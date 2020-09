Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn không tập thể dục?

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người có thể trạng kém nhất (được xác định bằng bài kiểm tra trên máy chạy bộ) có nguy cơ chết sớm tăng 500%.

Dưới đây là một số tác dụng phụ nguy hiểm khác của việc không tập thể dục. Hy vọng nó có thể thúc đẩy bạn ra khỏi ghế và đổ mồ hôi.

1. Khó có được giấc ngủ ngon

Tập thể dục giúp cải thiện cả thời lượng ngủ và chất lượng giấc ngủ Shutterstock

Ngủ không đủ giấc hoặc trằn trọc vào ban đêm có vẻ không phải là điều gì đáng lo ngại. Nhưng nếu nó xảy ra thường xuyên, nó có thể dẫn đến một loạt các vấn đề sức khỏe , từ tăng cân, tiểu đường, bệnh tim đến khả năng miễn dịch kém, rối loạn tâm trạng và thậm chí là tai nạn.

Một phân tích tổng hợp nghiên cứu khám phá mối liên hệ giữa giấc ngủ và tập thể dục trên tạp chí Advances in Preventive Medicine đã xác định 29 nghiên cứu cho thấy tập thể dục cải thiện cả thời lượng ngủ và chất lượng giấc ngủ, theo Eat This, Not That!

2. Có thể bị cao huyết áp

Tập thể dục giúp tim bạn bơm máu hiệu quả hơn. Nếu trái tim của bạn phù hợp, nó sẽ phải làm việc ít hơn để bơm máu và lực qua các động mạch của bạn sẽ giảm. Nếu bạn không tập thể dục, theo thời gian sức khỏe tim-hô hấp (CRF) của bạn sẽ giảm.

Vì vậy, hãy coi việc không tập thể dục là một trong những sai lầm khiến bệnh cao huyết áp của bạn trở nên tồi tệ hơn.

3. Có thể bị bệnh tim

Ngay cả khi bạn không có các yếu tố nguy cơ “truyền thống” của bệnh tim - như huyết áp cao, cholesterol cao và béo phì - thì việc không hoạt động vẫn có thể dẫn đến bệnh tim, một tình trạng ảnh hưởng đến 6 triệu người Mỹ, theo Eat This, Not That!

4. Bộ nhớ của bạn dễ bị lỗi hơn

Các nhà khoa học tin rằng tập thể dục thúc đẩy sự dẻo dai của thần kinh, khả năng não bộ hình thành các kết nối thần kinh mới và thích nghi trong suốt cuộc đời.

Một nghiên cứu được trình bày trên tạp chí Neurology cho thấy những người khỏe mạnh khi còn trẻ có trí nhớ tốt hơn, kỹ năng vận động và khả năng tập trung và kiểm soát cảm xúc tốt hơn vào 25 năm sau khi họ ở tuổi trung niên.

6. Lượng đường trong máu sẽ mất kiểm soát

Hoạt động thể chất đóng một vai trò quan trọng trong cách cơ thể bạn xử lý carbohydrate, thậm chí nếu thiếu một vài buổi tập luyện có thể làm giảm khả năng kiểm soát lượng đường trong máu , theo nghiên cứu gần đây trên tạp chí Medicine & Science in Sports & Practice.

7. Tăng nguy cơ mắc một số bệnh ung thư

Ngồi cả ngày có làm tăng nguy cơ mắc ung thư không? Các nhà khoa học không biết. Những gì họ biết là hành vi ít vận động là một yếu tố nguy cơ của nhiều bệnh mạn tính và tử vong sớm.

Theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ, mặc dù không có nghiên cứu nào chứng minh thiếu tập thể dục gây ung thư, nhưng nhiều nghiên cứu quan sát tự báo cáo đã cung cấp bằng chứng liên kết hoạt động thể chất cao hơn với nguy cơ ung thư thấp hơn đến 21%, theo Eat This, Not That!

8. Đầu gối và vai có thể bị đau

Đau, nhức và nhói khớp có thể do viêm xương khớp, chấn thương, chuyển động lặp đi lặp lại trong công việc và lão hóa, nhưng không vận động cũng là nguyên nhân phổ biến gây đau khớp. Các nhà nghiên cứu tại Trường Y Harvard viết trên tạp chí HEALTHBeat viết: “Hạn chế cử động của bạn có thể làm suy yếu cơ, phức tạp khớp và ảnh hưởng đến tư thế của bạn, gây ra một loạt các vấn đề khác”, theo Eat This, Not That!

9. HDL cholesterol "tốt" sẽ giảm xuống

Tập thể dục nhịp điệu thường xuyên là một trong những cách hiệu quả nhất để tăng cholesterol lipoprotein mật độ cao (HDL), được gọi là cholesterol "tốt". Cholesterol HDL giúp loại bỏ cholesterol có hại ra khỏi máu của bạn và có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim, theo Harvard Health Letter.

Vì vậy, nếu bạn không tập thể dục thường xuyên và tập với cường độ đủ để tăng nhịp tim, HDL của bạn có thể sẽ giảm xuống và cholesterol LDL (xấu) sẽ tăng lên.

10. Xương trở nên giòn

Khi bạn già đi, canxi từ xương của bạn được tái hấp thu vào máu của bạn. Điều này dẫn đến giảm khối lượng xương và có thể dẫn đến xương giòn, một tình trạng được gọi là loãng xương. Một trong những cách quan trọng để ngăn ngừa tình trạng mất xương này là tập thể dục. Nếu bạn không nhận được nhiều, bạn sẽ tăng nguy cơ bị yếu xương do tuổi tác, theo Eat This, Not That!

11. Có thể trở nên chán nản

Một phân tích của hàng chục nghiên cứu quan sát và can thiệp cho thấy rằng hoạt động thể chất có thể ngăn ngừa trầm cảm. Trong khi một số nghiên cứu cho thấy hoạt động thể chất cường độ thấp và cường độ cao đều có hiệu quả trong việc giảm khả năng bị trầm cảm, một số nghiên cứu cho thấy rằng tập thể dục mạnh mẽ có tác dụng phòng ngừa lớn nhất.

12. Có thể tăng cân

Tăng cân là điều không ai mong muốn Shutterstock

Một nghiên cứu của các nhà nghiên cứu Đại học Stanford được công bố trên Tạp chí Y học Mỹ đã xem xét các kết quả dài hạn từ hơn 17.000 người tham gia Khảo sát Kiểm tra Sức khỏe và Dinh dưỡng Quốc gia.

Phân tích cho thấy từ năm 1988 đến năm 2010, tỷ lệ người trưởng thành cho biết họ không tập thể dục trong thời gian rảnh đã tăng từ 19% lên 52% ở phụ nữ và từ 11% lên 43% ở nam giới. Trong cùng thời gian đó, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng tỷ lệ béo phì ở phụ nữ đã tăng từ 25% lên 35% và từ 20% lên 35% ở nam giới, theo Eat This, Not That!