Lợi ích đáng ngạc nhiên của quả thanh long

Cải thiện chức năng miễn dịch

Thanh long chứa đầy flavonoid và chất chống ô xy hóa giúp tiêu diệt các gốc tự do có hại và cải thiện khả năng miễn dịch. Ngoài ra, loại quả này là một nguồn vitamin C tốt hơn nhiều so với cà rốt. Nó cũng chứa vitamin B, canxi, phốt pho, niacin và chất xơ, tất cả đều góp phần tăng cường chức năng miễn dịch, theo Medical Daily,

Giúp điều trị tiểu đường

Thanh long là một nguồn chất xơ phong phú, giúp duy trì lượng đường huyết bình thường. Nó cũng có khả năng làm giảm căng thẳng ô xy hóa vốn được coi là một trong những nguyên nhân gốc rễ đằng sau tình trạng kháng insulin ở bệnh tiểu đường loại 2.

Một nghiên cứu cho thấy những con chuột béo phì khi được cho ăn thanh long giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Cải thiện chức năng tim

Một nghiên cứu trên động vật được công bố trên chuyên san Journal of Pharmacognosy Research cho thấy ăn trái thanh long giúp giảm cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt. Do đó, loại quả này có thể được xem như một công cụ giảm cholesterol hiệu quả.

Các hạt đen có trong thanh long cũng có đủ a xít béo omega giúp giảm triglyceride và cải thiện chức năng tim mạch.

Ngăn ngừa ung thư

Một số nghiên cứu cho thấy thanh long là một nguồn lycopene mạnh, có khả năng làm giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt và ung thư buồng trứng. Các gốc tự do cũng bị tiêu diệt bởi lượng chất chống ô xy hóa đầy đủ, qua đó ngăn ngừa ung thư, theo Medical Daily.

Giảm dấu hiệu lão hóa

Theo trang tin Life Hack, ăn một quả thanh long chứa nhiều chất chống ô xy hóa có thể giữ cho làn da căng và trẻ. Bạn thậm chí có thể làm mặt nạ bằng cách sử dụng quả thanh long kết hợp với mật ong như một sự thay thế tự nhiên cho mặt nạ chống lão hóa

Ngăn chặn viêm khớp

Viêm khớp ảnh hưởng trực tiếp đến khớp, gây kích ứng và tình trạng bất động nghiêm trọng. Thêm thanh long vào chế độ ăn uống có thể giúp bạn chống lại những căn bệnh này. Lợi ích của quả thanh long đối với người bị viêm khớp lớn đến nỗi nó thường được đề cập như là “trái cây kháng viêm”, theo Medical Daily.

Tránh mụn trứng cá

Cách điều trị này không chỉ dành cho tuổi teen. Giàu vitamin C, thanh long là một loại thuốc mỡ dùng tại chỗ tuyệt vời. Biến một lát thanh long thành hỗn hợp sệt và bôi nó lên vùng da bị đỏ trên mặt hoặc da của bạn, sau đó rửa sạch với nước. Để có kết quả tốt nhất, nên bôi 2 lần mỗi ngày.

Điều trị tóc màu

Nước ép thanh long là một tác nhân tuyệt vời để điều trị tóc màu . Chỉ cần bôi nước ép hoặc dầu xả có chứa thanh long lên da đầu, bạn có thể bảo vệ mái tóc đã được xử lý hóa học hoặc nhuộm màu của mình. Điều này sẽ giữ cho các nang tóc mở, cho phép tóc của bạn khỏe mạnh, mượt mà, theo Medical Daily.

