Khoa học phát hiện món ăn sáng giúp kéo dài tuổi thọ

Các nhà khoa học phát hiện thường xuyên ăn sáng với yến mạch, một loại carb giàu chất xơ và protein, có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, theo Eat This, Not That.

Theo đó, yến mạch có thể làm giảm nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe làm tăng nguy cơ chết sớm như nồng độ cholesterol trong máu cao , tăng cân, tim mạch, thậm chí là bệnh tự miễn. Nhờ đó, những người thường xuyên ăn sáng bằng yến mạch có thể sống lâu hơn.

Nghiên cứu do một nhóm các nhà khoa học Trung Quốc thực hiện, đăng trên chuyên san Nutrition Journal. Trong nghiên cứu, họ đã chia ngẫu nhiên các tình nguyện viên ra làm 2 nhóm. Những người này đều có nồng độ cholesterol trong máu cao từ mức độ nhẹ đến trung bình.

Mỗi ngày, nhóm thứ nhất ăn 100 gram yến mạch, tương đương 2/3 chén. Nhóm thứ hai được cho ăn 100 gram mì làm từ bột mì. Sau 6 tuần, nhóm ăn yến mạch đã giảm được nồng độ cholesterol xấu LDL, vòng bụng của họ cũng nhỏ lại.

Yến mạch là loại thực phẩm nằm trong nhóm ngũ cốc nguyên hạt rất có lợi cho sức khỏe Ảnh minh họa: Shutterstock

Cải thiện nồng độ cholesterol trong máu và cân nặng được chứng minh có thể giúp tăng cường sức khỏe tổng thể và kéo dài tuổi thọ, theo Eat This, Not That.

Các chuyên gia tin rằng một phần lợi ích này có được là nhờ hàm lượng chất xơ cao trong yến mạch. Trong 100 gram yến mạch thì có khoảng 10 gram chất xơ.

Nhiều bằng chứng khoa học phát hiện ăn nhiều chất xơ có thể giúp giảm cân , cải thiện sức khỏe đường ruột, thậm chí giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh tự miễn. Các chuyên gia khuyến cáo, phụ nữ nên ăn ít nhất 25 gram chất xơ/ngày, trong khi nam giới là 38 gram/ngày.

Yến mạch nằm trong nhóm thực phẩm rất có lợi cho sức khỏe là ngũ cốc nguyên hạt. Nghiên cứu của Hiệp hội Tim mạch Mỹ phát hiện ăn ngũ cốc nguyên hạt thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ chết sớm. Thậm chí, nghiên cứu còn cho rằng ngũ cốc nguyên hạt nên chiếm 1/3 khẩu phần mỗi ngày, theo Eat This, Not That.