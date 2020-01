Làm chủ các kỹ thuật điều trị hiện đại

TS-BS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc BV Bình Dân, cho biết tính đến cuối năm 2019, BV này đã mổ thành công 858 ca bằng robot điều trị các bệnh lý phức tạp như ung thư tuyến tiền liệt, ung thư đại trực tràng, ung thư dạ dày, u nang ống mật chủ, u gan, u trung thất… Phẫu thuật này ít xâm lấn, ít mất máu, bệnh nhân hồi phục nhanh, chi phí chỉ bằng 1/2 - 1/5 so với các quốc gia phát triển, ít tai biến.

“Phẫu thuật Robot Modus V Synaptive đến nay được đánh giá là an toàn, hiệu quả, chưa gặp biến chứng sau mổ. Từ tháng 6.1019, BV đã ứng dụng AI Rapid vào chỉ định can thiệp lấy huyết khối cơ học điều trị nhồi máu não cho người bệnh đến sau 6 giờ có hiệu quả đầu tiên tại VN... Đến nay BV đã thực hiện hơn 300 ca, trong đó 135 ca có chỉ định can thiệp cơ học lấy huyết khối não đến sau 6 giờ, trong đó 49% có kết quả tốt (nếu không áp dụng AI Rapid thì chỉ đạt 19%). Với việc ứng dụng các kỹ thuật này, BV Nhân dân 115 đã đạt kỷ lục VN và châu Á về lần đầu tiên ứng dụng”, BS Báu nói.

Cứu sống nhiều ca bệnh hiểm