, khối lượng cơ thể và sức mạnh cơ bắp so với chỉ tập luyện sức đề kháng.

2. Sự cải thiện làn da của bạn

Nhiều người coi collagen là nguồn gốc của tuổi trẻ , và một nghiên cứu đã phản bác lại quan điểm đó. Kết hợp với chiết xuất quả sơ ri, vitamin C, kẽm, biotin và phức hợp vitamin E, uống 2,5 miligam collagen mỗi ngày trong 12 tuần giúp cải thiện đáng kể độ ẩm, độ đàn hồi, độ nhám và mật độ da khi so sánh với giả dược, theo Eat This, Not That!

Trong một nghiên cứu khác, những phụ nữ dùng chất bổ sung có chứa 2,5-5 gram collagen trong 8 tuần ít bị khô da hơn và độ đàn hồi của da tăng lên đáng kể so với những người không dùng chất bổ sung.

3. Bảo vệ khỏi mất xương

Mất xương trở thành một mối quan tâm khi chúng ta già đi, và mất quá nhiều khối lượng xương làm tăng nguy cơ gãy xương và loãng xương. Vì chất bổ sung collagen có khả năng tác động tích cực đến việc tăng mật độ khoáng của xương, nên việc bổ sung protein này có thể giúp giữ cho xương của bạn khỏe mạnh.

Trong một thử nghiệm mù đôi ngẫu nhiên, có đối chứng với giả dược, mật độ khoáng của xương tăng đáng kể khi phụ nữ sau mãn kinh dùng bổ sung collagen khi so sánh với giả dược.

4. Cải thiện sức khỏe tim mạch

Cho đến năm 2020, bệnh tim là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Mỹ. Người ta ước tính rằng 1 trong 4 trường hợp tử vong là do bệnh tim và bệnh tim ảnh hưởng đến nhiều người trên khắp thế giới

Mặc dù dữ liệu còn hạn chế, nhưng nghiên cứu cho thấy uống collagen có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch của bạn.

Trong một nghiên cứu nhỏ xem xét sự phát triển của xơ vữa động mạch, một bệnh động mạch, những người khỏe mạnh, những đối tượng uống 16 gram collagen mỗi ngày trong 6 tháng đã giảm đáng kể các biện pháp về độ cứng động mạch và tăng HDL cholesterol.

Các tác giả kết luận rằng bổ sung collagen có thể góp phần ngăn ngừa và điều trị chứng xơ vữa động mạch, theo Eat This, Not That!

5. Móng tay chắc khỏe hơn

Nếu móng tay của bạn có vẻ thô ráp, xù xì và bong tróc, thì việc bổ sung collagen có thể giúp cải thiện một số điều, mặc dù dữ liệu hiện có về điều này là rất hạn chế.

Trong một nghiên cứu nhỏ, những người tham gia dùng 2,5 gram collagen peptide mỗi ngày trong 24 tuần đã tăng 12% tốc độ phát triển móng và giảm 42% tần suất gãy móng.

6. Tăng sự phát triển của tóc

Nếu bạn uống collagen kết hợp với vitamin C, bạn có thể nhận thấy rằng tóc của bạn dài hơn bình thường. Theo một nghiên cứu, việc bổ sung collagen hằng ngày sau 90 ngày làm tăng sự phát triển của tóc ở những phụ nữ bị mỏng tóc tạm thời.

7. Giảm đau khớp

Khi con người già đi, các vết nứt và nứt trở nên thường xuyên hơn và các khớp có thể bắt đầu đau nhức. Vì collagen giúp duy trì sức khỏe của sụn giữa các khớp của bạn, nên việc có đủ một lượng trong cơ thể có thể hoạt động như một "bộ đệm" cho xương.

Trên thực tế, khi lượng collagen trong cơ thể giảm dần khi bạn già đi, nguy cơ mắc các bệnh như viêm xương khớp càng tăng. Tin tốt là ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy rằng việc tiêu thụ collagen giúp cải thiện một số biện pháp giảm đau và chức năng ở những người bị bệnh khớp (như viêm xương khớp).

8. Quản lý cân nặng

Protein đã được chứng minh là một trong những chất dinh dưỡng quan trọng nhất để hỗ trợ cảm giác no.

Nếu không bổ sung nguồn protein, bạn sẽ không có nhiều năng lượng để giúp bạn cảm thấy hài lòng. Vì collagen là một loại protein, tiêu thụ nó với lượng vừa đủ có thể giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và do đó, có thể giúp bạn đạt được mục tiêu quản lý cân nặng của mình.

9. Chữa lành vết thương

Mặc dù dữ liệu là sơ bộ, việc tiêu thụ collagen peptide có nguồn gốc từ một loài sứa nhất định đã được chứng minh là có tác dụng đẩy nhanh quá trình chữa lành vết thương.

10. Giấc ngủ ngon hơn

Collagen được tạo thành từ một số a xít amin, trong đó có glycine. Vì glycine có liên quan đến việc cải thiện chất lượng giấc ngủ, nên bổ sung collagen giàu glycine có thể giúp bạn bắt đầu cảm giác thoải mái, theo Eat This, Not That!